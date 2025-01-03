Аренда онлайн-кассы — подходящее решение для тех, кто не готов сразу вкладывать много денег в покупку нового оборудования.

Кому подойдет онлайн-касса в аренду

Это может быть полезно:

Начинающим предпринимателям , которые только начинают свой бизнес и хотят минимизировать первоначальные расходы.

, которые только начинают свой бизнес и хотят минимизировать первоначальные расходы. Сезонным бизнесам , которым касса требуется только на определенный период времени, например, в летний сезон или на праздники.

, которым касса требуется только на определенный период времени, например, в летний сезон или на праздники. Организаторам мероприятий , которым нужна касса для разовых или кратковременных операций, таких как фестивали, выставки, ярмарки.

, которым нужна касса для разовых или кратковременных операций, таких как фестивали, выставки, ярмарки. Тестирующим новый рынок или продукт предпринимателям, которые ещё не уверены, будут ли продолжать вести бизнес.

Где арендовать онлайн-кассу

Найти подходящую компанию можно:

Через интернет , обратив внимание на отзывы и репутацию компании.

, обратив внимание на отзывы и репутацию компании. Через специализированные сервисы , которые предлагают аренду оборудования и работают с проверенными поставщиками.

, которые предлагают аренду оборудования и работают с проверенными поставщиками. У поставщиков ККТ (контрольно-кассовой техники), которые помимо продажи часто предлагают и аренду своего оборудования.

При выборе арендатора важно обратить внимание на условия аренды, предлагаемые кассы, поддержку и сопровождение в процессе использования.

Онлайн-кассу можно купить в Точке. Это похоже на аренду — расплачивайтесь постепенно, в течение 12 месяцев. Спустя год она будет вашей. Подробнее об онлайн-кассах

Плюсы и минусы аренды и покупки

Плюсы аренды:

Низкие начальные расходы — не нужно сразу тратить крупную сумму на покупку.

— не нужно сразу тратить крупную сумму на покупку. Гибкость — можно арендовать кассу на нужный период и вернуть её, когда она больше не понадобится.

— можно арендовать кассу на нужный период и вернуть её, когда она больше не понадобится. Обновление оборудования — аренда позволяет получать в пользование современное оборудование, а не тратить средства на замену устаревшего.

— аренда позволяет получать в пользование современное оборудование, а не тратить средства на замену устаревшего. Техническая поддержка — многие компании предлагают бесплатное обслуживание и ремонт арендованного оборудования.

Минусы аренды:

Долгосрочные расходы — при длительном использовании аренда может оказаться более затратной, чем покупка кассы.

— при длительном использовании аренда может оказаться более затратной, чем покупка кассы. Ограниченный контроль — арендованное оборудование не является вашей собственностью, и любые изменения или модернизации могут потребовать согласования с арендодателем.

— арендованное оборудование не является вашей собственностью, и любые изменения или модернизации могут потребовать согласования с арендодателем. Зависимость от арендатора — ваша работа зависит от условий аренды, сроков и надежности арендодателя. В случае разногласий с арендодателем могут возникнуть проблемы с использованием кассы.

— ваша работа зависит от условий аренды, сроков и надежности арендодателя. В случае разногласий с арендодателем могут возникнуть проблемы с использованием кассы. Возврат оборудования — по окончании срока аренды вам нужно будет вернуть кассу, что может быть неудобно, особенно если бизнес продолжает работу.

Плюсы покупки:

Долгосрочная экономия — при длительном использовании покупка кассы может оказаться дешевле аренды.

— при длительном использовании покупка кассы может оказаться дешевле аренды. Отсутствие зависимости от арендатора — вы не зависите от условий аренды и сроков договора.

— вы не зависите от условий аренды и сроков договора. Собственность — касса становится вашей собственностью, и вы можете распоряжаться ею по своему усмотрению.

— касса становится вашей собственностью, и вы можете распоряжаться ею по своему усмотрению. Единовременные расходы — покупка кассы требует разового вложения средств, что позволяет избежать регулярных ежемесячных платежей.

