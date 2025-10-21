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Онлайн-касса: что это такое и как с ней работать

Использование онлайн-кассы — обязательное требование закона для большинства предпринимателей. Точка Банк рассказывает, как выбрать и подключить онлайн-кассу, чтобы вести бизнес без нарушений и штрафов.

31.07.2026
1232
1232

Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
Выбрать онлайн-кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Онлайн-касса для работы по 54-ФЗ

Готовый комплект: касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим и зарегистрируем в ФНС.
Выбрать онлайн-кассу

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Расчётный счёт для бизнеса за 0 ₽

Авторы

Коротко
— Онлайн‑касса — обязательное устройство для бизнеса, которое печатает чеки и автоматически передаёт данные в налоговую.
— Кассу нужно зарегистрировать в ФНС и подключить к оператору фискальных данных.
— За работу без зарегистрированной кассы, без чека грозят штрафы.
— Важно следить, чтобы аппарат был в рабочем состоянии и передавал данные в налоговую.
— Выбор кассы зависит от формата бизнеса: для интернет‑магазина — облачная, для курьера — переносной терминал, для магазина — стационарная модель.

Что такое онлайн-касса

При продаже товаров или услуг предприниматель обязан выдавать клиентам чеки и отчитываться перед ФНС. По закону для этого нужна онлайн-касса.

Онлайн-касса — это кассовый аппарат, который фиксирует продажи и автоматически передаёт данные о них в налоговую службу. Приставка «онлайн» означает, что для этих целей касса постоянно подключена к интернету.

Аппарат также печатает бумажные чеки или формирует их электронные аналоги, которые можно отправить покупателю на телефон или почту.

Как работает онлайн-касса

Ниже приведена пошаговая схема, как работает онлайн-касса.

  1. Продавец сканирует штрихкод товара, указывает количество товаров и способ расчёта.
  2. Покупатель оплачивает покупку наличными, картой или СБП.
  3. Онлайн-касса формирует чек и передаёт данные на фискальный накопитель — специальное устройство внутри онлайн-кассы.
  4. Фискальный накопитель шифрует данные об операции и сохраняет их.
  5. Дальше вступает оператор фискальных данных (ОФД). Он принимает чеки от кассы через интернет, проверяет их подлинность и пересылает в Федеральную налоговую службу (ФНС). А ещё отправляет чек клиенту в формате смс или на почту.

Обязательные реквизиты чека

Каждый чек должен содержать обязательные реквизиты. Полный список можно посмотреть в ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ

Что обязательно должно быть в бумажном чеке:

  • Наименование документа.
  • Порядковый номер чека — какой по счёту чек за смену.
  • Дата, время, место расчёта — это может быть адрес торговой точки с почтовым индексом, URL сайта или транспортного средства.
  • Наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя.
  • ИНН продавца.
  • Система налогообложения продавца.
  • Признак расчёта — что именно произошло: приход, расход или возврат средств.
  • Наименование товара или услуги, количество и цена за единицу.
  • Сумма расчёта с указанием ставки и суммы НДС.
  • Форма оплаты — наличные, безналичные или смешанная.
  • Должность и фамилия кассира.
  • Регистрационный номер онлайн-кассы.
  • Заводской номер фискального накопителя.
  • Фискальный признак документа — зашифрованный код самого чека.
  • Порядковый номер фискального документа.
  • Сайт ФНС для проверки чека.
  • QR-код.

Что обязательно должно быть в электронном чеке:

  • Номер ФФД.
  • Код товара.
  • Адрес электронной почты отправителя (пользователя ККТ). 
  • Адрес электронной почты покупателя либо номер телефона покупателя, если у него подключена эта услуга.
  • Признак электронной формы чека. 

Дополнительные реквизиты для особых видов деятельности:

  • Сумма акциза для подакцизной продукции.
  • Код страны и таможенный документ для импортных товаров.
  • Данные покупателя при расчётах между юрлицами.
  • Код маркировки для продажи маркированных товаров.

Как определить версию ФФД на кассе

Если в чеке отсутствует хотя бы один обязательный реквизит, это считается нарушением порядка применения ККТ. Штраф для должностных лиц — от 1 500 до 3 000 ₽, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 ₽ (ст. 14.5 КоАП РФ).

Штрафы за непробитый чек и другие нарушения по онлайн-кассам

Нужна ли онлайн-касса ИП

Да, нужна всем индивидуальным предпринимателям, которые принимают оплату за товары и услуги наличными или по карте. Это касается торговых точек, продавцов рынков, кафе, а также интернет-магазинов. 

Кто может работать без онлайн-кассы

Но есть исключения, когда ИП могут работать без онлайн-кассы.

