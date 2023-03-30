Чтобы принимать оплату по безналичному расчёту, предприниматели подключают эквайринг. Для разных форматов бизнеса ИП и руководители ООО подбирают разные виды эквайринга. В этой статье расскажем, какие они бывают, чем отличаются и как выбрать подходящий именно для вашего бизнеса.

Также разберёмся, что нужно для начала работы с эквайрингом, сколько надо платить за его подключение и использование.

Подключить торговый и интернет-эквайринг можно в Точке. Наши терминалы принимают к оплате и банковские карточки, и QR-коды для оплат по СБП. Подключиться можно дистанционно, а терминал для эквайринга доставят в течение нескольких рабочих дней. Оставьте заявку, и наш сотрудник свяжется с вами, чтобы ответить на вопросы и помочь подключить возможность оплаты по эквайрингу. Подробнее

Что такое эквайринг

Эквайринг — технология, которая позволяет предпринимателям принимать оплату от клиентов через безналичный расчёт. Например, с помощью банковских карточек, по ссылкам в интернете или через QR-код.

Со стороны оплата по эквайрингу выглядит просто. Покупатель прикладывает банковскую карту к терминалу, через несколько секунд оплата проходит и продавец выдаёт чек. Изнутри процесс устроен немного сложнее, но покупатель и продавец этого не замечают. Оплата проходит легко и комфортно.

Кому надо подключать эквайринг

Обычно предприниматели предпочитают принимать и наличные, и безналичные платежи. А с учётом того, что большинство покупателей уже давно не пользуется купюрами, терминал эквайринга необходим для того, чтобы предоставить людям возможность оплатить услугу по безналу.

Если терминала не окажется, покупателю придётся идти до банкомата. Это ощутимо влияет на отношение к компании и предпринимателю. В некоторых случаях клиенту проще купить товар у конкурента, чем искать банкомат и возвращаться к продавцу, который работает только с наличкой.

Поэтому ИП и руководители ООО предпочитают всё-таки подключать эквайринг. Его можно использовать в разных сферах бизнеса, например:

магазины продуктов;

аптеки;

парикмахерские;

салоны красоты;

магазины одежды;

оплата онлайн-курсов;

оплата услуг специалистов (психологов, репетиторов и т.д.);

т.д.); кафе и рестораны;

рестораны; бары;

автозаправки.

Законодательно установлено, что продавцы с выручкой более 20 миллионов за предыдущий год, должны предоставлять клиентам возможность расплачиваться безналичным расчётом. То есть, для них подключение эквайринга обязательно. Остальные могут принимать решение, взвесив плюсы и минусы конкретно для своего бизнеса.

Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу в Точке: Подключение эквайринга особенно важно для тех, кто продаёт дорогостоящие товары. Потому что покупатели часто предпочитают оплачивать кредитками крупные покупки, например, бытовую технику или смартфоны. Для них это удобно и выгодно: кешбэк начисляется, а идти в банкомат и платить комиссию за перевод не приходится.

Виды эквайринга

В России сейчас популярны 3 вида эквайринга.

1. Торговый эквайринг. Технология, которая позволяет принимать платежи через стационарный или переносной терминал эквайринга. Его устанавливают прямо в торговой точке, а клиенты прикладывают или вставляют банковские карточки, чтобы отправить оплату.

Для покупателей этот вариант удобен тем, что платёж проходит в одно действие: 5 секунд, и деньги отправлены. При этом, многие банки начисляют за использование карточек кешбэк или другие бонусы.

Для продавцов торговый эквайринг комфортен тем, что очереди не образовываются, возиться со сдачей не надо, а риск получить поддельную купюру снижается.

2. Интернет-эквайринг. Технология, с помощью которой принимать платежи можно через интерфейсы в интернете. Оплата проходит дистанционно, физическая банковская карточка не нужна. Достаточно знать данные, которые на ней указаны: номер карты, срок действия, CVV-код. Эту информацию вносят в специальные поля, а для подтверждения операции покупатель вводит код, который приходит ему в смс-сообщении. Платежи обычно защищают технологией 3D-Secure.

