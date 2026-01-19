Список банков для АУСН

Коротко

Для работы на АвтоУСН счёт нужно открыть в уполномоченном банке, таком как Точка Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа‑Банк и других участников эксперимента. Банк передаёт данные в налоговую и участвует в расчёте налога. Перейти на АУСН можно при регистрации бизнеса или с начала любого месяца при работе на УСН или НПД.



АвтоУСН — это специальный налоговый режим, при котором часть расчётов и обмена данными с ФНС выполняет банк. Работать на этом режиме можно только через уполномоченные банки из реестра ФНС. Эксперимент по АвтоУСН действует до 31 декабря 2027 года.