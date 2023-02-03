Определение термина "Золотой запас"

Золотой запас

централизованный резервный запас золота в слитках и монетах, находящийся в распоряжении центрального банка или казначейства страны либо международных кредитных организаций. В период свободного обращения золота в качестве платежного средства в отдельных странах мира (до 1929—1933 гг.) служил резервным фондом для международных платежей, внутреннего металлического обращения, платежей по вкладам и размена банкнот. По данным Международного совета по золоту, суммарный объем запасов золота стран мира в 2001 г. составил 28 738 т, финансовым институтам принадлежит еще 4187 т золота. Первое место по размеру запасов золота занимает США — 8136,9 т. Далее следуют Германия — 3468 т, Международный валютный фонд — 3217 т, Франция — 3025 т, Италия — 2452 т. Россия занимает 15-е место в мире по объему запасов золота — 388,7 т, или 11,3% золотовалютных резервов мира.