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Определение термина "Золотник"

Золотник -
старинная русская мера веса, равная примерно 1,3 г.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Золотник: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка