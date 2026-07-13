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В каких регионах действует АУСН

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН) полностью освобождает предпринимателей от сдачи отчётности, ручного расчёта налогов и необходимости нанимать бухгалтера. Всю рутину берёт на себя налоговая.

13.07.2026
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АУСН — это всё ещё федеральный эксперимент. А значит, его география имеет свои границы. Точка Банк разберёт, в каких регионах России уже можно работать на автоматизированной упрощёнке и какие есть ограничения по применению режима. Также мы расскажем о нюансах, которые нужно учесть, чтобы перейти на АУСН.

Коротко
АУСН — это федеральный эксперимент, который на 2026 год охватывает 89 регионов России. Он продлится до конца 2027 года.
Главное преимущество автоматизированной упрощёнки — полное освобождение бизнеса от сдачи отчётности, уплаты НДС и страховых взносов. При этом АУСН устанавливает жёсткие лимиты: доход до 60 млн ₽, средняя численность штата до пяти сотрудников и работа только через уполномоченные банки.
Право на АУСН строго привязано к региону регистрации бизнеса. Однако при необходимости его можно сменить, перерегистрировав ООО или оформив прописку ИП в любом из субъектов, разрешённых для автоматизированной упрощёнки.

Список регионов, где действует АУСН в 2026 году

По состоянию на 2026 год эксперимент по применению автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН) охватывает 88 субъектов РФ и Байконур. Он продлится до 31 декабря 2027 года.

1 января и 1 февраля 2026 года к этому списку присоединились: 

  • Республика Башкортостан;
  • Республика Алтай;
  • Республика Дагестан;
  • Республика Тыва;
  • Алтайский край;
  • Красноярский край;
  • Архангельская область;
  • Волгоградская область;
  • Ивановская область;
  • Калининградская область;
  • Курская область;
  • Пензенская область;
  • Пермский край;
  • Ростовская область;
  • Рязанская область;
  • Самарская область;
  • Томская область;
  • Забайкальский край;
  • Ярославская область;
  • Чукотский автономный округ;
  • Ямало-Ненецкий автономный округ;
  • Херсонская область.
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Почему режим действует не во всех регионах

Каждый регион должен самостоятельно принять областной закон, чтобы присоединиться к эксперименту по применению АУСН. Власти субъектов могут отказываться от участия по нескольким причинам.

  • Бюджетные риски — например, потеря части доходов. При применении УСН 100% налога уходит в бюджет региона. При переходе на АУСН единый налог распределяется иначе: 46% забирает федеральный бюджет и только 54% остаётся в регионе. Субъекты РФ могут опасаться, что массовый переход бизнеса на новый режим приведёт к оттоку средств из местной казны.
  • Потеря права на льготные ставки. На УСН регионы имеют право снижать их для отдельных видов бизнеса — например, в пределах с 1 до 6% для объекта «Доходы» и с 5 до 15% для объекта «Доходы минус расходы». На АУСН ставки жёстко зафиксированы федеральным центром — 8 или 20%, и регион не может ими управлять.
  • Административная нагрузка. Переход на АУСН требует перестройки работы местных налоговых органов и взаимодействия с уполномоченными банками. Если в регионе зарегистрировано очень мало компаний, которые подходят под строгие лимиты АУСН, власти не видят смысла тратить ресурсы на подготовку инфраструктуры.
  • Ожидание итогов эксперимента. Поскольку эксперимент идёт до конца 2027 года многие губернаторы ждут реальных цифр поступлений в бюджет. И только после этого они примут решение, вводить ли АУСН в своём субъекте.

Как узнать, действует ли АУСН в вашем регионе

Проверить, можно ли применять АУСН в вашем регионе, можно двумя способами:

  • Зайдите в сервис подачи заявления о переходе на АУСН. 
  • Попробуйте подать заявление. Если это не получится сделать, значит, система проверила отсутствие эксперимента по АУСН в вашем регионе.

Какие условия действуют для применения АУСН

Применение автоматизированной упрощёнки регулируется Федеральным законом от 25.02.2022 №17-ФЗ. Поскольку это федеральный эксперимент, условия его применения едины для всех регионов и не зависят от местных законов.

Чтобы применять АУСН, бизнес должен соответствовать строгим требованиям:

  • обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;
  • лимит средней численности работников — не более пяти человек;
  • остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;
  • лимит доходов — до 60 млн ₽;
  • расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;
  • выплаты зарплаты производятся только безналично;
  • отсутствие совмещения других налоговых режимов.

