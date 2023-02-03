Определение термина "Золотой рубль"

Золотой рубль

денежная единица, введенная в России согласно денежной реформе 1895—1897 гг. Золотое содержание рубля составляло 0,774 г чистого золота. Золотые монеты обращались в виде империалов (15 руб.), полуимпериалов (7,5 руб.), а также 10- и 5-рублевых монет. После начала первой мировой войны золотые монеты вышли из обращения в России.