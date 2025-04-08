Как принимать оплату смартфоном

Представьте: клиент заказал пиццу с оплатой при получении. Курьер привёз заказ и вместо терминала предложил клиенту свой телефон. Заказчик приложил к нему карту, и оплата прошла.
Приём платежа стал возможным благодаря мобильному эквайрингу. В статье расскажем, в чём его преимущества и как выгодно его использовать.
Мобильный эквайринг — технология приёма безналичных платежей через смартфон. Она позволяет продавцам принимать оплату без POS-терминала.
Услугу предоставляют банки. Чтобы телефон превратился в платёжный инструмент, достаточно установить банковское приложение и подключить услугу.
Все подтверждения о платежах уходят покупателям в цифровом формате — через SMS или электронную почту. Это исключает необходимость в бумажных чеках и дополнительном печатном оборудовании.
Зачем принимать оплату через смартфон
Приём платежей через телефон даёт предпринимателям несколько преимуществ:
- Экономия. Не нужно покупать или арендовать терминал эквайринга.
- Мобильность. Можно работать в любой локации, например развозить заказы по разным районам.
- Простой учёт платежей. Операции автоматически фиксируются в системе.
- Безопасность. Банковские приложения используют современное шифрование данных и защищают каждую транзакцию.
- Возможность сочетать разные способы оплаты. Продавец может работать с терминалом эквайринга и иметь на смартфоне мобильный эквайринг. Это поможет не упустить клиентов, если случится технический сбой.
- Быстрый старт. Продавцу не надо ждать доставку терминала. Достаточно оформить заявку, и все доступы придут в приложение.
Как использовать телефон вместо терминала
Вот простая инструкция, как начать принимать платежи через смартфон:
- Выберите банк-эквайер, у которого есть мобильный эквайринг.
- Установите приложение и зарегистрируйтесь в нём.
- Когда аккаунт будет активирован, настройте приём платежей. Клиенты Точки могут принимать платежи уже через 15 минут.
Совет: проведите тестовый платёж, чтобы убедиться в корректной работе системы.
Способы приёма платежей без терминала
Есть несколько технологий для приёма мобильных платежей.
NFC-платежи
Самый быстрый вариант. Клиент просто подносит свою карту или смартфон к телефону в магазине или у курьера. Для этого оба устройства должны поддерживать NFC — технологию бесконтактной связи.
QR-платежи
Работают на любом смартфоне с камерой. Продавец показывает QR-код, который клиент сканирует через банковское приложение. Приём платежей по QR-коду немного медленнее, зато не требует специального оборудования.