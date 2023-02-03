Земельный кадастр

(от франц. cadastre) — систематизированный свод, перечень сведений, данных о земле как средстве производства, о земельных угодьях; ведется с древних времен. В земельном кадастре приводится описание земельных угодий, участков, указывается их площадь и место расположения, конфигурация, качество, оценка стоимости. Указывается также, кто является собственником данной земли. В России очередной земельный кадастр стал составляться в начале 1990-х гг.