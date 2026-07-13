АУСН — это всё ещё федеральный эксперимент. А значит, его география имеет свои границы. Точка Банк разберёт, в каких регионах России уже можно работать на автоматизированной упрощёнке и какие есть ограничения по применению режима. Также мы расскажем о нюансах, которые нужно учесть, чтобы перейти на АУСН.

Коротко Главное преимущество автоматизированной упрощёнки — полное освобождение бизнеса от сдачи отчётности, уплаты НДС и страховых взносов. При этом АУСН устанавливает жёсткие лимиты: доход до 60 млн ₽, средняя численность штата до пяти сотрудников и работа только через уполномоченные банки. Право на АУСН строго привязано к региону регистрации бизнеса. Однако при необходимости его можно сменить, перерегистрировав ООО или оформив прописку ИП в любом из субъектов, разрешённых для автоматизированной упрощёнки.

АУСН — это федеральный эксперимент, который на 2026 год охватывает 89 регионов России. Он продлится до конца 2027 года.

Список регионов, где действует АУСН в 2026 году

По состоянию на 2026 год эксперимент по применению автоматизированной упрощённой системы налогообложения (АУСН) охватывает 88 субъектов РФ и Байконур. Он продлится до 31 декабря 2027 года.

1 января и 1 февраля 2026 года к этому списку присоединились:

Республика Башкортостан;

Республика Алтай;

Республика Дагестан;

Республика Тыва;

Алтайский край;

Красноярский край;

Архангельская область;

Волгоградская область;

Ивановская область;

Калининградская область;

Курская область;

Пензенская область;

Пермский край;

Ростовская область;

Рязанская область;

Самарская область;

Томская область;

Забайкальский край;

Ярославская область;

Чукотский автономный округ;

Ямало-Ненецкий автономный округ;

Херсонская область.

Почему режим действует не во всех регионах

Каждый регион должен самостоятельно принять областной закон, чтобы присоединиться к эксперименту по применению АУСН. Власти субъектов могут отказываться от участия по нескольким причинам.

Бюджетные риски — например, потеря части доходов. При применении УСН 100% налога уходит в бюджет региона. При переходе на АУСН единый налог распределяется иначе: 46% забирает федеральный бюджет и только 54% остаётся в регионе. Субъекты РФ могут опасаться, что массовый переход бизнеса на новый режим приведёт к оттоку средств из местной казны.

Потеря права на льготные ставки. На УСН регионы имеют право снижать их для отдельных видов бизнеса — например, в пределах с 1 до 6% для объекта «Доходы» и с 5 до 15% для объекта «Доходы минус расходы». На АУСН ставки жёстко зафиксированы федеральным центром — 8 или 20%, и регион не может ими управлять.

Административная нагрузка. Переход на АУСН требует перестройки работы местных налоговых органов и взаимодействия с уполномоченными банками. Если в регионе зарегистрировано очень мало компаний, которые подходят под строгие лимиты АУСН, власти не видят смысла тратить ресурсы на подготовку инфраструктуры.

Ожидание итогов эксперимента. Поскольку эксперимент идёт до конца 2027 года многие губернаторы ждут реальных цифр поступлений в бюджет. И только после этого они примут решение, вводить ли АУСН в своём субъекте.

Как узнать, действует ли АУСН в вашем регионе

Проверить, можно ли применять АУСН в вашем регионе, можно двумя способами:

Зайдите в сервис подачи заявления о переходе на АУСН.

Попробуйте подать заявление. Если это не получится сделать, значит, система проверила отсутствие эксперимента по АУСН в вашем регионе.

Какие условия действуют для применения АУСН

Применение автоматизированной упрощёнки регулируется Федеральным законом от 25.02.2022 №17-ФЗ. Поскольку это федеральный эксперимент, условия его применения едины для всех регионов и не зависят от местных законов.

Чтобы применять АУСН, бизнес должен соответствовать строгим требованиям:

обязательная регистрация бизнеса в том регионе, где применяется АУСН;

лимит средней численности работников — не более пяти человек;

остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн ₽;

лимит доходов — до 60 млн ₽;

расчётные счета открыты только в уполномоченных банках

выплаты зарплаты производятся только безналично;

отсутствие совмещения других налоговых режимов.

Также существуют категории бизнесов, которым запрещено применять АУСН:

организациям, которые имеют филиалы или обособленные подразделения;

банкам и кредитным организациям;

страховщикам;

негосударственным пенсионным фондам;

ломбардам;

инвестиционным фондам;

специалистам, занимающимся частной практикой, — нотариусам, адвокатам, медиаторам и арбитражным управляющим.

Основные ставки налога на АУСН:

8% — для объекта «Доходы»;

20% — для объекта «Доходы минус расходы».

