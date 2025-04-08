Как принимать оплату смартфоном

Представьте: клиент заказал пиццу с оплатой при получении. Курьер привёз заказ и вместо терминала предложил клиенту свой телефон. Заказчик приложил к нему карту, и оплата прошла.

Приём платежа стал возможным благодаря мобильному эквайрингу. В статье расскажем, в чём его преимущества и как выгодно его использовать.

Мобильный эквайринг — технология приёма безналичных платежей через смартфон. Она позволяет продавцам принимать оплату без POS-терминала.

Услугу предоставляют банки. Чтобы телефон превратился в платёжный инструмент, достаточно установить банковское приложение и подключить услугу.

Смартфон предпринимателя играет роль терминала, главное чтобы был интернет. Все операции проходят онлайн в реальном времени, поэтому получить безналичный платёж без интернета не получится.

Все подтверждения о платежах уходят покупателям в цифровом формате — через SMS или электронную почту. Это исключает необходимость в бумажных чеках и дополнительном печатном оборудовании.

Зачем принимать оплату через смартфон

Приём платежей через телефон даёт предпринимателям несколько преимуществ:

Экономия. Не нужно покупать или арендовать терминал эквайринга.

Мобильность. Можно работать в любой локации, например развозить заказы по разным районам.

Простой учёт платежей. Операции автоматически фиксируются в системе.

Безопасность. Банковские приложения используют современное шифрование данных и защищают каждую транзакцию.

Возможность сочетать разные способы оплаты. Продавец может работать с терминалом эквайринга и иметь на смартфоне мобильный эквайринг. Это поможет не упустить клиентов, если случится технический сбой.

Быстрый старт. Продавцу не надо ждать доставку терминала. Достаточно оформить заявку, и все доступы придут в приложение.

Как использовать телефон вместо терминала

Вот простая инструкция, как начать принимать платежи через смартфон:

Выберите банк-эквайер, у которого есть мобильный эквайринг. Установите приложение и зарегистрируйтесь в нём. Когда аккаунт будет активирован, настройте приём платежей. Клиенты Точки могут принимать платежи уже через 15 минут.

Совет: проведите тестовый платёж, чтобы убедиться в корректной работе системы.

Способы приёма платежей без терминала

Есть несколько технологий для приёма мобильных платежей.

NFC-платежи

Самый быстрый вариант. Клиент просто подносит свою карту или смартфон к телефону в магазине или у курьера. Для этого оба устройства должны поддерживать NFC — технологию бесконтактной связи.

QR-платежи