Определение термина "Жирочек"

Жирочек

(англ, girocheque) — чек, содержащий приказ чекодателя банку о перечислении с его жиросчета на счет чекодержателя определенной суммы денег. Ж. используются только для безналичных расчетов в пределах одного банка, где имеются жиросчета получателя и плательщика по чеку. Ж. не может передаваться по передаточной надписи.