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АУСН
АУСН

Что выгоднее: УСН или АУСН

Предприниматели в России могут работать на разных системах налогообложения. Одна из самых распространённых — УСН. С 1 июля 2022 года начал действовать ещё один налоговый режим — автоматическая УСН. Несмотря на то, что режимы налогообложения похожи названием, между ними много отличий. 

24.04.2024
21 670
21 670

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Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

Расчётный счёт для АУСН за 0 ₽

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В этой статье сравним две системы налогообложения, рассмотрим их налоговые ставки и отчётность, а также расскажем, что нужно для того, чтобы перейти с УСН на АУСН.

Кто может применять УСН и АУСН

УСН могут применять ИП и ООО, у которых работает не больше 130 сотрудников. Доход бизнеса в 2024 году с учётом повышающего коэффициента должен быть до 265,8 миллионов рублей. Если он выше, предпринимателю нужно перейти на другую систему налогообложения — ОСНО. 

Для АУСН требований больше. Это экспериментальный режим, и тестируют его только в 4 регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. А значит — применять его могут только предприниматели, зарегистрированные в этих регионах. Если ИП или ООО зарегистрирован в одном из этих регионов и ведет бизнес в другом, он всё равно может претендовать на применение нового режима АУСН. 

Есть и другие требования.

  1. Среднесписочная численность работников — не больше 5 человек. 
  2. Доходы бизнеса за год — до 60 миллионов рублей. 
  3. Остаточная стоимость основных средств — до 150 миллионов рублей. 
  4. У предпринимателя есть расчётный счёт в одном из уполномоченных банков. В других банках расчётных счетов быть не должно. 
  5. У ООО нет филиалов и обособленных подразделений. 

Некоторые сферы бизнеса не подходят для АУСН. Среди них банки, иностранные фирмы, НКО, частные агентства занятости. 

ПРИМЕР
Предприниматель из Казани занимается перевозкой мебели. У него два сотрудника: грузчик и водитель. Доход фирмы — 4 млн руб./год.
У предпринимателя открыт расчётный счёт в уполномоченном банке, других счетов нет. При этом, грузоперевозок нет в списке исключений, а значит, ИП может перейти на АУСН.

Какие налоги и взносы надо платить

Налоги и взносы зависят от статуса предпринимателя и налогового режима: УСН или АУСН. Изучите условия обоих систем. 

УСН

ИП платят:

  1. Основной налог.
  2. Страховые взносы за себя и за работников компании.

ООО платят: 

  1. Основной налог.
  2. Страховые взносы за работников.

Также ИП и ООО на УСН платят налоги на землю, транспорт и имущество. Но это касается только тех, у кого есть для этого основания. Например, если у ООО на балансе есть автомобиль, надо заплатить налог на транспорт. А если его нет, платить не надо. 

Объект налогообложения предприниматель может выбрать самостоятельно. Есть два варианта: 

  • «Доходы» — 6%. Этот вариант подходит предпринимателям, у которых нет больших расходов в бизнес-процессах.
  • «Доходы минус расходы» — 15%. Этот вариант выгоден для предпринимателей, у которых большое количество товаров и высокие расходы. Если при расчёте по итогам года сумма налога оказывается меньше 1% с дохода, то предприниматель должен заплатить минимальный налог — 1%.

Также на УСН надо платить страховые взносы. 

ИП платят взносы за себя. Часть из них фиксирована: если доход предпринимателя меньше 300 000 рублей, то сумма страховых взносов в 2024 году — 49 500 рублей. Если доход превышает 300 000 рублей, к этой сумме прибавляется ещё 1% от дохода. Кроме того, есть добровольные страховые взносы. Их выгодно уплачивать, если предприниматель хочет получать деньги во время болезни или декретного отпуска. 

Если у ИП или ООО есть сотрудники, взносы за них платит работодатель. Сумма не фиксирована, она рассчитывается по разным ставкам.

АУСН

На АУСН индивидуальные предприниматели и ООО платят только основной налог. Плательщик может сам выбрать режим налогообложения. Ставка на АУСН выше, чем на УСН. 

  • «Доходы» — 8% 
  • «Доходы минус расходы» — 20%

На АУСН есть минимальный налог — 3%. 

