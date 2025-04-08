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Эквайринг
Эквайринг

Как принимать оплату смартфоном

Мобильный эквайринг нужен, чтобы принимать платежи через смартфон в магазинах, на выездах или при доставке заказов. Мобильный эквайринг дешевле, чем торговый, а ещё для него не надо покупать терминал. Но экономия — не единственный плюс мобильного эквайринга.

08.04.2025
9536
9536

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Приём платежей от 0,4%

Подключите эквайринг в Точка Банк

Рассчитаем ставку под ваш вид деятельности. Если оборот увеличится — ставка будет понижаться.
Подробнее

Приём платежей от 0,4%

Приём платежей от 0,4%

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Представьте: клиент заказал пиццу с оплатой при получении. Курьер привёз заказ и вместо терминала предложил клиенту свой телефон. Заказчик приложил к нему карту, и оплата прошла. 

Приём платежа стал возможным благодаря мобильному эквайрингу. В статье расскажем, в чём его преимущества и как выгодно его использовать.

Мобильный эквайринг — технология приёма безналичных платежей через смартфон. Она позволяет продавцам принимать оплату без POS-терминала. 

Услугу предоставляют банки. Чтобы телефон превратился в платёжный инструмент, достаточно установить банковское приложение и подключить услугу. 

Смартфон предпринимателя играет роль терминала, главное чтобы был интернет. Все операции проходят онлайн в реальном времени, поэтому получить безналичный платёж без интернета не получится. 

Все подтверждения о платежах уходят покупателям в цифровом формате — через SMS или электронную почту. Это исключает необходимость в бумажных чеках и дополнительном печатном оборудовании. 

Принимайте платежи со смартфона без комиссии. Клиенты будут оплачивать покупки в одно действие — приложил карту к смартфону, и готово. Деньги поступают быстро, а комиссия в пять раз меньше, чем у торгового эквайринга.

Зачем принимать оплату через смартфон

Приём платежей через телефон даёт предпринимателям несколько преимуществ:

  • Экономия. Не нужно покупать или арендовать терминал эквайринга. 
  • Мобильность. Можно работать в любой локации, например развозить заказы по разным районам. 
  • Простой учёт платежей. Операции автоматически фиксируются в системе.
  • Безопасность. Банковские приложения используют современное шифрование данных и защищают каждую транзакцию.
  • Возможность сочетать разные способы оплаты. Продавец может работать с терминалом эквайринга и иметь на смартфоне мобильный эквайринг. Это поможет не упустить клиентов, если случится технический сбой. 
  • Быстрый старт. Продавцу не надо ждать доставку терминала. Достаточно оформить заявку, и все доступы придут в приложение.  

Как использовать телефон вместо терминала

Вот простая инструкция, как начать принимать платежи через смартфон:

  1. Выберите банк-эквайер, у которого есть мобильный эквайринг.
  2. Установите приложение и зарегистрируйтесь в нём.
  3. Когда аккаунт будет активирован, настройте приём платежей. Клиенты Точки могут принимать платежи уже через 15 минут.

Совет: проведите тестовый платёж, чтобы убедиться в корректной работе системы.

Способы приёма платежей без терминала

Есть несколько технологий для приёма мобильных платежей. 

NFC-платежи 

&lt;img src="nfc-platezh-smartfon-k-terminalu.jpg" alt="Покупатель подносит смартфон к терминалу с поддержкой NFC"/&gt;

Самый быстрый вариант. Клиент просто подносит свою карту или смартфон к телефону в магазине или у курьера. Для этого оба устройства должны поддерживать NFC — технологию бесконтактной связи.

QR-платежи 

&lt;img src="qr-platezh-skanirovanie-koda.jpg" alt="Клиент сканирует QR-код через банковское приложение"/&gt;

Работают на любом смартфоне с камерой. Продавец показывает QR-код, который клиент сканирует через банковское приложение. Приём платежей по QR-коду немного медленнее, зато не требует специального оборудования.

Вопросы по теме

Какие устройства поддерживают мобильные платежи?

Большинство современных смартфонов работают на Android и iPhone. Полный список поддерживаемых устройств можно уточнить в приложении банка.

Обязательно ли наличие NFC в телефоне?

Нет, можно пользоваться QR-кодами. Однако NFC делает процесс оплаты быстрее и удобнее.

Нужно ли регистрировать ИП, чтобы принимать платежи через смартфон?

Для официального приёма платежей требуется зарегистрированное юридическое лицо или статус индивидуального предпринимателя. Физические лица могут использовать только личные переводы между картами.

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