Как правильно составить меню для ресторанов и кафе

Меню — главный инструмент продаж, визитная карточка заведения и юридический документ. Если составить его неправильно, можно потерять прибыль на списаниях продуктов или получить штраф от Роспотребнадзора.
Рассказываем, как разработать меню по правилам 2026 года, кто должен в этом участвовать и почему короткий список блюд часто работает лучше длинного.
Почему важно правильно составить меню
Меню прямо влияет на экономику ресторана. Грамотно составленный список блюд помогает управлять вниманием гостя и продавать то, что выгодно заведению.
Кроме того, меню — это публичная оферта. Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 №1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания» обязывает рестораторов предоставлять гостям полную информацию о блюдах до того, как они сделают заказ. Если гость заказал салат с фетой, а ему принесли с брынзой — это нарушение закона о защите прав потребителей. За такие ошибки Роспотребнадзор выписывает штрафы.
Концепция меню
Всё начинается с идеи. Меню должно отражать формат заведения, ценовой сегмент и целевую аудиторию. В семейном кафе будут уместны сытные порции и детские позиции, а в баре — авторские закуски и коктейли.
При разработке концепции важно учитывать тренды. В 2026 году гости чаще обращают внимание на локальные продукты и сезонность.
Использование местных ингредиентов в блюдах привлекает аудиторию, в том числе гостей города, и часто снижает себестоимость блюд. Ещё один тренд — растительная еда. Чтобы расширить аудиторию, стоит добавить 3–5 вегетарианских позиций и отметить специальными значками.
Кто участвует в разработке
Один человек не сможет учесть каждый фактор, поэтому создание меню — это командная работа, в которой участвуют минимум четыре человека.
- Владелец или управляющий задаёт общую концепцию, определяет ценовой сегмент и следит за тем, чтобы составление меню ресторана соответствовало бизнес-модели.
- Шеф-повар придумывает блюда, прорабатывает рецептуры, составляет технологические карты и отвечает за вкус.
- Бухгалтер-калькулятор считает себестоимость каждого блюда и помогает установить правильную наценку.
- Маркетолог анализирует конкурентов, изучает спрос и подсказывает, какие позиции стоит добавить, чтобы привлечь гостей.
Этапы создания меню
Чтобы создать продуманное меню, процесс разработки можно разделить на шесть этапов.
- Анализ рынка и аудитории. Маркетолог изучает конкурентов в своём районе и определяет целевую аудиторию — какие гости будут приходить в заведение.
- Проработка блюд. Шеф-повар готовит тестовые варианты. Команда дегустирует их, оценивает вкус, подачу и время приготовления.
- Составление технологических карт. На каждое утверждённое блюдо шеф-повар заводит техкарту — табличку с точным весом ингредиентов и алгоритмом приготовления.
- Расчёт себестоимости и цен. Руководитель утверждает цены. Оптимальный показатель для общепита 25–30%, то есть цена блюда в меню должна быть в 3–4 раза выше стоимости продуктов.
- Дизайн и вёрстка. Дизайнер оформляет меню и добавляет описания, значки аллергенов и КБЖУ.
- Тестирование. Команда запускает готовое меню в работу, а через пару месяцев анализирует продажи и убирает непопулярные позиции.
Что лучше: подробное меню или короткое
Раньше рестораны старались предложить гостям всё и сразу: от суши до пиццы и борща. Сейчас такой подход встречается реже, в 2026 году рестораны выбирают короткое меню.
Меню от 8 до 20 позиций выигрывает по нескольким причинам:
- Гостю проще сделать выбор.
- Кухне легче поддерживать стабильное качество.
- Снижается процент списаний.
Чтобы короткое меню было рентабельным, кафе и рестораны грамотно используют одни и те же ингредиенты в разных блюдах. Например, утиное филе подают и в виде закуски, и в виде горячего.
Нужны ли фото блюд в меню или можно без них
Качественные фотографии в меню могут поднять продажи конкретного блюда. Однако есть нюансы.
- Нельзя просто скачать понравившиеся фото из интернета — это нарушение авторских прав.
- Если вы нанимаете фотографа, не забудьте заключить с ним договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор. Иначе фотограф сможет потребовать компенсацию за использование снимков.
- Блюдо на тарелке должно выглядеть так же, как на фото в меню. Если ожидание и реальность не совпадут, гость может разочароваться и больше не вернуться.
- Если вы не готовы тратиться на профессиональную фуд-съёмку, лучше сделать текстовое меню с продуманными описаниями.
Маржинальные позиции в меню
В каждом меню есть блюда, которые приносят основную прибыль. Такие позиции называют высокомаржинальными. Их себестоимость низкая, а наценка — высокая. Сюда относятся чай, кофе, лимонады, пицца, паста и сезонные супы.
Также существуют блюда-маячки. Это популярные позиции, по которым гости оценивают уровень цен в заведении. Например, салат «Цезарь», борщ или капучино. Наценка на такие блюда не должна быть слишком высокой.
Советы по оформлению меню
Дизайн меню должен помогать гостю ориентироваться и стимулировать продажи. Вот три базовых правила меню-инжиниринга.
- Располагайте высокомаржинальные блюда в правом верхнем углу страницы — туда падает взгляд в первую очередь.
- Ставьте дорогие позиции рядом с блюдами средней категории цен. На фоне стейка за 2 000 ₽ паста за 600 ₽ покажется выгодной покупкой.
- Избегайте сложного профессионального сленга. Гость должен понимать, что конкретно ему принесут.
Типичные ошибки в оформлении меню
- Не указаны вес порции, состав или КБЖУ. Если данных нет, владелец рискует получить штраф по статье 14.8 КоАП РФ.
- В меню использована чужая интеллектуальная собственность. К примеру, за использование персонажей из известных мультфильмов без лицензии можно получить штраф до 5 млн ₽ .
- Шрифт нечитабельный, размазанный или слишком мелкий.
Электронное меню для кафе или ресторана
Бумажные меню постепенно уходят в прошлое. В 2026 году стандартом отрасли становится электронное QR-меню.
Электронный формат решает сразу несколько проблем:
- заведению не нужно перепечатывать тираж, если изменилась цена или блюдо ушло в стоп-лист;
- в QR-меню можно добавить подробное описание, КБЖУ, значки аллергенов и качественные фотографии, не увеличивая при этом объём документа.