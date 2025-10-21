Онлайн-касса: что это такое и как с ней работать

Что такое онлайн-касса
При продаже товаров или услуг предприниматель обязан выдавать клиентам чеки и отчитываться перед ФНС. По закону для этого нужна онлайн-касса.
Онлайн-касса — это кассовый аппарат, который фиксирует продажи и автоматически передаёт данные о них в налоговую службу. Приставка «онлайн» означает, что для этих целей касса постоянно подключена к интернету.
Аппарат также печатает бумажные чеки или формирует их электронные аналоги, которые можно отправить покупателю на телефон или почту.
Как работает онлайн-касса
Ниже приведена пошаговая схема, как работает онлайн-касса.
- Продавец сканирует штрихкод товара, указывает количество товаров и способ расчёта.
- Покупатель оплачивает покупку наличными, картой или СБП.
- Онлайн-касса формирует чек и передаёт данные на фискальный накопитель — специальное устройство внутри онлайн-кассы.
- Фискальный накопитель шифрует данные об операции и сохраняет их.
- Дальше вступает оператор фискальных данных (ОФД). Он принимает чеки от кассы через интернет, проверяет их подлинность и пересылает в Федеральную налоговую службу (ФНС). А ещё отправляет чек клиенту в формате смс или на почту.
Обязательные реквизиты чека
Каждый чек должен содержать обязательные реквизиты. Полный список можно посмотреть в ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ.
Что обязательно должно быть в бумажном чеке:
- Наименование документа.
- Порядковый номер чека — какой по счёту чек за смену.
- Дата, время, место расчёта — это может быть адрес торговой точки с почтовым индексом, URL сайта или транспортного средства.
- Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя.
- ИНН продавца.
- Система налогообложения продавца.
- Признак расчёта — что именно произошло: приход, расход или возврат средств.
- Наименование товара или услуги, количество и цена за единицу.
- Сумма расчёта с указанием ставки и суммы НДС.
- Форма оплаты — наличные, безналичные или смешанная.
- Должность и фамилия кассира.
- Регистрационный номер онлайн-кассы.
- Заводской номер фискального накопителя.
- Фискальный признак документа — зашифрованный код самого чека.
- Порядковый номер фискального документа.
- Сайт ФНС для проверки чека.
- QR-код.
Что обязательно должно быть в электронном чеке:
- Номер ФФД.
- Код товара.
- Адрес электронной почты отправителя (пользователя ККТ).
- Адрес электронной почты покупателя либо номер телефона покупателя, если у него подключена эта услуга.
- Признак электронной формы чека.
Дополнительные реквизиты для особых видов деятельности:
- Сумма акциза для подакцизной продукции.
- Код страны и таможенный документ для импортных товаров.
- Данные покупателя при расчётах между юрлицами.
- Код маркировки для продажи маркированных товаров.
Если в чеке отсутствует хотя бы один обязательный реквизит, это считается нарушением порядка применения ККТ. Штраф для должностных лиц — от 1 500 до 3 000 ₽, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 ₽ (ст. 14.5 КоАП РФ).
Нужна ли онлайн-касса ИП
Да, нужна всем индивидуальным предпринимателям, которые принимают оплату за товары и услуги наличными или по карте. Это касается торговых точек, продавцов рынков, кафе, а также интернет-магазинов.
Кто может работать без онлайн-кассы
Но есть исключения, когда ИП могут работать без онлайн-кассы.
Вот кто может не использовать ККТ:
- самозанятые
- работники ремонта обуви;
- продавцы журналов и газет;
- арендодатели жилых помещений;
- носильщики на вокзалах и в аэропортах;
- изготовители ключей и металлической галантереи;
- сиделки, няни, помощницы по дому, работники клининга;
- продавцы овощей, фруктов и бахчевых культур вразвал;
- предприниматели, работающие в труднодоступной местности;
- изготовители предметов народных художественных промыслов;
- аптеки сельских населённых пунктов, где нет других аптечных организаций;
- продавцы мороженого, безалкогольных напитков, молока и воды на разлив или из автоцистерн.
Полный перечень можно найти в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ.
Виды онлайн-касс для ИП и бизнеса
Кассы отличаются по характеристикам. Выбор зависит от бизнеса, способа продаж и потребности в переносном устройстве или стационарном терминале.
Облачные кассы — работают без физического устройства, чеки отправляются покупателям только электронно. Подходят для интернет-магазинов.
Компактные смарт-терминалы — мини-кассы, которые можно носить с собой. Работают от аккумулятора, подходят для служб доставки, кафе, ресторанов, продаж на ярмарках.
Стационарные смарт-терминалы — устройства с сенсорным экраном, подходят для магазинов, кафе. Могут интегрироваться с другими программами для управления продажами.
Смарт-терминалы — устройства с сенсорным экраном, подходят для магазинов, кафе. Могут интегрироваться с другими программами для управления продажами.
Фискальные регистраторы — устройства с фискальным накопителем без собственного экрана и клавиатуры. Работают при подключении к компьютеру, планшету, смартфону или POS-системе. Их используют в супермаркетах, торговых точках с большой проходимостью.
