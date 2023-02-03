Определение термина "Золотая оговорка"

Золотая оговорка

одна из разновидностей защитных оговорок, включаемых в международные кредитные, платежные и торговые соглашения или контракты; в такой оговорке обычно фиксируется золотое содержание валюты платежа с целью избежать потерь от возможного ее обесценивания. С изменением золотого содержания денежной единицы меняется и сумма платежа в соответствующей валюте.