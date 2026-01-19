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АУСН
АУСН

Список банков для АУСН

Автоматизированная упрощённая система налогообложения (АвтоУСН, АУСН) — это специальный налоговый режим. При нём часть налоговых расчётов и обмена данными с ФНС выполняет банк.

19.01.2026
23 106
23 106

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Работать на АУСН можно только через уполномоченные банки, которые включены в реестр ФНС. Поэтому выбор банка напрямую влияет на возможность применения этого режима. Эксперимент по АвтоУСН проводится с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. В 2026 году действует утверждённый список банков, где можно открыть счёт и работать на АУСН.

Коротко
АвтоУСН — это специальный налоговый режим, при котором часть расчётов и обмена данными с ФНС выполняет банк. Работать на этом режиме можно только через уполномоченные банки из реестра ФНС. Эксперимент по АвтоУСН действует до 31 декабря 2027 года.
Для работы на АвтоУСН счёт нужно открыть в уполномоченном банке, таком как Точка Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа‑Банк и других участников эксперимента. Банк передаёт данные в налоговую и участвует в расчёте налога. Перейти на АУСН можно при регистрации бизнеса или с начала любого месяца при работе на УСН или НПД.

Кому доступен спецрежим АУСН

АвтоУСН (АУСН) доступен индивидуальным предпринимателям и организациям, которые соответствуют установленным требованиям.

Применять АУСН могут все вновь зарегистрированные ИП и компании — с даты постановки на учёт в налоговой, если они зарегистрированы в регионе проведения эксперимента.

С 1 января 2025 года перейти на АвтоУСН могут также предприниматели и компании, которые уже работают на УСН или НПД. Переход носит добровольный характер и возможен с первого числа любого месяца без ограничений по срокам.

Кроме того, с 2025 года АвтоУСН разрешено применять при работе по агентским договорам. Это касается доверителей, комитентов и принципалов, в том числе продавцов на маркетплейсах.

Условия применения автоматизированной УСН

Для применения спецрежима необходимо одновременно соблюдать следующие условия:

  • ИП или организация должны быть зарегистрированы в регионе, где действует эксперимент по АвтоУСН.
  • Среднесписочная численность работников — не более 5 человек.
  • Годовой доход — не более 60 млн ₽.
  • Для организаций остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн ₽.
  • Все расчётные счета должны быть открыты только в уполномоченных банках.
  • Заработная плата выплачивается исключительно в безналичной форме.
  • Нельзя совмещать АвтоУСН с другими специальными налоговыми режимами — режим применяется как единственный.

Список уполномоченных банков для АУСН

Список уполномоченных банков, в которых плательщики АвтоУСН могут открывать счета:

  • ООО «Банк Точка»;
  • АО КБ «Модульбанк»;
  • ПАО Сбербанк;
  • ПАО «Промсвязьбанк»;
  • АО «АЛЬФА-БАНК»;
  • АО « ТБанк»;
  • ПАО Банк ВТБ.

С полным списком банков-участников можно ознакомиться на официальном сайте ФНС

Какие задачи и функции выполняет уполномоченный банк

Порядок работы на АвтоУСН установлен Федеральным законом от 25.02.2022 №17ФЗ. Этот закон обязывает ИП и компании, выбравшие АвтоУСН, открывать расчётные счета только в уполномоченных банках. 

Уполномоченные банки участвуют в эксперименте по АвтоУСН и входят в специальный реестр ФНС. Они обеспечивают обмен данными с налоговой службой. По сути такие банки выступают посредниками между бизнесом и ИФНС. На них возложены отдельные функции, связанные с расчётом и контролем налога.

ВАЖНО
Учитывать, что банки, не участвующие в эксперименте, не имеют нужных полномочий. Они не могут взаимодействовать с ИФНС в рамках АвтоУСН. Поэтому открыть счёт в таком банке и применять автоматизированную упрощёнку не получится. Без уполномоченного банка АвтоУСН работать не будет.

Преимущества Точка Банк

Открытие расчётного счёта в Точка Банке даёт индивидуальному предпринимателю на АУСН удобный цифровой сервис для ведения бизнеса с минимальными затратами времени и усилий.

Онлайн-регистрация ИП и выбор АУСН

В Точка Банке можно полностью онлайн зарегистрировать ИП и сразу выбрать режим АУСН. Это позволяет начать бизнес без визитов в налоговую и существенно ускоряет старт работы.

Банковский сервис и интеграции

Банк предоставляет удобный онлайн-банк с интеграцией бухгалтерских сервисов. Предприниматель может в режиме реального времени отслеживать движение средств, контролировать доходы и упрощать расчёты с налогами.

Обслуживание счёта доступно по тарифам от 0 ₽, а управлять финансами можно круглосуточно, без посещения офиса.

Работа с АУСН

Точка Банк входит в перечень уполномоченных банков для работы на АУСН. Это гарантирует корректный учёт операций, правильное взаимодействие с налоговой и поддержку при переходе на данный налоговый режим.

Поддержка клиентов

Клиентам доступна консультационная поддержка через чат и по телефону. Специалисты банка помогают подобрать оптимальные банковские и сервисные решения с учётом специфики бизнеса.

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк — это сервис для автоматизированного ведения учёта и сдачи отчётности без сложных ручных операций.

Возможности сервиса:

  • расчёт налогов и взносов;
  • формирование деклараций;
  • отправка отчётности в налоговую напрямую из сервиса;
  • учёт операций с маркетплейсов;
  • подготовка документов для контрагентов.

Отчётность можно подписывать через SMS с любого устройства, что делает процесс быстрым и удобным.

В сервисе предусмотрена поддержка экспертов, которые помогают разобраться с учётом и отчётностью.

Срок перехода на АУСН в 2026 году

Процедура перехода на АУСН зависит от того, в каком статусе находится бизнес.

Особенность для 2026 года: 31 декабря 2025 года — выходной день. Поэтому крайний срок подачи уведомления переносится на первый рабочий день — 12 января 2026 года.

Новые организации и ИП вправе выбрать АУСН в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учёт. В этом случае режим будет применяться с момента регистрации. Дополнительных заявлений позже подавать не нужно.

Если вы уже работаете на обычной УСН или НПД, перейти на АУСН можно с начала любого месяца. Уведомление подаётся не позднее последнего дня месяца, который предшествует переходу. Это правило позволяет сменить режим без ожидания нового года.

Уведомление о переходе подаётся только в электронной форме. Его можно направить через Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Также уведомление можно подать при регистрации бизнеса через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или через мобильное приложение уполномоченного банка.

В уведомлении сразу выбирают объект налогообложения. Менять его можно один раз в год. Для этого нужно уведомить налоговую не позднее 31 декабря.

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Уполномоченные банки для АУСН: список банков, которые работают с АУСН в 2026 году — Точка Банк