Также существуют категории бизнесов, которым запрещено применять АУСН:

  • организациям, которые имеют филиалы или обособленные подразделения;
  • банкам и кредитным организациям;
  • страховщикам;
  • негосударственным пенсионным фондам;
  • ломбардам;
  • инвестиционным фондам;
  • специалистам, занимающимся частной практикой, — нотариусам, адвокатам, медиаторам и арбитражным управляющим.

Основные ставки налога на АУСН:

  • 8% — для объекта «Доходы»;
  • 20% — для объекта «Доходы минус расходы».

Главное преимущество автоматизированной упрощёнки — предприниматель полностью освобождён: 

  • от сдачи отчётности;
  • уплаты НДС и страховых взносов за сотрудников и за себя, кроме взносов на травматизм. 

Ему не нужно сдавать декларации, заполнять книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) или переводить деньги в качестве налога на добавленную стоимость или страховых взносов. 

Единственные документы, которые необходимо отправлять в ФНС, — это подразделы ЕФС-1, если у ИП есть сотрудники: 

  • сведения о трудовой деятельности;
  • сведения о страховом стаже.  

Экспертное мнение

При переходе на АУСН важно учитывать не только соответствие лимитам по доходам и сотрудникам, но и регион регистрации бизнеса. Именно этот критерий чаще всего становится причиной отказа в применении режима. Перед подачей заявления стоит заранее проверить, действует ли АУСН в вашем субъекте, и убедиться, что все условия соблюдены.


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Дарья ЖуковскаяЭксперт Онлайн-бухгалтерии от Точка Банка

Можно ли применять АУСН, если бизнес работает в нескольких регионах

Закон не запрещает ИП применять АУСН, если он работает в нескольких регионах. Главное условие — это обязательная регистрация бизнеса в субъекте, где применяется автоматизированная упрощёнка.

Пример: индивидуальный предприниматель зарегистрировал свой бизнес в Забайкальском крае по месту жительства — там действует АУСН. Однако бизнес он ведёт в другом регионе. В таком случае нарушения закона нет.

Однако ограничения для применения АУСН есть у организаций. Согласно ст. 3 №17-ФЗ, ООО не может иметь: 

  • филиалы в других регионах;
  • обособленные подразделения — офисы, склады и магазины, которые имеют отдельные рабочие места, оборудованные стационарно на срок более одного месяца.

При этом компании могут применять АУСН, если:

  • оказывают услуги или продают товары клиентам из других регионов без создания там подразделений;
  • арендуют временные помещения для разовых работ;
  • дистанционно работают с сотрудниками из других регионов. Важный нюанс — не оформлено как обособленное подразделение.

Можно ли перейти на АвтоУСН из другого региона

Право на применение АУСН жёстко привязано к региону регистрации — месту юридического адреса ООО или месту прописки ИП. Если в вашем регионе регистрации эксперимент не проводится, применять АУСН вы не можете, даже если фактически работаете в другом регионе.

Что можно сделать:

  • для ООО — сменить юридический адрес на регион, участвующий в эксперименте;
  • для ИП — официально оформить постоянную регистрацию в новом регионе.

После того как организация и ИП будут зарегистрированы в регионе, где применяется АУСН, они могут подать заявление о переходе на автоматизированную упрощёнку. 

Сделать это можно тремя способами:

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Какие регионы чаще всего выбирают для АУСН

Изначально эксперимент по применению АУСН запустили только в четырёх субъектах РФ:  

  • Москве;
  • Московской области; 
  • Калужской области;
  • Республике Татарстан.

Далее регионы присоединялись к нему по нескольким признакам:

  • регионы с высокой плотностью малого бизнеса — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и Краснодарский край;
  • регионы с сильным развитием уполномоченных банков.

Что делать, если АУСН недоступна в регионе

Если в вашем регионе не действует АУСН, у вас есть несколько вариантов решения этой ситуации. Выбор зависит от того, насколько вам принципиален именно этот режим и готовы ли вы к организационным изменениям.

Оцените альтернативные налоговые режимы 

Прежде чем предпринимать радикальные шаги, стоит понять, действительно ли АУСН вам так необходима. Возможно, другие режимы окажутся даже выгоднее или удобнее.

  • УСН — невысокие ставки налога, большие лимиты по годовому доходу до 450 млн ₽, небольшое количество отчётности;
  • ПСН — например, если занимаетесь определённым типом бизнеса. Небольшая ставка налога — 6%, необходимость вести только книгу учёта доходов (КУД). Важно: ПСН не применяется как самостоятельная система налогообложения. Её нужно совмещать с УСН, ОСНО или ЕСХН;
  • НПД — например, вы ИП на фрилансе и без сотрудников. Не нужно сдавать отчётность, только регистрировать доход, отправлять клиентам чеки и в конце каждого месяца платить налог по ставкам 4 и 6%. 

