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Эквайринг
Эквайринг

Как правильно составить меню для ресторанов и кафе

Точка Банк расскажет, что должно быть в меню, как разработать его с нуля и какие штрафы грозят за нарушение прав потребителя в 2026 году.

02.06.2026
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Меню — главный инструмент продаж, визитная карточка заведения и юридический документ. Если составить его неправильно, можно потерять прибыль на списаниях продуктов или получить штраф от Роспотребнадзора. 

Рассказываем, как разработать меню по правилам 2026 года, кто должен в этом участвовать и почему короткий список блюд часто работает лучше длинного.

Коротко
Меню — это официальный документ. По закону в нём должны быть указаны названия блюд, состав, вес порции, КБЖУ и цена в рублях. За отсутствие меню или недостоверную информацию заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.
Разработка меню начинается с концепции и расчёта фудкоста, а занимаются этим владелец, шеф‑повар и маркетолог. В 2026 году рестораны и кофейни часто отказываются от бумажных прейскурантов в пользу электронных QR‑меню — их проще обновлять и они экономят деньги на печати.

Почему важно правильно составить меню

Меню прямо влияет на экономику ресторана. Грамотно составленный список блюд помогает управлять вниманием гостя и продавать то, что выгодно заведению.

Кроме того, меню — это публичная оферта. Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 №1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания» обязывает рестораторов предоставлять гостям полную информацию о блюдах до того, как они сделают заказ. Если гость заказал салат с фетой, а ему принесли с брынзой — это нарушение закона о защите прав потребителей. За такие ошибки Роспотребнадзор выписывает штрафы.

Концепция меню

Всё начинается с идеи. Меню должно отражать формат заведения, ценовой сегмент и целевую аудиторию. В семейном кафе будут уместны сытные порции и детские позиции, а в баре — авторские закуски и коктейли.

При разработке концепции важно учитывать тренды. В 2026 году гости чаще обращают внимание на локальные продукты и сезонность. 

Использование местных ингредиентов в блюдах привлекает аудиторию, в том числе гостей города, и часто снижает себестоимость блюд. Ещё один тренд — растительная еда. Чтобы расширить аудиторию, стоит добавить 3–5 вегетарианских позиций и отметить специальными значками.

Кто участвует в разработке 

Один человек не сможет учесть каждый фактор, поэтому создание меню — это командная работа, в которой участвуют минимум четыре человека.

  • Владелец или управляющий задаёт общую концепцию, определяет ценовой сегмент и следит за тем, чтобы составление меню ресторана соответствовало бизнес-модели.
  • Шеф-повар придумывает блюда, прорабатывает рецептуры, составляет технологические карты и отвечает за вкус.
  • Бухгалтер-калькулятор считает себестоимость каждого блюда и помогает установить правильную наценку.
  • Маркетолог анализирует конкурентов, изучает спрос и подсказывает, какие позиции стоит добавить, чтобы привлечь гостей.

Этапы создания меню

Чтобы создать продуманное меню, процесс разработки можно разделить на шесть этапов.

  1. Анализ рынка и аудитории. Маркетолог изучает конкурентов в своём районе и определяет целевую аудиторию — какие гости будут приходить в заведение.
  1. Проработка блюд. Шеф-повар готовит тестовые варианты. Команда дегустирует их, оценивает вкус, подачу и время приготовления.
  1. Составление технологических карт. На каждое утверждённое блюдо шеф-повар заводит техкарту — табличку с точным весом ингредиентов и алгоритмом приготовления.
  1. Расчёт себестоимости и цен. Руководитель утверждает цены. Оптимальный показатель для общепита 25–30%, то есть цена блюда в меню должна быть в 3–4 раза выше стоимости продуктов.
  1. Дизайн и вёрстка. Дизайнер оформляет меню и добавляет описания, значки аллергенов и КБЖУ. 
  1. Тестирование. Команда запускает готовое меню в работу, а через пару месяцев анализирует продажи и убирает непопулярные позиции.

Что лучше: подробное меню или короткое

Раньше рестораны старались предложить гостям всё и сразу: от суши до пиццы и борща. Сейчас такой подход встречается реже, в 2026 году рестораны выбирают короткое меню. 

Меню от 8 до 20 позиций выигрывает по нескольким причинам: 

  • Гостю проще сделать выбор.
  • Кухне легче поддерживать стабильное качество.
  • Снижается процент списаний.