Как выбрать онлайн-кассу
— Решите, для чего нужна касса, например пробивать чеки в супермаркете или для работы курьера. От этого зависит, какой вид аппаратов подойдёт для бизнеса: облачная, смарт-терминал, фискальный регистратор.
— Убедитесь, что аппарат соответствует требованиям ФНС и его можно подключать к ОФД.
— Учитывайте интеграцию с учётными программами, если нужна автоматизация бухгалтерии и складского учёта.
— Проверьте поддержку маркировки. Если вы продаёте маркированные товары (одежда, обувь, лекарства, табак, молочка и др.), касса должна иметь 2D-сканер.
— Оцените удобство использования, наличие сервисной поддержки и обновлений.
— Определите бюджет: оборудование должно быть не только надёжным, но и вписываться в заложенную на это сумму.
Сколько стоят онлайн-кассы
При покупке онлайн-кассы предпринимателя ждут три категории расходов.
- Разовые затраты — покупка кассового аппарата или фискальника, настройка и регистрация аппарата в налоговой. Эти расходы вы понесёте один раз на старте.
- Регулярные платежи — оплата интернет-соединения, закупка чековой ленты, обслуживание по договору с оператором фискальных данных (ОФД), оплата программного обеспечения кассы, лицензия ПИОТ. Эти платежи будут всегда.
- Периодические расходы — замена фискального накопителя и техническое обслуживание кассы. Такие траты возникают не сразу и не каждый месяц, а с определённой периодичностью на протяжении всего срока работы кассы.
Единовременные расходы:
|Статья расходов
|Примерная стоимость
|Автономная касса
|От 12 000 ₽
|Смарт-терминал
|От 23 000 ₽
|Фискальный регистратор
|От 13 000 до 30 000 ₽
Регулярные расходы:
|Статья расходов
|Примерная стоимость (в год)
|Подписка на ОФД
|От 3 995 ₽
|Чековая лента (упаковка)
|От 600 до 1 100 ₽
|Обслуживание и обновление ПО
|От 6 000 до 21 000 ₽
Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС
Любую онлайн-кассу сначала регистрируют. Если этого не сделать, работа на ней незаконна.
Для начала выберите вид, модель онлайн-кассы, подключите её к интернету и выберите оператора фискальных данных. Это компания, которая передаёт данные о продажах в налоговую. Предварительно заключите договор с ОФД из реестра ФНС.
Затем выберите способ подачи заявления. От этого будут зависеть дальнейшие действия.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения, которые расширили перечень вариантов для регистрации контрольно-кассовой техники:
— лично или на сайте Федеральной налоговой службы;
— с помощью Госуслуг;
— через изготовителя кассового аппарата;
— через оператора фискальных данных (ОФД).
Регистрация онлайн-кассы через сайт ФНС пошагово
Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, воспользуйтесь учётной записью Госуслуг.
Шаг 1. В действующем личном кабинете на сайте ФНС выберите раздел «Мои кассы (регистрация ККТ)».
Шаг 2. Нажмите кнопку «Зарегистрировать ККТ».
Шаг 3. Выберите один из двух вариантов: заполнить заявление на регистрацию вручную или загрузить из файла.
Шаг 4. При заполнении вручную укажите: место установки, модель кассы, данные фискального накопителя, сведения о ККТ, информацию об ОФД.
Шаг 5. Проверьте все введённые данные на корректность. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его в налоговую.
Шаг 6. Дождитесь подтверждения регистрации от ФНС. В личном кабинете появится регистрационный номер кассы.
Шаг 7. Включите кассу и введите регистрационный номер в меню администратора.
Шаг 8. Получите электронную карту регистрации онлайн-кассы — это подтверждение регистрации от ФНС, сохраните её.
Шаг 9. Проведите первый (пробный) чек, чтобы проверить работу кассы.
Шаг 10. Добавьте кассу в личный кабинет ОФД и купите на неё ОФД-подписку.
После этого онлайн-касса считается зарегистрированной и можно её использовать для продаж.
Могут ли оштрафовать за неправильное применение онлайн-кассы
За нарушение правил применения, регистрации или использования онлайн-кассы привлекут к административной ответственности (ст. 14.5 КоАП РФ).
|Нарушение
|Ответственность для должностных лиц
|Ответственность для юридических лиц
|Неприменение контрольно-кассовой техники, когда этого требует закон
|Штраф от 25 до 50% от суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽
|Штраф от 75 до 100% от суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽
|Повторное неприменение ККТ при сумме расчётов от 1 млн ₽
|Дисквалификация от 1 до 2 лет
|Приостановление деятельности до 90 суток
|Бизнес пользуется ККТ, которая не соответствует требованиям, нарушает порядок регистрации и применения кассы
|Штраф от 1 500 до 3 000 ₽
|Штраф от 5 000 до 10 000 ₽ или предупреждение
Какие ошибки совершают при использовании касс
Вот топ-3 распространённых ошибок при использовании онлайн-касс.
Ошибка 1. Предприниматель не оплачивает услуги ОФД, и онлайн-касса перестаёт передавать данные в налоговую. В итоге любая деятельность бизнеса становится нелегальной.
Ошибка 2. ИП использует контрольно-кассовую технику, не зарегистрированную в ФНС.
Ошибка 3. Предприниматель не соблюдает требования к оформлению чеков или ошибается в указании реквизитов компании.