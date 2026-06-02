Как правильно составить меню для ресторанов и кафе

Коротко

Разработка меню начинается с концепции и расчёта фудкоста, а занимаются этим владелец, шеф‑повар и маркетолог. В 2026 году рестораны и кофейни часто отказываются от бумажных прейскурантов в пользу электронных QR‑меню — их проще обновлять и они экономят деньги на печати.



Меню — это официальный документ. По закону в нём должны быть указаны названия блюд, состав, вес порции, КБЖУ и цена в рублях. За отсутствие меню или недостоверную информацию заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.