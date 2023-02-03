Определение термина "Забастовка"

Забастовка

массовое прекращение работы работниками отдельного предприятия, группы предприятий, отрасли, на определенный срок или на неограниченный срок (бессрочная забастовка) с выдвижением требований администрации предприятия, региона или правительству. В отдельных случаях и ситуациях законы страны ограничивают проведение забастовок.