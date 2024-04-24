Что выгоднее: УСН или АУСН

В этой статье сравним две системы налогообложения, рассмотрим их налоговые ставки и отчётность, а также расскажем, что нужно для того, чтобы перейти с УСН на АУСН.

Кто может применять УСН и АУСН

УСН могут применять ИП и ООО, у которых работает не больше 130 сотрудников. Доход бизнеса в 2024 году с учётом повышающего коэффициента должен быть до 265,8 миллионов рублей. Если он выше, предпринимателю нужно перейти на другую систему налогообложения — ОСНО.

Для АУСН требований больше. Это экспериментальный режим, и тестируют его только в 4 регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. А значит — применять его могут только предприниматели, зарегистрированные в этих регионах. Если ИП или ООО зарегистрирован в одном из этих регионов и ведет бизнес в другом, он всё равно может претендовать на применение нового режима АУСН.

Есть и другие требования.

Среднесписочная численность работников — не больше 5 человек. Доходы бизнеса за год — до 60 миллионов рублей. Остаточная стоимость основных средств — до 150 миллионов рублей. У предпринимателя есть расчётный счёт в одном из уполномоченных банков. В других банках расчётных счетов быть не должно. У ООО нет филиалов и обособленных подразделений.

Некоторые сферы бизнеса не подходят для АУСН. Среди них банки, иностранные фирмы, НКО, частные агентства занятости.

ПРИМЕР Предприниматель из Казани занимается перевозкой мебели. У него два сотрудника: грузчик и водитель. Доход фирмы — 4 млн руб./год. У предпринимателя открыт расчётный счёт в уполномоченном банке, других счетов нет. При этом, грузоперевозок нет в списке исключений, а значит, ИП может перейти на АУСН.

Какие налоги и взносы надо платить

Налоги и взносы зависят от статуса предпринимателя и налогового режима: УСН или АУСН. Изучите условия обоих систем.

УСН

ИП платят:

Основной налог. Страховые взносы за себя и за работников компании.

ООО платят:

Основной налог. Страховые взносы за работников.

Также ИП и ООО на УСН платят налоги на землю, транспорт и имущество. Но это касается только тех, у кого есть для этого основания. Например, если у ООО на балансе есть автомобиль, надо заплатить налог на транспорт. А если его нет, платить не надо.

Объект налогообложения предприниматель может выбрать самостоятельно. Есть два варианта:

«Доходы» — 6%. Этот вариант подходит предпринимателям, у которых нет больших расходов в бизнес-процессах.

«Доходы минус расходы» — 15%. Этот вариант выгоден для предпринимателей, у которых большое количество товаров и высокие расходы. Если при расчёте по итогам года сумма налога оказывается меньше 1% с дохода, то предприниматель должен заплатить минимальный налог — 1%.

Также на УСН надо платить страховые взносы.

ИП платят взносы за себя. Часть из них фиксирована: если доход предпринимателя меньше 300 000 рублей, то сумма страховых взносов в 2024 году — 49 500 рублей. Если доход превышает 300 000 рублей, к этой сумме прибавляется ещё 1% от дохода. Кроме того, есть добровольные страховые взносы. Их выгодно уплачивать, если предприниматель хочет получать деньги во время болезни или декретного отпуска.

Если у ИП или ООО есть сотрудники, взносы за них платит работодатель. Сумма не фиксирована, она рассчитывается по разным ставкам.

АУСН

На АУСН индивидуальные предприниматели и ООО платят только основной налог. Плательщик может сам выбрать режим налогообложения. Ставка на АУСН выше, чем на УСН.

«Доходы» — 8%

«Доходы минус расходы» — 20%

На АУСН есть минимальный налог — 3%.

Страховые взносы ИП и ООО на автоматизированной упрощёнке не платят. Для них установлены нулевые тарифы. Однако, если есть сотрудники, надо платить фиксированный взнос на травматизм - в 2024 году он составляет 2434 рубля. От количества сотрудников сумма не зависит, предприниматель должен ежемесячно уплачивать 1/12 суммы.

Налоговый период

На УСН

Налоговый период — календарный год. Налоги надо платить 4 раза в год: ежеквартально уплачиваются авансовые платежи и один раз в год - налог за год.

На АУСН

Налоговый период — календарный месяц. На новом режиме налог нужно уплачивать 1 раз в месяц.

Кто считает налог

На УСН

Налоги считают сами налогоплательщики.

На АУСН

Налоги считает ФНС. Информацию обо всех финансовых операциях налоговая получает от плательщика, по данным онлайн-кассы и из банка.

Налоговый учёт

И на УСН, и на АУСН предприниматели ведут книгу учёта доходов и расходов. Разница лишь в том, что на АУСН это можно делать в онлайн-кабинете.

Отчётность

Предприниматели на УСН обязаны сдавать налоговую декларацию. ИП и ООО на автоматической упрощенке освобождены от этого вида отчётности.

На АУСН нет выездных проверок. Остаются только камеральные - они проходят автоматически в течение 3 месяцев. Проводят их 1 раз в год: с 1 февраля года, который идёт за отчётным. Для примера, камеральную проверку за 2024 год проводят, начиная с 1 февраля 2025 года. Альбина Кильчукова бухгалтер Точки

Как перейти с УСН на АУСН

Если бизнес зарегистрирован в 2024 году, и с даты регистрации прошло больше 30 дней, перейти на автоматическую упрощенку можно только с 1 января 2025 года. При этом, подать заявление о переходе нужно до этой даты. Например, в 2024 году применять АУСН могут только те предприниматели, которые подали заявление о переходе на новый режим в 2023 году.

Предприниматели, которые только начинают работу и зарегистрировались меньше 30 дней назад, могут перейти на АУСН после подачи заявления и не дожидаться нового года.

Что сделать для перехода? Новому бизнесу: в течение 30 дней со дня постановки на учёт в налоговую подайте заявление о переходе на АУСН.

Действующему бизнесу: до 31 декабря текущего года подайте заявление о переходе на АУСН. В этом случае вы начнете применять АУСН с нового календарного года. Подать заявку можно в личном кабинете налоговой или через личный кабинет банка.

Если предприниматель выбрал АУСН, он будет работать на ней ближайший год. Поменять её можно будет только в следующем году, написав заявление о смене налогового режима. Повторное применение АУСН не запрещено.

Важно: если предприниматель утратил право работать на АУСН, например, из-за превышения лимита по доходам, он должен сам сообщить об этом в налоговую. Это можно сделать через банк или личный кабинет ФНС. В этом случае он перейдёт на другую систему налогообложения. Заявление об её смене можно подать в налоговую одновременно с заявлением об утрате права на АУСН.

С учётом всей этой информации предприниматель может рассчитать, что выгонее: УСН или АУСН. При проведении расчётов надо учитывать два главных вопроса: есть ли в компании сотрудники, и какой у неё доход.