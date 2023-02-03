Определение термина "Золотой лингот"

Золотой лингот

стандартизованный золотой слиток высшей пробы с титром 995/1000. Его вес 400 унций, или около 12,5 кг. Для более удобного пользования существуют фракционные, более мелкие линготы: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 г.