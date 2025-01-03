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Онлайн-касса в аренду

В статье разбираем, где можно арендовать онлайн-кассу, а также взвесим все плюсы и минусы аренды.

03.01.2025
11 157
11 157

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Аренда онлайн-кассы — подходящее решение для тех, кто не готов сразу вкладывать много денег в покупку нового оборудования.

Кому подойдет онлайн-касса в аренду

Это может быть полезно:

  • Начинающим предпринимателям, которые только начинают свой бизнес и хотят минимизировать первоначальные расходы.
  • Сезонным бизнесам, которым касса требуется только на определенный период времени, например, в летний сезон или на праздники.
  • Организаторам мероприятий, которым нужна касса для разовых или кратковременных операций, таких как фестивали, выставки, ярмарки.
  • Тестирующим новый рынок или продукт предпринимателям, которые ещё не уверены, будут ли продолжать вести бизнес.

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Где арендовать онлайн-кассу

Найти подходящую компанию можно:

  • Через интернет, обратив внимание на отзывы и репутацию компании.
  • Через специализированные сервисы, которые предлагают аренду оборудования и работают с проверенными поставщиками.
  • У поставщиков ККТ (контрольно-кассовой техники), которые помимо продажи часто предлагают и аренду своего оборудования.

При выборе арендатора важно обратить внимание на условия аренды, предлагаемые кассы, поддержку и сопровождение в процессе использования.

Онлайн-кассу можно купить в Точке. Это похоже на аренду — расплачивайтесь постепенно, в течение 12 месяцев. Спустя год она будет вашей.

Подробнее об онлайн-кассах

Плюсы и минусы аренды и покупки 

Плюсы аренды:

  • Низкие начальные расходы — не нужно сразу тратить крупную сумму на покупку.
  • Гибкость — можно арендовать кассу на нужный период и вернуть её, когда она больше не понадобится.
  • Обновление оборудования — аренда позволяет получать в пользование современное оборудование, а не тратить средства на замену устаревшего.
  • Техническая поддержка — многие компании предлагают бесплатное обслуживание и ремонт арендованного оборудования.

Минусы аренды:

  • Долгосрочные расходы — при длительном использовании аренда может оказаться более затратной, чем покупка кассы.
  • Ограниченный контроль — арендованное оборудование не является вашей собственностью, и любые изменения или модернизации могут потребовать согласования с арендодателем.
  • Зависимость от арендатора — ваша работа зависит от условий аренды, сроков и надежности арендодателя. В случае разногласий с арендодателем могут возникнуть проблемы с использованием кассы.
  • Возврат оборудования — по окончании срока аренды вам нужно будет вернуть кассу, что может быть неудобно, особенно если бизнес продолжает работу.

Плюсы покупки:

  • Долгосрочная экономия — при длительном использовании покупка кассы может оказаться дешевле аренды.
  • Отсутствие зависимости от арендатора — вы не зависите от условий аренды и сроков договора.
  • Собственность — касса становится вашей собственностью, и вы можете распоряжаться ею по своему усмотрению.
  • Единовременные расходы — покупка кассы требует разового вложения средств, что позволяет избежать регулярных ежемесячных платежей.

Минусы покупки:

  • Высокие начальные затраты — покупка кассы требует значительных вложений, что может быть проблематично для малого бизнеса или стартапов.
  • Износ оборудования — с течением времени оборудование устаревает или изнашивается, нужно покупать новое.
  • Необходимость самостоятельного обслуживания — в случае поломки или необходимости модернизации вам придется самостоятельно организовывать и оплачивать ремонт.
  • Риски изменения законодательства — в случае изменений в законодательстве, требующих обновления кассовой техники, вам придется нести расходы на модернизацию или покупку новой кассы.

За что нужно платить, кроме стоимости аренды кассы

При аренде онлайн-кассы, кроме самой аренды, могут возникнуть дополнительные расходы:

  • Подключение к ОФД (оператору фискальных данных) — обязательная услуга, которая оплачивается отдельно.
  • Программное обеспечение или интеграции со сторонними программами.
  • Техническое обслуживание и ремонт — хотя многие компании включают это в стоимость аренды, иногда могут взиматься дополнительные платежи.
  • Обучение персонала — в некоторых случаях обучение работе с кассой может потребовать дополнительных затрат.
  • Аренда или покупка фискального накопителя — фискальный накопитель часто идет отдельно от кассы, и его аренда или покупка также потребует расходов.

В Точке можно купить фискальный накопитель и сканеры штрихкода, заключить договор с оператором фискальных данных и подключить эквайринг. Всё это нужно для работы с онлайн-кассой.

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От чего зависит цена аренды онлайн-кассы

Цена аренды онлайн-кассы может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

  • Модель кассы — современные модели с расширенным функционалом стоят дороже.
  • Срок аренды — чем дольше срок аренды, тем дешевле может быть ежемесячная плата.
  • Наличие дополнительных услуг — например, техническое сопровождение, замена оборудования в случае поломки, подключение к ОФД.
  • Расположение — в крупных городах аренда может быть дороже из-за высокой конкуренции и уровня цен на рынке.

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Чем отличается виртуальная касса от онлайн-кассы в аренду

Виртуальная касса — это программное обеспечение, которое работает в облаке и не требует покупки физического оборудования. Оно стоит в ЦОД у поставщика облачной кассы.

Онлайн-касса в аренду — это реальное устройство, которое физически используется для пробития чеков.

Основные отличия:

  • Оборудование — виртуальная касса не требует физического устройства, в то время как онлайн-касса в аренду предполагает наличие оборудования.
  • Применение — виртуальная касса удобна для онлайн-продаж, а физическая касса в аренду универсальна — и для онлайна, и для офлайн-торговли.
  • Стоимость — аренда онлайн-кассы обычно дороже, так как включает аренду оборудования.

Разрешена ли аренда онлайн-кассы по ФЗ-54

Да, аренда онлайн-кассы разрешена и полностью соответствует требованиям ФЗ-54. Закон не запрещает использование арендованного оборудования, если оно соответствует всем техническим требованиям и зарегистрировано в налоговой службе. 

Важно убедиться, что арендованная касса поддерживает все необходимые функции и корректно работает с оператором фискальных данных.

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