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Эквайринг
Эквайринг

Что такое торговый эквайринг

Разберёмся, как устроен процесс оплаты по эквайрингу для ИП и ООО, какие плюсы и минусы у него есть. А ещё — сколько стоит эквайринг для разных сфер бизнеса.

16.02.2025
1677
1677

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Подключите торговый эквайринг в Точка Банк

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Многие покупатели платят картами или смартфонами, а не наличными. Поэтому бизнес внедряет безналичные платежи, чтобы не терять клиентов.

Один из популярных способов приёма платежей — терминалы для оплаты картами. В статье расскажем что такое торговый эквайринг, как он работает и какие преимущества предлагает.

Подключить торговый эквайринг можно в Точке. Подберём лучшие условия и доставим терминал через несколько рабочих дней.

Что такое торговый эквайринг простыми словами

Торговый эквайринг — это электронный терминал, к которому покупатель может приложить банковскую карточку. Сумма покупки спишется с привязанного к карте счёта и зачислится на счёт продавца. 

Кроме покупателя и продавца в процессе задействованы банки и платёжная система: 

  • Банк-эквайер — банк, который обслуживает терминал продавца.
  • Банк-эмитент — банк клиента. 
  • Платёжная система — система, которой пользуется клиент, например МИР.

Как работает торговый эквайринг

Процесс оплаты внутри системы выглядит так: 

  • Покупатель прикладывает или вставляет карточку в терминал.
  • Банк-эквайер получает данные с карты и через платёжную систему отправляет банку-эмитенту запрос на списание денег. 
  • Банк покупателя подтверждает, что деньги можно списать, и сообщает об этом эквайеру. Он формирует документы о покупке или оплате услуг и передаёт их в банк-эмитент. 
  • Деньги с карточки поступают в банк-эквайер, а он переводит их продавцу. 

Для покупателя и продавца оплата по эквайрингу занимает несколько секунд. 

Кому нужен торговый эквайринг 

По закону если общая выручка продавца за предыдущий год составила более 20 млн рублей, он должен обеспечить возможность платить по безналу. Эквайринг подходит для многих сфер бизнеса:

  • продуктовых супермаркетов;
  • магазинов одежды и обуви;
  • точек по продаже аксессуаров и украшений;
  • салонов красоты;
  • кофеен;
  • кафе и ресторанов;
  • офисов продаж;
  • АЗС;
  • многих других.

Оплата картой особенно важна для тех, кто совершает дорогие покупки. Дело в том, что многие пользуются кредитками, а ими выгоднее платить через терминал. 

Анатолий Семененкоэксперт по интернет-эквайрингу в Точке

Торговый эквайринг подходит для стационарного размещения, например на кассе. Если у ИП или ООО онлайн-магазин, подойдёт интернет-эквайринг: его можно использовать для платежей в соцсетях и мессенджерах.

Есть также мобильный эквайринг с помощью переносного терминала — он подходит для доставки товаров или оплаты заказов курьеру.

Критерии выбора банка-эквайера

При выборе банка-эквайера учитывайте несколько факторов. 

  • Условия и ставки.
  • Техническая поддержка.
  • Безопасность. 
  • Сроки зачисления средств. 
  • Удобство использования. 

Выбор банка-эквайера зависит от того, что именно важно для бизнеса: низкие комиссии, удобство, дополнительные функции или что-то ещё.

Как подключить торговый эквайринг

Для подключения торгового эквайринга в Точке нужно три простых действия.

  • Оставьте заявку на подключение. Оплату за терминал нужно будет внести на счёт
  • Выберите терминал и тариф. Если ещё не определились, мы поможем.
  • Получите терминал. Точка сама привезёт его вам, настроит и ответит на все вопросы. Вы сразу сможете принимать оплату.

Доставка в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге занимает один-два дня. Для других городов — три-семь рабочих дней.

Ставка торгового эквайринга в Точке зависит от вида деятельности и оборота по эквайринговым платежам за месяц.

Плюсы и минусы торгового эквайринга

Предприниматели, которые подключают торговый эквайринг, выделяют несколько преимуществ и недостатков приёма оплаты таким способом. 

Плюсы торгового эквайринга

  • Удобство для покупателей и клиентов. Возможность расплатиться карточкой, получить кешбэк и другие бонусы делают посещение торговой точки выгодным и комфортным. 
  • Безопасность и удобство работы на кассе. Снижается риск принять поддельную купюру или ошибиться со сдачей. Также кассиру не нужно отсчитывать сдачу наличными — это экономит время. 
  • Прозрачность работы продавцов. Предприниматель видит все безналичные операции, которые проходят через эквайринг. Деньги приходят прямо на расчётный счёт. 

Недостатки торгового эквайринга

  • Нужно купить терминал. Обычно он стоит 10 000—30 000 рублей.  
  • Деньги приходят на счёт продавца с отсрочкой в один — три дня. В выходные и праздники многие банки не зачисляют деньги, а значит — средства могут приходить позже. 

Иногда предприниматели хотят сэкономить на комиссии и заложить комиссию за эквайринг в стоимость товара. Но по закону так делать нельзя. Цена должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты.

В Точке деньги зачисляются на счёт уже на следующий рабочий деньги после оплаты. Опция «Онлайн-зачисление» позволяет получать деньги в течение двух-трёх часов даже в выходные и праздники.

Какое оборудование нужно для подключения

Для подключения торгового эквайринга понадобится:

  • Онлайн-касса со встроенным эквайрингом. Она печатает чек покупателю и передаёт данные о выручке в налоговую. Современные аппараты достаточно компактные и имеют аккумуляторы, их можно использовать в стационарной точке продаж и передавать курьерам на выезд. 
  • Фискальный накопитель. Устройство для хранения информации о кассовых операциях. 
  • Банковский терминал. Нужен, чтобы подключить эквайринг и принимать безналичные платежи, если в кассовом аппарате нет такой функции. В нём должны быть встроенный принтер, интерфейсы подключения и передачи данных, считыватель магнитных карт, пинпад (выносная клавиатура, которая подключается к POS-терминалам, для ввода ПИН-кода карты), питание от аккумулятора или сети.

Вопросы по теме

Что такое комиссия за эквайринг?

Это плата банку за обработку каждой транзакции. В Точке комиссия зависит от вида деятельности и оборота по эквайринговым платежам за месяц


Что такое эквайринговый терминал?

Эквайринговый терминал — это устройство для приёма оплаты банковскими картами. Оно подключается к банковской системе и обрабатывает транзакции. Терминалы бывают:

  • стационарные — для магазинов и ресторанов;
  • мобильные — для курьеров или выездной торговли.

Современные терминалы также поддерживают оплату через смартфоны и NFC — бесконтактные платежи. 

Какие преимущества торгового эквайринга для бизнеса?

Торговый эквайринг предоставляет бизнесу несколько важных преимуществ: 

  • соответствие требованиям законодательства;
  • увеличение продаж за счёт удобства оплаты; 
  • снижение риска работы с наличными, ошибок при расчёте, отсутствие фальшивых купюр; 
  • повышение лояльности клиентов, которые предпочитают безналичную оплату и кешбэк; 
  • возможность анализировать продажи через отчёты по транзакциям.

Как быстро деньги зачисляются на счёт?

Срок зачисления средств зависит от условий банка. Обычно деньги поступают на счёт в течение одного — трёх рабочих дней после совершения транзакции. Некоторые банки предлагают услугу ускоренного зачисления — в этом случае средства могут быть доступны уже в день оплаты.

Какие документы нужны для подключения торгового эквайринга?

Клиенты Точки могут оставить заявку на торговый эквайринг прямо в интернет-банке. 

Если у вас ещё нет расчётного счёта в Точке, оставьте заявку и мы поможем его открыть. Для открытия счёта нужен паспорт. Когда откроете счёт, поможем подключить торговый эквайринг. 

Кто обязан ставить терминалы?

Предприниматель обязан дать покупателям возможность платить банковской картой, если:

  • выручка за прошлый год в магазине превысила 5 миллионов рублей;
  • выручка за прошлый год организации, куда входит магазин, превысила 20 миллионов рублей.

Если магазин заработал меньше 5 миллионов или не входит в сеть, которая заработала больше 20 миллионов, можно не подключать эквайринг. Но тогда есть риск упустить покупателей с банковскими картами. 

Кто может использовать торговый эквайринг?

Торговый эквайринг доступен для любого бизнеса, который принимает оплату от клиентов через банковские карты. Это могут быть магазины, рестораны, кафе, сервисные центры, интернет-магазины. 

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Что такое торговый эквайринг и как работает, критерии выбора банка эквайера — Банк Точка