Зарегистрируйте заново бизнес в другом регионе

Если вы твёрдо решили, что вам нужна именно АУСН, можно сменить регион регистрации. Для этого необходимо:

  1. Получить постоянную прописку в регионе, где можно применять автоматизированную упрощёнку. После смены регистрации налоговая автоматически переведёт вас на учёт в новую инспекцию.
  2. Подать уведомление о переходе на АУСН.

Плюсы и минусы АУСН по регионам

Плюсы АУСНМинусы АУСН
Отсутствие отчётности — не нужно сдавать КУДиР и налоговые декларации.

Освобождение от уплаты НДС и страховых взносов за себя и сотрудников, кроме взносов на травматизм.

Нет необходимости нанимать бухгалтера — ФНС сама рассчитывает сумму налога.

Наличие региональных каникул
Жёсткие лимиты: годовой доход — до 60 млн ₽; средняя численность сотрудников — до пяти человек; только безналичный расчёт; счета только в уполномоченных банках.

Отсутствие возможности совмещать АУСН с другими налоговыми режимами.

Риск блокировки счетов при допуске ошибок.

Нельзя открывать филиалы и обособленные подразделения.

Обязанность платить налог не ежеквартально, а раз в месяц

Вопросы по теме

Доступна ли АУСН по всей России?

Нет, АУСН можно применять только в тех регионах, где проходит эксперимент по использованию автоматизированной упрощённой системы налогообложения. В 2026 году в нём участвуют 88 субъектов РФ и Байконур.

Можно ли применять АУСН на Вайлдберриз?

Да, применение АУСН для торговли на Вайлдберриз и других маркетплейсах не запрещено. Главное — соблюдать общие лимиты режима: 


годовой доход не более 60 млн ₽;


средняя численность работников — до пяти человек;


остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;


расчёт происходит только безналично.

Можно ли применять АУСН в Москве и Московской области?

Да, в Москве и Московской области можно применять АУСН. Они были одними из первых пилотных регионов, где этот режим действует с самого начала эксперимента — с 1 июля 2022 года.

Есть ли АУСН в Санкт-Петербурге?

Да, Санкт-Петербург присоединился к эксперименту в 2025 году. Поэтому на его территории можно применять АУСН.

Можно ли работать на АУСН через маркетплейсы?

ИП может продавать товары через маркетплейсы, применяя АУСН. Главное — соблюдать общие лимиты режима.

Какой банк нужен для АУСН?

ИП, которые применяют АУСН, должны открыть счета только в уполномоченных банках. Полный список таких организаций вы можете найти на официальном сайте ФНС.

Какие ограничения есть у АУСН?

Обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН.


Лимит средней численности работников — не более пяти человек.


Остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽.


Лимит доходов — до 60 млн ₽.


Расчётные счета открыты только в уполномоченных банках.


Выплаты зарплаты производятся только безналично.


Отсутствие совмещения других налоговых режимов.


Запрет на применение АУСН некоторым видам бизнеса — ст. 3 №17-ФЗ.

Можно ли ООО и ИП применять АУСН?

Да, организации и индивидуальные предприниматели могут применять АУСН. Главное — соблюдать требования закона:


обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;


лимит средней численности работников — не более пяти человек;


остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;


лимит доходов — до 60 млн ₽;


расчётные счета открыты только в уполномоченных банках;


выплаты зарплаты производятся только безналично;


отсутствие совмещения других налоговых режимов.

Когда АУСН заработала в регионах?

Эксперимент стартовал 1 июля 2022 года в четырёх пилотных регионах:


Москва;


Московская область;


Калужская область;


Республика Татарстан.


Массовое расширение на остальные субъекты РФ началось с 1 января 2025 года. Новые волны подключения регионов прошли в 2026 году.

Влияет ли прописка ИП на применение АУСН?

Да, прописка ИП напрямую влияет на применение АУСН. Предприниматель может быть на автоматизированной упрощёнке только в том случае, если регион его места жительства участвует в эксперименте. Режим привязан именно к месту официальной регистрации, а не к фактическому месту ведения бизнеса.

Можно ли применять АУСН при удалённой работе?

Право на применение АУСН зависит только от региона вашей официальной регистрации — прописки для ИП или юридического адреса для ООО. Вы и ваши сотрудники можете работать удалённо из любого региона страны, главное — не создавать там официальные обособленные подразделения или филиалы.

Какие регионы подключат к АУСН дальше?

На данный момент единственный регион, который ещё не участвует в эксперименте, — Нижегородская область. Местные власти планируют принять окончательное решение о подключении её к АУСН в 2027 году.

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