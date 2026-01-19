Список банков для АУСН

Работать на АУСН можно только через уполномоченные банки, которые включены в реестр ФНС. Поэтому выбор банка напрямую влияет на возможность применения этого режима. Эксперимент по АвтоУСН проводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. В 2026 году действует утверждённый список банков, где можно открыть счёт и работать на АУСН.
Кому доступен спецрежим АУСН
АвтоУСН (АУСН) доступен индивидуальным предпринимателям и организациям, которые соответствуют установленным требованиям.
Применять АУСН могут все вновь зарегистрированные ИП и компании — с даты постановки на учёт в налоговой, если они зарегистрированы в регионе проведения эксперимента.
С 1 января 2025 года перейти на АвтоУСН могут также предприниматели и компании, которые уже работают на УСН или НПД. Переход носит добровольный характер и возможен с первого числа любого месяца без ограничений по срокам.
Кроме того, с 2025 года АвтоУСН разрешено применять при работе по агентским договорам. Это касается доверителей, комитентов и принципалов, в том числе продавцов на маркетплейсах.
Условия применения автоматизированной УСН
Для применения спецрежима необходимо одновременно соблюдать следующие условия:
- ИП или организация должны быть зарегистрированы в регионе, где действует эксперимент по АвтоУСН.
- Среднесписочная численность работников — не более 5 человек.
- Годовой доход — не более 60 млн ₽.
- Для организаций остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн ₽.
- Все расчётные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках.
- Заработная плата выплачивается исключительно в безналичной форме.
- Нельзя совмещать АвтоУСН с другими специальными налоговыми режимами — режим применяется как единственный.
Список уполномоченных банков для АУСН
Список уполномоченных банков, в которых плательщики АвтоУСН могут открывать счета:
- ООО «Банк Точка»;
- АО КБ «Модульбанк»;
- ПАО Сбербанк;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- АО «АЛЬФА-БАНК»;
- АО « ТБанк»;
- ПАО Банк ВТБ.
С полным списком банков-участников можно ознакомиться на официальном сайте ФНС.
Какие задачи и функции выполняет уполномоченный банк
Порядок работы на АвтоУСН установлен Федеральным законом от 25.02.2022 №17ФЗ. Этот закон обязывает ИП и компании, выбравшие АвтоУСН, открывать расчётные счета только в уполномоченных банках.
Уполномоченные банки участвуют в эксперименте по АвтоУСН и входят в специальный реестр ФНС. Они обеспечивают обмен данными с налоговой службой. По сути такие банки выступают посредниками между бизнесом и ИФНС. На них возложены отдельные функции, связанные с расчётом и контролем налога.
Преимущества Точка Банк
Открытие расчётного счёта в Точка Банке даёт индивидуальному предпринимателю на АУСН удобный цифровой сервис для ведения бизнеса с минимальными затратами времени и усилий.
Онлайн-регистрация ИП и выбор АУСН
В Точка Банке можно полностью онлайн зарегистрировать ИП и сразу выбрать режим АУСН. Это позволяет начать бизнес без визитов в налоговую и существенно ускоряет старт работы.
Банковский сервис и интеграции
Банк предоставляет удобный онлайн-банк с интеграцией бухгалтерских сервисов. Предприниматель может в режиме реального времени отслеживать движение средств, контролировать доходы и упрощать расчёты с налогами.
Обслуживание счёта доступно по тарифам от 0 ₽, а управлять финансами можно круглосуточно, без посещения офиса.
Работа с АУСН
Точка Банк входит в перечень уполномоченных банков для работы на АУСН. Это гарантирует корректный учёт операций, правильное взаимодействие с налоговой и поддержку при переходе на данный налоговый режим.
Поддержка клиентов
Клиентам доступна консультационная поддержка через чат и по телефону. Специалисты банка помогают подобрать оптимальные банковские и сервисные решения с учётом специфики бизнеса.
Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк
Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк — это сервис для автоматизированного ведения учёта и сдачи отчётности без сложных ручных операций.
Возможности сервиса:
- расчёт налогов и взносов;
- формирование деклараций;
- отправка отчётности в налоговую напрямую из сервиса;
- учёт операций с маркетплейсов;
- подготовка документов для контрагентов.
Отчётность можно подписывать через SMS с любого устройства, что делает процесс быстрым и удобным.
В сервисе предусмотрена поддержка экспертов, которые помогают разобраться с учётом и отчётностью.
Срок перехода на АУСН в 2026 году
Процедура перехода на АУСН зависит от того, в каком статусе находится бизнес.
Особенность для 2026 года: 31 декабря 2025 года — выходной день. Поэтому крайний срок подачи уведомления переносится на первый рабочий день — 12 января 2026 года.
Новые организации и ИП вправе выбрать АУСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учёт. В этом случае режим будет применяться с момента регистрации. Дополнительных заявлений позже подавать не нужно.
Если вы уже работаете на обычной УСН или НПД, перейти на АУСН можно с начала любого месяца. Уведомление подаётся не позднее последнего дня месяца, который предшествует переходу. Это правило позволяет сменить режим без ожидания нового года.
Уведомление о переходе подаётся только в электронной форме. Его можно направить через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Также уведомление можно подать при регистрации бизнеса через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или через мобильное приложение уполномоченного банка.
В уведомлении сразу выбирают объект налогообложения. Менять его можно один раз в год. Для этого нужно уведомить налоговую не позднее 31 декабря.