Вот кто может не использовать ККТ:

  • самозанятые
  • работники ремонта обуви;
  • продавцы журналов и газет;
  • арендодатели жилых помещений;
  • носильщики на вокзалах и в аэропортах;
  • изготовители ключей и металлической галантереи; 
  • сиделки, няни, помощницы по дому, работники клининга;
  • продавцы овощей, фруктов и бахчевых культур вразвал;
  • предприниматели, работающие в труднодоступной местности;
  • изготовители предметов народных художественных промыслов;
  • аптеки сельских населённых пунктов, где нет других аптечных организаций;
  • продавцы мороженого, безалкогольных напитков, молока и воды на разлив или из автоцистерн.

Полный перечень можно найти в ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ.

Виды онлайн-касс для ИП и бизнеса

Кассы отличаются по характеристикам. Выбор зависит от бизнеса, способа продаж и потребности в переносном устройстве или стационарном терминале. 

Облачные кассы — работают без физического устройства, чеки отправляются покупателям только электронно. Подходят для интернет-магазинов. 

Компактные смарт-терминалы — мини-кассы, которые можно носить с собой. Работают от аккумулятора, подходят для служб доставки, кафе, ресторанов, продаж на ярмарках.

Стационарные смарт-терминалы — устройства с сенсорным экраном, подходят для магазинов, кафе. Могут интегрироваться с другими программами для управления продажами.

Смарт-терминалы — устройства с сенсорным экраном, подходят для магазинов, кафе. Могут интегрироваться с другими программами для управления продажами.

Фискальные регистраторы — устройства с фискальным накопителем без собственного экрана и клавиатуры. Работают при подключении к компьютеру, планшету, смартфону или POS-системе. Их используют в супермаркетах, торговых точках с большой проходимостью.

Как выбрать онлайн-кассу

— Решите, для чего нужна касса, например пробивать чеки в супермаркете или для работы курьера. От этого зависит, какой вид аппаратов подойдёт для бизнеса: облачная, смарт-терминал, фискальный регистратор.

— Убедитесь, что аппарат соответствует требованиям ФНС и его можно подключать к ОФД.

— Учитывайте интеграцию с учётными программами, если нужна автоматизация бухгалтерии и складского учёта.

— Проверьте поддержку маркировки. Если вы продаёте маркированные товары (одежда, обувь, лекарства, табак, молочка и др.), касса должна иметь 2D-сканер.

— Оцените удобство использования, наличие сервисной поддержки и обновлений.

— Определите бюджет: оборудование должно быть не только надёжным, но и вписываться в заложенную на это сумму.

Сколько стоят онлайн-кассы

При покупке онлайн-кассы предпринимателя ждут три категории расходов. 

  1. Разовые затраты — покупка кассового аппарата или фискальника, настройка и регистрация аппарата в налоговой. Эти расходы вы понесёте один раз на старте.
  2. Регулярные платежи — оплата интернет-соединения, закупка чековой ленты,  обслуживание по договору с оператором фискальных данных (ОФД), оплата программного обеспечения кассы, лицензия ПИОТ. Эти платежи будут всегда.
  3. Периодические расходы — замена фискального накопителя и техническое обслуживание кассы. Такие траты возникают не сразу и не каждый месяц, а с определённой периодичностью на протяжении всего срока работы кассы.
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Переносные и стационарные, со встроенным эквайрингом и без. У всех простая интеграция с приложениями для любой торговли и доставка за 0 ₽ прямо до двери.

Единовременные расходы:

Статья расходовПримерная стоимость
Автономная кассаОт 12 000 ₽
Смарт-терминалОт 23 000 ₽
Фискальный регистраторОт 13 000 до 30 000 ₽

Регулярные расходы:

Статья расходовПримерная стоимость (в год)
Подписка на ОФДОт 3 995 ₽
Чековая лента (упаковка)От 600 до 1 100 ₽
Обслуживание и обновление ПООт 6 000 до 21 000 ₽

Как зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС

Любую онлайн-кассу сначала регистрируют. Если этого не сделать, работа на ней незаконна.

Для начала выберите вид, модель онлайн-кассы, подключите её к интернету и выберите оператора фискальных данных. Это компания, которая передаёт данные о продажах в налоговую. Предварительно заключите договор с ОФД из реестра ФНС.

Затем выберите способ подачи заявления. От этого будут зависеть дальнейшие действия.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения, которые расширили перечень вариантов для регистрации контрольно-кассовой техники:

— лично или на сайте Федеральной налоговой службы;

— с помощью Госуслуг;

— через изготовителя кассового аппарата; 

— через оператора фискальных данных (ОФД).

Регистрация онлайн-кассы через сайт ФНС пошагово

Чтобы зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика, воспользуйтесь учётной записью Госуслуг. 

Шаг 1. В действующем личном кабинете на сайте ФНС выберите раздел «Мои кассы (регистрация ККТ)».

Шаг 2. Нажмите кнопку «Зарегистрировать ККТ».

Шаг 3. Выберите один из двух вариантов: заполнить заявление на регистрацию вручную или загрузить из файла.

