Аренда онлайн-кассы — подходящее решение для тех, кто не готов сразу вкладывать много денег в покупку нового оборудования.
Кому подойдет онлайн-касса в аренду
Это может быть полезно:
- Начинающим предпринимателям, которые только начинают свой бизнес и хотят минимизировать первоначальные расходы.
- Сезонным бизнесам, которым касса требуется только на определенный период времени, например, в летний сезон или на праздники.
- Организаторам мероприятий, которым нужна касса для разовых или кратковременных операций, таких как фестивали, выставки, ярмарки.
- Тестирующим новый рынок или продукт предпринимателям, которые ещё не уверены, будут ли продолжать вести бизнес.
Где арендовать онлайн-кассу
Найти подходящую компанию можно:
- Через интернет, обратив внимание на отзывы и репутацию компании.
- Через специализированные сервисы, которые предлагают аренду оборудования и работают с проверенными поставщиками.
- У поставщиков ККТ (контрольно-кассовой техники), которые помимо продажи часто предлагают и аренду своего оборудования.
При выборе арендатора важно обратить внимание на условия аренды, предлагаемые кассы, поддержку и сопровождение в процессе использования.
Онлайн-кассу можно купить в Точке. Это похоже на аренду — расплачивайтесь постепенно, в течение 12 месяцев. Спустя год она будет вашей.
Плюсы и минусы аренды и покупки
Плюсы аренды:
- Низкие начальные расходы — не нужно сразу тратить крупную сумму на покупку.
- Гибкость — можно арендовать кассу на нужный период и вернуть её, когда она больше не понадобится.
- Обновление оборудования — аренда позволяет получать в пользование современное оборудование, а не тратить средства на замену устаревшего.
- Техническая поддержка — многие компании предлагают бесплатное обслуживание и ремонт арендованного оборудования.
Минусы аренды:
- Долгосрочные расходы — при длительном использовании аренда может оказаться более затратной, чем покупка кассы.
- Ограниченный контроль — арендованное оборудование не является вашей собственностью, и любые изменения или модернизации могут потребовать согласования с арендодателем.
- Зависимость от арендатора — ваша работа зависит от условий аренды, сроков и надежности арендодателя. В случае разногласий с арендодателем могут возникнуть проблемы с использованием кассы.
- Возврат оборудования — по окончании срока аренды вам нужно будет вернуть кассу, что может быть неудобно, особенно если бизнес продолжает работу.
Плюсы покупки:
- Долгосрочная экономия — при длительном использовании покупка кассы может оказаться дешевле аренды.
- Отсутствие зависимости от арендатора — вы не зависите от условий аренды и сроков договора.
- Собственность — касса становится вашей собственностью, и вы можете распоряжаться ею по своему усмотрению.
- Единовременные расходы — покупка кассы требует разового вложения средств, что позволяет избежать регулярных ежемесячных платежей.
Минусы покупки:
- Высокие начальные затраты — покупка кассы требует значительных вложений, что может быть проблематично для малого бизнеса или стартапов.
- Износ оборудования — с течением времени оборудование устаревает или изнашивается, нужно покупать новое.
- Необходимость самостоятельного обслуживания — в случае поломки или необходимости модернизации вам придется самостоятельно организовывать и оплачивать ремонт.
- Риски изменения законодательства — в случае изменений в законодательстве, требующих обновления кассовой техники, вам придется нести расходы на модернизацию или покупку новой кассы.
За что нужно платить, кроме стоимости аренды кассы
При аренде онлайн-кассы, кроме самой аренды, могут возникнуть дополнительные расходы:
- Подключение к ОФД (оператору фискальных данных) — обязательная услуга, которая оплачивается отдельно.
- Программное обеспечение или интеграции со сторонними программами.
- Техническое обслуживание и ремонт — хотя многие компании включают это в стоимость аренды, иногда могут взиматься дополнительные платежи.
- Обучение персонала — в некоторых случаях обучение работе с кассой может потребовать дополнительных затрат.
- Аренда или покупка фискального накопителя — фискальный накопитель часто идет отдельно от кассы, и его аренда или покупка также потребует расходов.
В Точке можно купить фискальный накопитель и сканеры штрихкода, заключить договор с оператором фискальных данных и подключить эквайринг. Всё это нужно для работы с онлайн-кассой.
От чего зависит цена аренды онлайн-кассы
Цена аренды онлайн-кассы может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:
- Модель кассы — современные модели с расширенным функционалом стоят дороже.
- Срок аренды — чем дольше срок аренды, тем дешевле может быть ежемесячная плата.
- Наличие дополнительных услуг — например, техническое сопровождение, замена оборудования в случае поломки, подключение к ОФД.
- Расположение — в крупных городах аренда может быть дороже из-за высокой конкуренции и уровня цен на рынке.
Чем отличается виртуальная касса от онлайн-кассы в аренду
Виртуальная касса — это программное обеспечение, которое работает в облаке и не требует покупки физического оборудования. Оно стоит в ЦОД у поставщика облачной кассы.
Онлайн-касса в аренду — это реальное устройство, которое физически используется для пробития чеков.
Основные отличия:
- Оборудование — виртуальная касса не требует физического устройства, в то время как онлайн-касса в аренду предполагает наличие оборудования.
- Применение — виртуальная касса удобна для онлайн-продаж, а физическая касса в аренду универсальна — и для онлайна, и для офлайн-торговли.
- Стоимость — аренда онлайн-кассы обычно дороже, так как включает аренду оборудования.
Разрешена ли аренда онлайн-кассы по ФЗ-54
Да, аренда онлайн-кассы разрешена и полностью соответствует требованиям ФЗ-54. Закон не запрещает использование арендованного оборудования, если оно соответствует всем техническим требованиям и зарегистрировано в налоговой службе.
Важно убедиться, что арендованная касса поддерживает все необходимые функции и корректно работает с оператором фискальных данных.