Определение термина "Жиро"

Жиро

(итал. giro — оборот, обращение) 1) письменный приказ, поручение банку со стороны клиента о необходимости перечисления определенной суммы денег со счета этого клиента на счет третьего лица, которому клиент желает передать деньги; 2) передаточная надпись на векселе, чеке и т.п. (См. также ИНДОССАМЕНТ.)