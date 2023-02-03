Определение термина "Закрытый факторинг"

Закрытый факторинг

это вид финансовой сделки, при котором компания продает свои счета на оплату за товары или услуги факторинговой компании. Однако сам факт продажи счетов и их условия остаются конфиденциальными между продавцом и фактором, без участия покупателя товаров или услуг. Закрытый факторинг предоставляет Точка.