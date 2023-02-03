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Определение термина "Земельный налог"

Земельный налог -
основная форма платы за пользование земельными ресурсами, вид местного налога, действует в РФ с 1991 г. Плательщиками являются как физические, так и юридические лица, которым земля предоставлена в собственность, владение или пользование.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Земельный налог -
основная форма платы за пользование земельными ресурсами, вид местного налога, действует в России с 1991 г. Плательщиками З.Н. являются как физические, так и юридические лица, которым земля предоставлена в собственность, владение или пользование. З.Н. не приводит к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Земельный налог: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка