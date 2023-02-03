Определение термина "Закрытый рынок"

Закрытый рынок

1) состояние рынка, когда курс покупателя равен курсу продавца. Это может произойти, если рынок обслуживается брокерами и комиссия за их услуги уплачивается только одной стороной — инициаторами сделки; 2) рынок с установившимися прочными коммерческими связями между продавцами и покупателями, проникновение на который новых лиц затруднено рядом барьеров.