Определение термина "Земельный налог"

Земельный налог

основная форма платы за пользование земельными ресурсами, вид местного налога, действует в России с 1991 г. Плательщиками З.Н. являются как физические, так и юридические лица, которым земля предоставлена в собственность, владение или пользование. З.Н. не приводит к повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.