Страховые взносы ИП и ООО на автоматизированной упрощёнке не платят. Для них установлены нулевые тарифы. Однако, если есть сотрудники, надо платить фиксированный взнос на травматизм - в 2024 году он составляет 2434 рубля. От количества сотрудников сумма не зависит, предприниматель должен ежемесячно уплачивать 1/12 суммы.

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Налоговый период 

На УСН

Налоговый период — календарный год. Налоги надо платить 4 раза в год: ежеквартально уплачиваются авансовые платежи и один раз в год - налог за год. 

На АУСН

Налоговый период — календарный месяц. На новом режиме налог нужно уплачивать 1 раз в месяц. 

Кто считает налог

На УСН

Налоги считают сами налогоплательщики.

На АУСН

Налоги считает ФНС. Информацию обо всех финансовых операциях налоговая получает от плательщика, по данным онлайн-кассы и из банка. 

Налоговый учёт

И на УСН, и на АУСН предприниматели ведут книгу учёта доходов и расходов. Разница лишь в том, что на АУСН это можно делать в онлайн-кабинете. 

Отчётность 

Предприниматели на УСН обязаны сдавать налоговую декларацию. ИП и ООО на автоматической упрощенке освобождены от этого вида отчётности. 

На АУСН нет выездных проверок. Остаются только камеральные - они проходят автоматически в течение 3 месяцев. Проводят их 1 раз в год: с 1 февраля года, который идёт за отчётным. Для примера, камеральную проверку за 2024 год проводят, начиная с 1 февраля 2025 года.

Альбина Кильчуковабухгалтер Точки

Как перейти с УСН на АУСН

Если бизнес зарегистрирован в 2024 году, и с даты регистрации прошло больше 30 дней, перейти на автоматическую упрощенку можно только с 1 января 2025 года. При этом, подать заявление о переходе нужно до этой даты. Например, в 2024 году применять АУСН могут только те предприниматели, которые подали заявление о переходе на новый режим в 2023 году. 

Предприниматели, которые только начинают работу и зарегистрировались меньше 30 дней назад, могут перейти на АУСН после подачи заявления и не дожидаться нового года.

Что сделать для перехода? Новому бизнесу: в течение 30 дней со дня постановки на учёт в налоговую подайте заявление о переходе на АУСН. 

Действующему бизнесу: до 31 декабря текущего года подайте заявление о переходе на АУСН. В этом случае вы начнете применять АУСН с нового календарного года. Подать заявку можно в личном кабинете налоговой или через личный кабинет банка.

Если предприниматель выбрал АУСН, он будет работать на ней ближайший год. Поменять её можно будет только в следующем году, написав заявление о смене налогового режима. Повторное применение АУСН не запрещено. 

Если у вас уже есть счёт в Точке и ваш бизнес подходит под критерии, вы можете перейти на АУСН. Для этого нужно подать заявку через интернет-банк Точки или через личный кабинет налоговой и дождаться от ФНС подтверждения. 
Если у вас ещё нет счёта в Точке, вы можете оставить заявку на его подключение.

Важно: если предприниматель утратил право работать на АУСН, например, из-за превышения лимита по доходам, он должен сам сообщить об этом в налоговую. Это можно сделать через банк или личный кабинет ФНС. В этом случае он перейдёт на другую систему налогообложения. Заявление об её смене можно подать в налоговую одновременно с заявлением об утрате права на АУСН. 

С учётом всей этой информации предприниматель может рассчитать, что выгонее: УСН или АУСН. При проведении расчётов надо учитывать два главных вопроса: есть ли в компании сотрудники, и какой у неё доход. 

ПРИМЕР
ИП работает без сотрудников. Его доход за год — 270 000 руб. На УСН «Доходы» он будет платить налог 6%, то есть 16 200 руб. А на АУСН «Доходы» 8%, то есть 21 600 руб 
На первый взгляд кажется, что АУСН дороже, но ещё надо учесть сумму страховых взносов. В 2024 году на УСН ИП заплатит 49 500 рублей за медицинское и пенсионное страхование, а на АУСН платить эту сумму не придётся. 
В итоге сумма к уплате на УСН составит 49 500 рублей, а на АУСН — 21 600. Получается, выгоднее выбрать АУСН.

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