Чтобы короткое меню было рентабельным, кафе и рестораны грамотно используют одни и те же ингредиенты в разных блюдах. Например, утиное филе подают и в виде закуски, и в виде горячего. 

Нужны ли фото блюд в меню или можно без них

Качественные фотографии в меню могут поднять продажи конкретного блюда. Однако есть нюансы.

  • Нельзя просто скачать понравившиеся фото из интернета — это нарушение авторских прав. 
  • Если вы нанимаете фотографа, не забудьте заключить с ним договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор. Иначе фотограф сможет потребовать компенсацию за использование снимков.
  • Блюдо на тарелке должно выглядеть так же, как на фото в меню. Если ожидание и реальность не совпадут, гость может разочароваться и больше не вернуться. 
  • Если вы не готовы тратиться на профессиональную фуд-съёмку, лучше сделать текстовое меню с продуманными описаниями.

Маржинальные позиции в меню

В каждом меню есть блюда, которые приносят основную прибыль. Такие позиции называют высокомаржинальными. Их себестоимость низкая, а наценка — высокая. Сюда относятся чай, кофе, лимонады, пицца, паста и сезонные супы.

Также существуют блюда-маячки. Это популярные позиции, по которым гости оценивают уровень цен в заведении. Например, салат «Цезарь», борщ или капучино. Наценка на такие блюда не должна быть слишком высокой.

Советы по оформлению меню 

Дизайн меню должен помогать гостю ориентироваться и стимулировать продажи. Вот три базовых правила меню-инжиниринга.

  1. Располагайте высокомаржинальные блюда в правом верхнем углу страницы — туда падает взгляд в первую очередь.
  1. Ставьте дорогие позиции рядом с блюдами средней категории цен. На фоне стейка за 2 000 ₽  паста за 600 ₽ покажется выгодной покупкой.
  1. Избегайте сложного профессионального сленга. Гость должен понимать, что конкретно ему принесут.

Типичные ошибки в оформлении меню

  1. Не указаны вес порции, состав или КБЖУ. Если данных нет, владелец рискует получить штраф по статье 14.8 КоАП РФ
  2. В меню использована чужая интеллектуальная собственность. К примеру, за использование персонажей из известных мультфильмов без лицензии можно получить штраф до 5 млн ₽ .  
  3. Шрифт нечитабельный, размазанный или слишком мелкий. 

Электронное меню для кафе или ресторана

Бумажные меню постепенно уходят в прошлое. В 2026 году стандартом отрасли становится электронное QR-меню.

С сервисом «Клик» от Точка Банк удобно всем:
— гости сканируют QR‑код, смотрят меню с составом блюд и оплачивают счёт без официанта;
— вы спокойно добавляете или убираете ингредиенты, меняете состав в ту же минуту и экономите на печати прейскурантов.

Электронный формат решает сразу несколько проблем: 

  • заведению не нужно перепечатывать тираж, если изменилась цена или блюдо ушло в стоп-лист;
  • в QR-меню можно добавить подробное описание, КБЖУ, значки аллергенов и качественные фотографии, не увеличивая при этом объём документа.

Вопросы по теме

Какие факторы учитывать при ценообразовании?

Главный ориентир — это себестоимость продуктов. К нему прибавляют расходы на аренду, зарплаты, налоги и желаемую прибыль. Также важно учитывать цены конкурентов и покупательную способность целевой аудитории.

Как оформить меню заведения визуально?

Оформление должно соответствовать концепции заведения. Используйте читаемые шрифты и оставляйте достаточно воздуха между позициями. Если сомневаетесь в собственных силах, наймите дизайнера. Шаблонные решения из интернета часто выглядят дёшево и портят впечатление от ресторана.

Как сделать меню доступным для людей с ограниченными возможностями?

Крупный шрифт и контраст текста с фоном облегчат чтение для людей со слабым зрением. Значки аллергенов и специальные отметки (веганское, без глютена, острое) помогут сориентироваться гостям с пищевыми ограничениями. Если у вас электронное QR-меню, гость сможет увеличить текст на своём смартфоне — это удобнее бумажного варианта.

Как часто обновлять меню?

2–4 раза в год в зависимости от сезона. Летом добавляйте лёгкие салаты и холодные супы, зимой — сытные горячие блюда и согревающие напитки. Регулярное обновление помогает удерживать интерес постоянных гостей и оптимизировать закупки под сезонные продукты.

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Меню для кафе и ресторана: как сделать и оформить — Точка Банк