Шаг 4. При заполнении вручную укажите: место установки, модель кассы, данные фискального накопителя, сведения о ККТ, информацию об ОФД.

Шаг 5. Проверьте все введённые данные на корректность. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его в налоговую.

Шаг 6. Дождитесь подтверждения регистрации от ФНС. В личном кабинете появится регистрационный номер кассы.

Шаг 7. Включите кассу и введите регистрационный номер в меню администратора. 

Шаг 8. Получите электронную карту регистрации онлайн-кассы — это подтверждение регистрации от ФНС, сохраните её.

Шаг 9. Проведите первый (пробный) чек, чтобы проверить работу кассы.

Шаг 10. Добавьте кассу в личный кабинет ОФД и купите на неё ОФД-подписку.

После этого онлайн-касса считается зарегистрированной и можно её использовать для продаж.

Всё для работы по 54-ФЗ
Касса, фискальный накопитель и подписка на ОФД. Настроим кассу и зарегистрируем в ФНС.

Могут ли оштрафовать за неправильное применение онлайн-кассы

За нарушение правил применения, регистрации или использования онлайн-кассы привлекут к административной ответственности (ст. 14.5 КоАП РФ).

НарушениеОтветственность для должностных лицОтветственность для юридических лиц
Неприменение контрольно-кассовой техники, когда этого требует законШтраф от 25 до 50% от суммы расчёта, но не менее 10 000 ₽Штраф от 75 до 100% от суммы расчёта, но не менее 30 000 ₽
Повторное неприменение ККТ при сумме расчётов от 1 млн ₽Дисквалификация от 1 до 2 летПриостановление деятельности до 90 суток
Бизнес пользуется ККТ, которая не соответствует требованиям, нарушает порядок регистрации и применения кассыШтраф от 1 500 до 3 000 ₽Штраф от 5 000 до 10 000 ₽ или предупреждение
ПРИМЕР
Покупатель купил товар в магазине за 10 000 ₽, и ему не выдали фискальный чек. За это на директора составили протокол об административном правонарушении. 25 или 50% от 10 000 ₽ (2 500 и 5 000 ₽) меньше минимального порога штрафа.
Поэтому директор, как должностное лицо, заплатит 10 000 ₽. Но если протокол оформили на юридическое лицо, то штраф составит 30 000 ₽.

Какие ошибки совершают при использовании касс

Вот топ-3 распространённых ошибок при использовании онлайн-касс.

Ошибка 1. Предприниматель не оплачивает услуги ОФД, и онлайн-касса перестаёт передавать данные в налоговую. В итоге любая деятельность бизнеса становится нелегальной.

Ошибка 2. ИП использует контрольно-кассовую технику, не зарегистрированную в ФНС. 

Ошибка 3. Предприниматель не соблюдает требования к оформлению чеков или ошибается в указании реквизитов компании.

Вопросы по теме

Зачем нужна онлайн-касса?

ККТ обязательна для всех предпринимателей и компаний, кроме некоторых исключений. Она необходима, чтобы:


— Обеспечить прозрачность расчётов — все операции мгновенно фиксируются и передаются в налоговую.


— Повысить мобильность бизнеса — аппарат подходит для работы на выездах, в такси, киосках, что расширяет возможности продаж.


— Снизить налоговые риски — вся информация автоматически передаётся в ФНС, данные нельзя подделать или изменить, что защищает бизнес от непреднамеренных ошибок и нарушений.

Нужно ли дополнительное оборудование для работы онлайн-кассы?

Для работы кассы могут понадобиться сканер штрихкодов, платёжный терминал, электронные весы или ящик для наличных денег. Всё зависит от того, чем занимается бизнес.

Есть ли онлайн-кассы со встроенным эквайрингом?

Да, бывают кассы со встроенным эквайрингом, которые принимают оплату банковскими картами.

Что делать при поломках?

Обратитесь в сервисный центр или к продавцу кассы для ремонта или замены оборудования.

Как обновлять программное обеспечение?

Программное обеспечение онлайн-кассы обновляют через официальный сайт производителя или встроенные функции кассы. Если автоматического обновления нет, скачайте его на компьютер, затем установите на кассу через USB или другие доступные способы.

В чём преимущества онлайн-касс для бизнеса?

1. Удобство управления продажами. Современные кассы интегрируются с программами учёта и помогают анализировать данные о продажах. Это облегчает планирование запасов и заказов у поставщиков.


2. Автоматизация процессов. Касса упрощает ведение бухгалтерии: отчёты формируются автоматически, что уменьшает риск ошибок и экономит время на рутинной работе.


3. Улучшение сервиса. Электронные чеки можно отправлять покупателям на email или в мессенджеры, что может быть удобнее для клиентов.


4. Техническая поддержка и обновления. Современные онлайн-кассы получают регулярные обновления. Это помогает выполнять новые требования закона и защищаться от сбоев.

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Онлайн-кассы: что это и как работает, зачем ИП электронная ККТ — Точка Банк