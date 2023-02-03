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Определение термина "Золотой запас"

Золотой запас -
централизованный резервный запас золота в слитках и монетах, находящийся в распоряжении центрального банка или казначейства страны либо международных кредитных организаций. В период свободного обращения золота в качестве платежного средства в отдельных странах мира (до 1929—1933 гг.) служил резервным фондом для международных платежей, внутреннего металлического обращения, платежей по вкладам и размена банкнот. По данным Международного совета по золоту, суммарный объем запасов золота стран мира в 2001 г. составил 28 738 т, финансовым институтам принадлежит еще 4187 т золота. Первое место по размеру запасов золота занимает США — 8136,9 т. Далее следуют Германия — 3468 т, Международный валютный фонд — 3217 т, Франция — 3025 т, Италия — 2452 т. Россия занимает 15-е место в мире по объему запасов золота — 388,7 т, или 11,3% золотовалютных резервов мира.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Золотой запас -
централизованный резерв золота в слитках и монетах в распоряжении финансовых органов государства либо международных валютно-кредитных организаций. 3.3. хранится в качестве страхового фонда для получения при необходимости международных платежных средств - иностранной валюты путем продажи металла на рынках золота, аукционах, иногда финансовым органам других стран, а также путем передачи его в качестве залога при получении кредитов от иностранных государств или международных организаций с целью оплаты импорта необходимых товаров и погашения иных внешних обязательств чрезвычайного характера.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Золотой запас: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка