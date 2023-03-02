Договор эквайринга: что это такое, порядок заключения и расторжения

Предприниматели, которые принимают безналичную оплату за товары и услуги, подключают эквайринг. Для того, чтобы начать пользоваться эквайрингом, нужно заключить договор на его подключение.

Расскажем, что такое эквайринг, кому из предпринимателей он нужен и как проходит заключение договора при оформлении эквайринга.

Подключить торговый и интернет-эквайринг можно в Точке. Для ресторанов, супермаркетов и турагентств действуют пониженные ставки, а заказать подключение и доставку можно онлайн. На всех тарифах включены бесплатная доставка и настройка терминала, услуга регистрации в процессинговом центре, загрузка ключей и лицензий. Оставьте заявку, чтобы узнать больше и подключить эквайринг для бизнеса. Подробнее об эквайринге

Что такое эквайринг и кому он нужен

Эквайринг позволяет предпринимателям принимать оплату по безналу. Поэтому он нужен всем ИП и ООО, которые хотят предоставить клиентами и покупателям возможность расплачиваться с помощью банковских карточек, через QR-коды или на сайтах в интернете.

Эквайринг бывает нескольких видов: торговый, мобильный и интернет-эквайринг. Вид эквайринга выбирают с учётом того, каким бизнесом занимается предприниматель.

Торговый эквайринг — это электронный терминал, к которому покупатель может приложить или вставить банковскую карточку. Подходит для стационарной торговли, например, в магазинах или салонах красоты.

— это электронный терминал, к которому покупатель может приложить или вставить банковскую карточку. Подходит для стационарной торговли, например, в магазинах или салонах красоты. Интернет-эквайринг — способ приёма безналичных платежей по интернету, по ссылке или QR-коду. Подходит для онлайн-оплаты, например, на сайтах, в соцсетях и мессенджерах. Удобен для ведущих онлайн-курсов, копирайтеров и других специалистов, которые продают товары и услуги в интернете.

— способ приёма безналичных платежей по интернету, по ссылке или QR-коду. Подходит для онлайн-оплаты, например, на сайтах, в соцсетях и мессенджерах. Удобен для ведущих онлайн-курсов, копирайтеров и других специалистов, которые продают товары и услуги в интернете. Мобильный эквайринг — переносной электронный терминал, к которому покупатель может приложить или вставить карточку. Подходит для кафе, курьеров, передвижного бизнеса и служб доставок.

Комиссия за оплату через Систему Быстрых Платежей — от 0,4% до 0,7%. Ставки по договору эквайринга при оплате картой в Точке начинаются от 1,14%. Они зависят от выбранного вида эквайринга, тарифа и сферы бизнеса.

Имеет смысл выбирать терминал, который позволяет принимать оплату и банковской карточкой, и по QR-коду через Систему Быстрых платежей. Это позволяет сохранить клиентов, которые предпочитают расплачиваться банковскими картами, и сэкономить на комиссии при расчётах с теми, кому нравится оплата по СБП.

Анатолий Семененко, эксперт по эквайрингу в Точке: Иногда банки предлагают низкие ставки, например, 1%. Рекомендую внимательно читать условия договора и уточнять, при каких условиях ставка будет именно такой. В договоре может быть много нюансов, и в итоге при проведении операции могут списать ещё 1% или больше. Тоже самое касается бесплатных терминалов: часто их предлагают при условии минимального оборота от какой-то конкретной суммы. Если оборот снижается, терминал забирают или приходится платить заметную сумму.

Как заключить договор эквайринга с банком

Порядок действий при заключении договора эквайринга немного отличается в зависимости от того, открыт ли у клиента расчётный счёт в банке. Клиенты, у которых уже открыт счёт, обычно могут отправить заявку на подключение эквайринга прямо в личном кабинете. Если же счёта ещё нет, нужно сначала отправить заявку на его открытие и выбрать подходящий тариф в зависимости от потребностей бизнеса. Только после этого заключается договор эквайринга.

Некоторые банки могут подключать эквайринг и без расчетного счета, отправляя деньги от продаж на указанные клиентом реквизиты. Но обычно это дороже, чем эквайринг и счет в одном банке.

Расчётный счёт обязательно нужен для подключения эквайринга: деньги, которые ИП и ООО получают через безналичный расчёт, не могут приходить на личные счета.

В договоре может быть описан порядок эксплуатации техники, тарифные ставки, права и обязанности клиента и банка, ответственность сторон и другие важные нюансы.

Процесс заключения договора с банком зависит от конкретного эквайера. Один из самых распространённых вариантов — подписание бумажного заявления-договора и направление оригиналов, фотографий, сканов или копий документов в банк.

Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу в Точке: В Точке все проще. Чтобы не тратить время на лишнюю бюрократию, для заключения договора клиент может просто заполнить несколько полей в интернет-банке: указать адрес торговой точки, вид деятельности, модель терминала и несколько других нюансов. Также нужно изучить «Правила банковского обслуживания», опубликованные на нашем сайте. Договор торгового эквайринга считается заключенным в момент списания денег за терминал со счета клиента.

Такая процедура заключения договора избавляет от бумажной волокиты и ускоряет процесс доставки терминала. Клиент может просто выбрать подходящий тариф и модель, оставить заявку для заключения договора и обсудить по телефону место и время получения терминала.

В Точке деньги через интернет-эквайринг по СБП зачисляются через 15 секунд, а через торговый эквайринг — на следующий день. Если деньги нужны срочно, ИП или руководитель ООО может подключить опцию «Онлайн-зачисление». Тогда сумма придёт на расчётный счёт уже через 2-3 часа. Оставьте заявку, чтобы подключить эквайринг в Точке. Подробнее

Как расторгнуть договор эквайринга

Расторжение договора эквайринга возможно по желанию клиента. Например, если он решил сменить банк или открыть другое юридическое лицо. В правилах каждого банка есть ряд нюансов и ограничений, но обычно клиент может просто обратиться к сотрудникам банка, например, в чате или по телефону, и попросить о расторжении договора эквайринга. Личная встреча может быть необязательной, если переписка считается юридически значимой.

При расторжении договора в Точке, специалисты завершают все взаиморасчеты: зачисляют остаток денег клиенту и списывают свои комиссии.

Если на момент расторжения у клиента еще не полностью оплачен терминал, предлагают два варианта. Либо оплатить остаток платежей и оставить его себе, например, подключив в другом банке или на новом юрлице, либо вернуть его обратно — тогда списывать платежи не будут. Когда все эти вопросы урегулированы, сотрудники Точки удаляют все процессы, которые связаны у клиента с эквайрингом, и с этого момента действие договора завершается, а сам договор считается закрытым.

Если у предпринимателя снова появится необходимость подключить эквайринг и начать принимать безналичные платежи, он сможет снова оставить заявку на заключение договора.