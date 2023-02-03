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Определение термина "Запас"

Запас -
бухгалтерский термин, означающий удерживаемую на счете предприятия сумму денег на покрытие вынужденных целевых расходов (амортизацию, реновацию, пополнение фондов, а также по обязательствам, величина которых не известна заранее).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Запас -
бухгалтерский термин; означает удерживаемую на счете организации сумму на покрытие таких расходов, как амортизация, реновация, пополнение основных средств, расходы по вновь возникшим обязательствам.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Запас: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка