Определение термина "Заменители"

Заменители

1) группа товаров и услуг, для которых рост цены на один из них приводит к увеличению спроса на другие, выступающие в качестве заменителей, полных или частичных. Примеры пары таких товаров: чай и кофе, мясо индейки и мясо курицы; 2) товары заменяющие привычные, но обладающие рядом достоинств по сравнению с заменяемыми, например низкокалорийный заменитель сахара, концентрат сока, порошок молока и т. п.