Минусы покупки:

Высокие начальные затраты — покупка кассы требует значительных вложений, что может быть проблематично для малого бизнеса или стартапов.

— покупка кассы требует значительных вложений, что может быть проблематично для малого бизнеса или стартапов. Износ оборудования — с течением времени оборудование устаревает или изнашивается, нужно покупать новое.

— с течением времени оборудование устаревает или изнашивается, нужно покупать новое. Необходимость самостоятельного обслуживания — в случае поломки или необходимости модернизации вам придется самостоятельно организовывать и оплачивать ремонт.

— в случае поломки или необходимости модернизации вам придется самостоятельно организовывать и оплачивать ремонт. Риски изменения законодательства — в случае изменений в законодательстве, требующих обновления кассовой техники, вам придется нести расходы на модернизацию или покупку новой кассы.

За что нужно платить, кроме стоимости аренды кассы

При аренде онлайн-кассы, кроме самой аренды, могут возникнуть дополнительные расходы:

Подключение к ОФД (оператору фискальных данных) — обязательная услуга, которая оплачивается отдельно.

— обязательная услуга, которая оплачивается отдельно. Программное обеспечение или интеграции со сторонними программами.

Техническое обслуживание и ремонт — хотя многие компании включают это в стоимость аренды, иногда могут взиматься дополнительные платежи.

— хотя многие компании включают это в стоимость аренды, иногда могут взиматься дополнительные платежи. Обучение персонала — в некоторых случаях обучение работе с кассой может потребовать дополнительных затрат.

— в некоторых случаях обучение работе с кассой может потребовать дополнительных затрат. Аренда или покупка фискального накопителя — фискальный накопитель часто идет отдельно от кассы, и его аренда или покупка также потребует расходов.

В Точке можно купить фискальный накопитель и сканеры штрихкода, заключить договор с оператором фискальных данных и подключить эквайринг. Всё это нужно для работы с онлайн-кассой. Подробнее

От чего зависит цена аренды онлайн-кассы

Цена аренды онлайн-кассы может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

Модель кассы — современные модели с расширенным функционалом стоят дороже.

— современные модели с расширенным функционалом стоят дороже. Срок аренды — чем дольше срок аренды, тем дешевле может быть ежемесячная плата.

— чем дольше срок аренды, тем дешевле может быть ежемесячная плата. Наличие дополнительных услуг — например, техническое сопровождение, замена оборудования в случае поломки, подключение к ОФД.

— например, техническое сопровождение, замена оборудования в случае поломки, подключение к ОФД. Расположение — в крупных городах аренда может быть дороже из-за высокой конкуренции и уровня цен на рынке.

Чем отличается виртуальная касса от онлайн-кассы в аренду

Виртуальная касса — это программное обеспечение, которое работает в облаке и не требует покупки физического оборудования. Оно стоит в ЦОД у поставщика облачной кассы.

Онлайн-касса в аренду — это реальное устройство, которое физически используется для пробития чеков.

Основные отличия:

Оборудование — виртуальная касса не требует физического устройства, в то время как онлайн-касса в аренду предполагает наличие оборудования.

— виртуальная касса не требует физического устройства, в то время как онлайн-касса в аренду предполагает наличие оборудования. Применение — виртуальная касса удобна для онлайн-продаж, а физическая касса в аренду универсальна — и для онлайна, и для офлайн-торговли.

— виртуальная касса удобна для онлайн-продаж, а физическая касса в аренду универсальна — и для онлайна, и для офлайн-торговли. Стоимость — аренда онлайн-кассы обычно дороже, так как включает аренду оборудования.

Разрешена ли аренда онлайн-кассы по ФЗ-54

Да, аренда онлайн-кассы разрешена и полностью соответствует требованиям ФЗ-54. Закон не запрещает использование арендованного оборудования, если оно соответствует всем техническим требованиям и зарегистрировано в налоговой службе.

Важно убедиться, что арендованная касса поддерживает все необходимые функции и корректно работает с оператором фискальных данных.