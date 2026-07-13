АУСН — это всё ещё федеральный эксперимент. А значит, его география имеет свои границы. Точка Банк разберёт, в каких регионах России уже можно работать на автоматизированной упрощёнке и какие есть ограничения по применению режима. Также мы расскажем о нюансах, которые нужно учесть, чтобы перейти на АУСН.
Список регионов, где действует АУСН в 2026 году
По состоянию на 2026 год эксперимент по применению автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН) охватывает 88 субъектов РФ и Байконур. Он продлится до 31 декабря 2027 года.
1 января и 1 февраля 2026 года к этому списку присоединились:
- Республика Башкортостан;
- Республика Алтай;
- Республика Дагестан;
- Республика Тыва;
- Алтайский край;
- Красноярский край;
- Архангельская область;
- Волгоградская область;
- Ивановская область;
- Калининградская область;
- Курская область;
- Пензенская область;
- Пермский край;
- Ростовская область;
- Рязанская область;
- Самарская область;
- Томская область;
- Забайкальский край;
- Ярославская область;
- Чукотский автономный округ;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Херсонская область.
Почему режим действует не во всех регионах
Каждый регион должен самостоятельно принять областной закон, чтобы присоединиться к эксперименту по применению АУСН. Власти субъектов могут отказываться от участия по нескольким причинам.
- Бюджетные риски — например, потеря части доходов. При применении УСН 100% налога уходит в бюджет региона. При переходе на АУСН единый налог распределяется иначе: 46% забирает федеральный бюджет и только 54% остаётся в регионе. Субъекты РФ могут опасаться, что массовый переход бизнеса на новый режим приведёт к оттоку средств из местной казны.
- Потеря права на льготные ставки. На УСН регионы имеют право снижать их для отдельных видов бизнеса — например, в пределах с 1 до 6% для объекта «Доходы» и с 5 до 15% для объекта «Доходы минус расходы». На АУСН ставки жёстко зафиксированы федеральным центром — 8 или 20%, и регион не может ими управлять.
- Административная нагрузка. Переход на АУСН требует перестройки работы местных налоговых органов и взаимодействия с уполномоченными банками. Если в регионе зарегистрировано очень мало компаний, которые подходят под строгие лимиты АУСН, власти не видят смысла тратить ресурсы на подготовку инфраструктуры.
- Ожидание итогов эксперимента. Поскольку эксперимент идёт до конца 2027 года многие губернаторы ждут реальных цифр поступлений в бюджет. И только после этого они примут решение, вводить ли АУСН в своём субъекте.
Как узнать, действует ли АУСН в вашем регионе
Проверить, можно ли применять АУСН в вашем регионе, можно двумя способами:
- на официальном сайте налоговой. Информация о новых регионах периодически пополняется по мере принятия новых законодательных мер;
- в личном кабинете налогоплательщика:
- Зайдите в сервис подачи заявления о переходе на АУСН.
- Попробуйте подать заявление. Если это не получится сделать, значит, система проверила отсутствие эксперимента по АУСН в вашем регионе.
Какие условия действуют для применения АУСН
Применение автоматизированной упрощёнки регулируется Федеральным законом от 25.02.2022 №17-ФЗ. Поскольку это федеральный эксперимент, условия его применения едины для всех регионов и не зависят от местных законов.
Чтобы применять АУСН, бизнес должен соответствовать строгим требованиям:
- обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
- лимит средней численности работников — не более пяти человек;
- остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
- лимит доходов — до 60 млн ₽;
- расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;
- выплаты зарплаты производятся только безналично;
- отсутствие совмещения других налоговых режимов.
Также существуют категории бизнесов, которым запрещено применять АУСН:
- организациям, которые имеют филиалы или обособленные подразделения;
- банкам и кредитным организациям;
- страховщикам;
- негосударственным пенсионным фондам;
- ломбардам;
- инвестиционным фондам;
- специалистам, занимающимся частной практикой, — нотариусам, адвокатам, медиаторам и арбитражным управляющим.
Основные ставки налога на АУСН:
- 8% — для объекта «Доходы»;
- 20% — для объекта «Доходы минус расходы».
Главное преимущество автоматизированной упрощёнки — предприниматель полностью освобождён:
- от сдачи отчётности;
- уплаты НДС и страховых взносов за сотрудников и за себя, кроме взносов на травматизм.
Ему не нужно сдавать декларации, заполнять книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) или переводить деньги в качестве налога на добавленную стоимость или страховых взносов.
Единственные документы, которые необходимо отправлять в ФНС, — это подразделы ЕФС-1, если у ИП есть сотрудники:
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о страховом стаже.
