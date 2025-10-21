Онлайн-касса: что это такое и как с ней работать

Эксперт по онлайн-кассам в Точка Банке

Коротко — Кассу нужно зарегистрировать в ФНС и подключить к оператору фискальных данных. — За работу без зарегистрированной кассы, без чека грозят штрафы. — Важно следить, чтобы аппарат был в рабочем состоянии и передавал данные в налоговую. — Выбор кассы зависит от формата бизнеса: для интернет‑магазина — облачная, для курьера — переносной терминал, для магазина — стационарная модель.

— Онлайн‑касса — обязательное устройство для бизнеса, которое печатает чеки и автоматически передаёт данные в налоговую.

Что такое онлайн-касса

При продаже товаров или услуг предприниматель обязан выдавать клиентам чеки и отчитываться перед ФНС. По закону для этого нужна онлайн-касса.

Онлайн-касса — это кассовый аппарат, который фиксирует продажи и автоматически передаёт данные о них в налоговую службу. Приставка «онлайн» означает, что для этих целей касса постоянно подключена к интернету.

Аппарат также печатает бумажные чеки или формирует их электронные аналоги, которые можно отправить покупателю на телефон или почту.

Как работает онлайн-касса

Ниже приведена пошаговая схема, как работает онлайн-касса.

Продавец сканирует штрихкод товара, указывает количество товаров и способ расчёта. Покупатель оплачивает покупку наличными, картой или СБП. Онлайн-касса формирует чек и передаёт данные на фискальный накопитель — специальное устройство внутри онлайн-кассы. Фискальный накопитель шифрует данные об операции и сохраняет их. Дальше вступает оператор фискальных данных (ОФД). Он принимает чеки от кассы через интернет, проверяет их подлинность и пересылает в Федеральную налоговую службу (ФНС). А ещё отправляет чек клиенту в формате смс или на почту.

Обязательные реквизиты чека

Каждый чек должен содержать обязательные реквизиты. Полный список можно посмотреть в ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ.

Что обязательно должно быть в бумажном чеке:

Наименование документа.

Порядковый номер чека — какой по счёту чек за смену.

Дата, время, место расчёта — это может быть адрес торговой точки с почтовым индексом, URL сайта или транспортного средства.

Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя.

ИНН продавца.

Система налогообложения продавца.

Признак расчёта — что именно произошло: приход, расход или возврат средств.

Наименование товара или услуги, количество и цена за единицу.

Сумма расчёта с указанием ставки и суммы НДС.

Форма оплаты — наличные, безналичные или смешанная.

Должность и фамилия кассира.

Регистрационный номер онлайн-кассы.

Заводской номер фискального накопителя.

Фискальный признак документа — зашифрованный код самого чека.

Порядковый номер фискального документа.

Сайт ФНС для проверки чека.

QR-код.

Что обязательно должно быть в электронном чеке:

Номер ФФД.

Код товара.

Адрес электронной почты отправителя (пользователя ККТ).

Адрес электронной почты покупателя либо номер телефона покупателя, если у него подключена эта услуга.

Признак электронной формы чека.

Дополнительные реквизиты для особых видов деятельности:

Сумма акциза для подакцизной продукции.

Код страны и таможенный документ для импортных товаров.

Данные покупателя при расчётах между юрлицами.

Код маркировки для продажи маркированных товаров.

Если в чеке отсутствует хотя бы один обязательный реквизит, это считается нарушением порядка применения ККТ. Штраф для должностных лиц — от 1 500 до 3 000 ₽, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 ₽ (ст. 14.5 КоАП РФ).

Нужна ли онлайн-касса ИП

Да, нужна всем индивидуальным предпринимателям, которые принимают оплату за товары и услуги наличными или по карте. Это касается торговых точек, продавцов рынков, кафе, а также интернет-магазинов.

Кто может работать без онлайн-кассы

Но есть исключения, когда ИП могут работать без онлайн-кассы.

Вот кто может не использовать ККТ:

самозанятые

работники ремонта обуви;

продавцы журналов и газет;

арендодатели жилых помещений;

носильщики на вокзалах и в аэропортах;

изготовители ключей и металлической галантереи;

сиделки, няни, помощницы по дому, работники клининга;

продавцы овощей, фруктов и бахчевых культур вразвал;

предприниматели, работающие в труднодоступной местности;

изготовители предметов народных художественных промыслов;

аптеки сельских населённых пунктов, где нет других аптечных организаций;

продавцы мороженого, безалкогольных напитков, молока и воды на разлив или из автоцистерн.

Полный перечень можно найти в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ.

Виды онлайн-касс для ИП и бизнеса

Кассы отличаются по характеристикам. Выбор зависит от бизнеса, способа продаж и потребности в переносном устройстве или стационарном терминале.

Облачные кассы — работают без физического устройства, чеки отправляются покупателям только электронно. Подходят для интернет-магазинов.

Компактные смарт-терминалы — мини-кассы, которые можно носить с собой. Работают от аккумулятора, подходят для служб доставки, кафе, ресторанов, продаж на ярмарках.

Стационарные смарт-терминалы — устройства с сенсорным экраном, подходят для магазинов, кафе. Могут интегрироваться с другими программами для управления продажами.

Смарт-терминалы — устройства с сенсорным экраном, подходят для магазинов, кафе. Могут интегрироваться с другими программами для управления продажами.

Фискальные регистраторы — устройства с фискальным накопителем без собственного экрана и клавиатуры. Работают при подключении к компьютеру, планшету, смартфону или POS-системе. Их используют в супермаркетах, торговых точках с большой проходимостью.