Анатолий Семененко, эксперт по интернет-эквайрингу в Точке: Предприниматели часто подключают оплату по QR-кодам через Систему Быстрых Платежей. Работает это просто: продавец создаёт динамический или статический QR-код, а покупатель его сканирует. После подтверждения платежа деньги зачисляются на счёт предпринимателя в течение 15 секунд. Ещё одно достоинство СБП — низкая комиссия. Она составляет либо 0,4%, либо 0,7%. Это в разы меньше, чем комиссия за торговый или интернет-эквайринг.

Настроить оплату по ссылке или QR-кодами СБП несложно. Есть несколько форматов работы. Например, можно делать динамические ссылки с указанием цены от продавца, по запросу сайта продавца или при создании ссылки в личном кабинете.

А можно разместить статический куар, где сумму указывает сам покупатель. Такой формат чаще используют для донатов или пожертвований. Отслеживать статус можно в режиме онлайн.

К плюсам интернет-эквайринга относится то, что продавец не привязан к конкретной торговой точке, поэтому может просто настроить возможность приёма платежей и заняться своими делами. Из минусов: самостоятельная настройка эквайринга может показаться сложной. Впрочем, такие ситуации встречаются нечасто.

Покупателям тоже удобно оплачивать товары и услуги, не выходя из дома. Но есть и риски: можно попасть на поддельный сайт, ввести на нём данные карты и потерять деньги.

3. Мобильный эквайринг. Технология приёма оплаты через смартфон или планшет. На него устанавливается приложение для эквайринга, а затем устройство связывается с кардридером — небольшим аппаратом для приёма банковских карт. Этот вариант чаще используют те, кто занимается передвижным бизнесом. Например, курьеры или сотрудники клининга.

Существует дополнительное ответвление мобильного эквайринга - SOFTpos - на смартфон ставится мобильное приложение и оплату принимает сам смартфон бесконтактно без дополнительных устройств.

Для работы с мобильным эквайрингом нужен интернет, а чеки отправляются по смс.

Как выбрать эквайринг

У каждой компании свои потребности, поэтому при выборе вида эквайринга ИП и руководителю ООО стоит ответить на несколько вопросов про свой бизнес.

Как покупатели расплачиваются за покупки и заказы: офлайн или онлайн? Нужен ли терминал на доставку? Какой средний возраст покупателя?

Ответы на эти вопросы помогут понять, какой эквайринг подойдёт лучше. Для стационарных точек чаще выбирают торговый эквайринг, для передвижных — мобильный, а для дистанционных — интернет-эквайринг. Если большинство покупателей — молодые люди, им могут быть удобны электронные чеки. А пожилым людям чаще важно получить именно печатный чек, так как его отсутствие может вызвать вопросы. Тогда лучше выбрать торговый эквайринг, чем мобильный.

Совет: Чтобы сэкономить на комиссии, используйте и стационарный терминал эквайринга, и СБП. На практике оплата по QR-кодам менее популярна, чем торговые эквайринг, но использование СБП всё равно помогает снизить комиссию на 0,3-0,4%. Некоторым покупателям нужно будет объяснить, как провести платёж — для этого можно распечатать и разместить рядом с QR-кодом подробную инструкцию.

Сколько стоит эквайринг

Стоимость услуг эквайринга различается в разных банках. Она может зависеть от вида эквайринга, оборота компании, сферы деятельности, тарифа, количества терминалов и других критериев.

Стоимость оборудования

В первую очередь, для торгового эквайринга надо приобрести терминал. В Точке можно купить терминал PAX D230 от 16 000 рублей или онлайн-кассу PAX A930 со встроенным эквайрингом от 27 500 рублей. Оплатить оба терминала можно частями.

Некоторые предприниматели предпочитают брать оборудование для торгового эквайринга в аренду, но тут стоит посчитать, что будет выгоднее: аренда или покупка в рассрочку. При покупке в рассрочку уже через год аппарат перейдёт в собственность. Если остановиться на аренде, арендовать технику придётся в течение всего периода работы.

Для интернет-эквайринга покупать терминал не обязательно.

Комиссия

В большинстве банков стоимость эквайринга напрямую связана с оборотами организации: чем выше обороты, тем дешевле обходится эквайринг. Льготные условия могут предоставлять ИП и руководителям ООО, которые покупают сразу несколько терминалов. Но тут есть подводные камни: условия могут быть выгодными для предпринимателя только до тех пор, пока он вписывается в условия договора. То есть, если обороты по какой-то причине снизятся, стоимость эквайринга может заметно вырасти.