Можно ли применять АУСН, если бизнес работает в нескольких регионах
Закон не запрещает ИП применять АУСН, если он работает в нескольких регионах. Главное условие — это обязательная регистрация бизнеса в субъекте, где применяется автоматизированная упрощёнка.
Пример: индивидуальный предприниматель зарегистрировал свой бизнес в Забайкальском крае по месту жительства — там действует АУСН. Однако бизнес он ведёт в другом регионе. В таком случае нарушения закона нет.
Однако ограничения для применения АУСН есть у организаций. Согласно ст. 3 №17-ФЗ, ООО не может иметь:
- филиалы в других регионах;
- обособленные подразделения — офисы, склады и магазины, которые имеют отдельные рабочие места, оборудованные стационарно на срок более одного месяца.
При этом компании могут применять АУСН, если:
- оказывают услуги или продают товары клиентам из других регионов без создания там подразделений;
- арендуют временные помещения для разовых работ;
- дистанционно работают с сотрудниками из других регионов. Важный нюанс — не оформлено как обособленное подразделение.
Можно ли перейти на АвтоУСН из другого региона
Право на применение АУСН жёстко привязано к региону регистрации — месту юридического адреса ООО или месту прописки ИП. Если в вашем регионе регистрации эксперимент не проводится, применять АУСН вы не можете, даже если фактически работаете в другом регионе.
Что можно сделать:
- для ООО — сменить юридический адрес на регион, участвующий в эксперименте;
- для ИП — официально оформить постоянную регистрацию в новом регионе.
После того как организация и ИП будут зарегистрированы в регионе, где применяется АУСН, они могут подать заявление о переходе на автоматизированную упрощёнку.
Сделать это можно тремя способами:
- через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;
- уполномоченный банк;
- мобильное приложение АУСН.
Какие регионы чаще всего выбирают для АУСН
Изначально эксперимент по применению АУСН запустили только в четырёх субъектах РФ:
- Москве;
- Московской области;
- Калужской области;
- Республике Татарстан.
Далее регионы присоединялись к нему по нескольким признакам:
- регионы с высокой плотностью малого бизнеса — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и Краснодарский край;
- регионы с сильным развитием уполномоченных банков.
Что делать, если АУСН недоступна в регионе
Если в вашем регионе не действует АУСН, у вас есть несколько вариантов решения этой ситуации. Выбор зависит от того, насколько вам принципиален именно этот режим и готовы ли вы к организационным изменениям.
Оцените альтернативные налоговые режимы
Прежде чем предпринимать радикальные шаги, стоит понять, действительно ли АУСН вам так необходима. Возможно, другие режимы окажутся даже выгоднее или удобнее.
- УСН — невысокие ставки налога, большие лимиты по годовому доходу до 450 млн ₽, небольшое количество отчётности;
- ПСН — например, если занимаетесь определённым типом бизнеса. Небольшая ставка налога — 6%, необходимость вести только книгу учёта доходов (КУД). Важно: ПСН не применяется как самостоятельная система налогообложения. Её нужно совмещать с УСН, ОСНО или ЕСХН;
- НПД — например, вы ИП на фрилансе и без сотрудников. Не нужно сдавать отчётность, только регистрировать доход, отправлять клиентам чеки и в конце каждого месяца платить налог по ставкам 4 и 6%.
Зарегистрируйте заново бизнес в другом регионе
Если вы твёрдо решили, что вам нужна именно АУСН, можно сменить регион регистрации. Для этого необходимо:
- Получить постоянную прописку в регионе, где можно применять автоматизированную упрощёнку. После смены регистрации налоговая автоматически переведёт вас на учёт в новую инспекцию.
- Подать уведомление о переходе на АУСН.
Плюсы и минусы АУСН по регионам
|Плюсы АУСН
|Минусы АУСН
|Отсутствие отчётности — не нужно сдавать КУДиР и налоговые декларации.
Освобождение от уплаты НДС и страховых взносов за себя и сотрудников, кроме взносов на травматизм.
Нет необходимости нанимать бухгалтера — ФНС сама рассчитывает сумму налога.
Наличие региональных каникул
|Жёсткие лимиты: годовой доход — до 60 млн ₽; средняя численность сотрудников — до пяти человек; только безналичный расчёт; счета только в уполномоченных банках.
Отсутствие возможности совмещать АУСН с другими налоговыми режимами.
Риск блокировки счетов при допуске ошибок.
Нельзя открывать филиалы и обособленные подразделения.
Обязанность платить налог не ежеквартально, а раз в месяц