Главное преимущество автоматизированной упрощёнки — предприниматель полностью освобождён:

от сдачи отчётности;

уплаты НДС и страховых взносов за сотрудников и за себя, кроме взносов на травматизм.

Ему не нужно сдавать декларации, заполнять книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) или переводить деньги в качестве налога на добавленную стоимость или страховых взносов.

Единственные документы, которые необходимо отправлять в ФНС, — это подразделы ЕФС-1, если у ИП есть сотрудники:

сведения о трудовой деятельности;

сведения о страховом стаже.

Экспертное мнение При переходе на АУСН важно учитывать не только соответствие лимитам по доходам и сотрудникам, но и регион регистрации бизнеса. Именно этот критерий чаще всего становится причиной отказа в применении режима. Перед подачей заявления стоит заранее проверить, действует ли АУСН в вашем субъекте, и убедиться, что все условия соблюдены.



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Можно ли применять АУСН, если бизнес работает в нескольких регионах

Закон не запрещает ИП применять АУСН, если он работает в нескольких регионах. Главное условие — это обязательная регистрация бизнеса в субъекте, где применяется автоматизированная упрощёнка.

Пример: индивидуальный предприниматель зарегистрировал свой бизнес в Забайкальском крае по месту жительства — там действует АУСН. Однако бизнес он ведёт в другом регионе. В таком случае нарушения закона нет.

Однако ограничения для применения АУСН есть у организаций. Согласно ст. 3 №17-ФЗ, ООО не может иметь:

филиалы в других регионах;

обособленные подразделения — офисы, склады и магазины, которые имеют отдельные рабочие места, оборудованные стационарно на срок более одного месяца.

При этом компании могут применять АУСН, если:

оказывают услуги или продают товары клиентам из других регионов без создания там подразделений;

арендуют временные помещения для разовых работ;

дистанционно работают с сотрудниками из других регионов. Важный нюанс — не оформлено как обособленное подразделение.

Можно ли перейти на АвтоУСН из другого региона

Право на применение АУСН жёстко привязано к региону регистрации — месту юридического адреса ООО или месту прописки ИП. Если в вашем регионе регистрации эксперимент не проводится, применять АУСН вы не можете, даже если фактически работаете в другом регионе.

Что можно сделать:

для ООО — сменить юридический адрес на регион, участвующий в эксперименте;

для ИП — официально оформить постоянную регистрацию в новом регионе.

После того как организация и ИП будут зарегистрированы в регионе, где применяется АУСН, они могут подать заявление о переходе на автоматизированную упрощёнку.

Сделать это можно тремя способами:

через ЛК налогоплательщика на сайте ФНС;

уполномоченный банк;

мобильное приложение АУСН.

Какие регионы чаще всего выбирают для АУСН

Изначально эксперимент по применению АУСН запустили только в четырёх субъектах РФ:

Москве;

Московской области;

Калужской области;

Республике Татарстан.

Далее регионы присоединялись к нему по нескольким признакам:

регионы с высокой плотностью малого бизнеса — Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область и Краснодарский край;

регионы с сильным развитием уполномоченных банков.

Что делать, если АУСН недоступна в регионе

Если в вашем регионе не действует АУСН, у вас есть несколько вариантов решения этой ситуации. Выбор зависит от того, насколько вам принципиален именно этот режим и готовы ли вы к организационным изменениям.

Оцените альтернативные налоговые режимы

Прежде чем предпринимать радикальные шаги, стоит понять, действительно ли АУСН вам так необходима. Возможно, другие режимы окажутся даже выгоднее или удобнее.

УСН — невысокие ставки налога, большие лимиты по годовому доходу до 450 млн ₽, небольшое количество отчётности;

ПСН — например, если занимаетесь определённым типом бизнеса. Небольшая ставка налога — 6%, необходимость вести только книгу учёта доходов (КУД). Важно: ПСН не применяется как самостоятельная система налогообложения. Её нужно совмещать с УСН, ОСНО или ЕСХН;

НПД — например, вы ИП на фрилансе и без сотрудников. Не нужно сдавать отчётность, только регистрировать доход, отправлять клиентам чеки и в конце каждого месяца платить налог по ставкам 4 и 6%.

Зарегистрируйте заново бизнес в другом регионе

Если вы твёрдо решили, что вам нужна именно АУСН, можно сменить регион регистрации. Для этого необходимо:

Получить постоянную прописку в регионе, где можно применять автоматизированную упрощёнку. После смены регистрации налоговая автоматически переведёт вас на учёт в новую инспекцию. Подать уведомление о переходе на АУСН.

Плюсы и минусы АУСН по регионам