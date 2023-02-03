Определение термина "Золотовалютные резервы"

Золотовалютные резервы

государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в центральном банке или в финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях. В РФ на начало 2006 г. составляли около 188 млрд долл.