Как выбрать онлайн-кассу

— Решите, для чего нужна касса, например пробивать чеки в супермаркете или для работы курьера. От этого зависит, какой вид аппаратов подойдёт для бизнеса: облачная, смарт-терминал, фискальный регистратор.

— Убедитесь, что аппарат соответствует требованиям ФНС и его можно подключать к ОФД.

— Учитывайте интеграцию с учётными программами, если нужна автоматизация бухгалтерии и складского учёта.

— Проверьте поддержку маркировки. Если вы продаёте маркированные товары (одежда, обувь, лекарства, табак, молочка и др.), касса должна иметь 2D-сканер.

— Оцените удобство использования, наличие сервисной поддержки и обновлений.

— Определите бюджет: оборудование должно быть не только надёжным, но и вписываться в заложенную на это сумму.

Сколько стоят онлайн-кассы

При покупке онлайн-кассы предпринимателя ждут три категории расходов.

Разовые затраты — покупка кассового аппарата или фискальника, настройка и регистрация аппарата в налоговой. Эти расходы вы понесёте один раз на старте. Регулярные платежи — оплата интернет-соединения, закупка чековой ленты, обслуживание по договору с оператором фискальных данных (ОФД), оплата программного обеспечения кассы, лицензия ПИОТ. Эти платежи будут всегда. Периодические расходы — замена фискального накопителя и техническое обслуживание кассы. Такие траты возникают не сразу и не каждый месяц, а с определённой периодичностью на протяжении всего срока работы кассы.

Единовременные расходы:

Статья расходов Примерная стоимость Автономная касса От 12 000 ₽ Смарт-терминал От 23 000 ₽ Фискальный регистратор От 13 000 до 30 000 ₽

Регулярные расходы:

Статья расходов Примерная стоимость (в год) Подписка на ОФД От 3 995 ₽ Чековая лента (упаковка) От 600 до 1 100 ₽ Обслуживание и обновление ПО От 6 000 до 21 000 ₽

Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС

Любую онлайн-кассу сначала регистрируют. Если этого не сделать, работа на ней незаконна.

Для начала выберите вид, модель онлайн-кассы, подключите её к интернету и выберите оператора фискальных данных. Это компания, которая передаёт данные о продажах в налоговую. Предварительно заключите договор с ОФД из реестра ФНС.

Затем выберите способ подачи заявления. От этого будут зависеть дальнейшие действия.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения, которые расширили перечень вариантов для регистрации контрольно-кассовой техники:

— лично или на сайте Федеральной налоговой службы;

— с помощью Госуслуг;

— через изготовителя кассового аппарата;

— через оператора фискальных данных (ОФД).

Регистрация онлайн-кассы через сайт ФНС пошагово

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, воспользуйтесь учётной записью Госуслуг.

Шаг 1. В действующем личном кабинете на сайте ФНС выберите раздел «Мои кассы (регистрация ККТ)».

Шаг 2. Нажмите кнопку «Зарегистрировать ККТ».

Шаг 3. Выберите один из двух вариантов: заполнить заявление на регистрацию вручную или загрузить из файла.

Шаг 4. При заполнении вручную укажите: место установки, модель кассы, данные фискального накопителя, сведения о ККТ, информацию об ОФД.

Шаг 5. Проверьте все введённые данные на корректность. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его в налоговую.

Шаг 6. Дождитесь подтверждения регистрации от ФНС. В личном кабинете появится регистрационный номер кассы.

Шаг 7. Включите кассу и введите регистрационный номер в меню администратора.

Шаг 8. Получите электронную карту регистрации онлайн-кассы — это подтверждение регистрации от ФНС, сохраните её.

Шаг 9. Проведите первый (пробный) чек, чтобы проверить работу кассы.

Шаг 10. Добавьте кассу в личный кабинет ОФД и купите на неё ОФД-подписку.

После этого онлайн-касса считается зарегистрированной и можно её использовать для продаж.

Могут ли оштрафовать за неправильное применение онлайн-кассы

За нарушение правил применения, регистрации или использования онлайн-кассы привлекут к административной ответственности (ст. 14.5 КоАП РФ).

Нарушение Ответственность для должностных лиц Ответственность для юридических лиц Неприменение контрольно-кассовой техники, когда этого требует закон Штраф от 25 до 50% от суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽ Штраф от 75 до 100% от суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽ Повторное неприменение ККТ при сумме расчётов от 1 млн ₽ Дисквалификация от 1 до 2 лет Приостановление деятельности до 90 суток Бизнес пользуется ККТ, которая не соответствует требованиям, нарушает порядок регистрации и применения кассы Штраф от 1 500 до 3 000 ₽ Штраф от 5 000 до 10 000 ₽ или предупреждение

ПРИМЕР Покупатель купил товар в магазине за 10 000 ₽, и ему не выдали фискальный чек. За это на директора составили протокол об административном правонарушении. 25 или 50% от 10 000 ₽ (2 500 и 5 000 ₽) меньше минимального порога штрафа. Поэтому директор, как должностное лицо, заплатит 10 000 ₽. Но если протокол оформили на юридическое лицо, то штраф составит 30 000 ₽.



Какие ошибки совершают при использовании касс

Вот топ-3 распространённых ошибок при использовании онлайн-касс.

Ошибка 1. Предприниматель не оплачивает услуги ОФД, и онлайн-касса перестаёт передавать данные в налоговую. В итоге любая деятельность бизнеса становится нелегальной.

Ошибка 2. ИП использует контрольно-кассовую технику, не зарегистрированную в ФНС.