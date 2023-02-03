Определение термина "Зачет взаимных требований"

Зачет взаимных требований

денежная операция, состоящая в погашении взаимных долгов путем соответствующих отметок на платежных документах по встречным обязательствам сторон в денежных расчетах, зачетные операции позволяют совершать платежи без использования денежной наличности или записей по счетам в банках на зачитываемую сумму. На разницу производится платеж в установленном порядке.