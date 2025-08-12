Перенос убытков при АУСН

При АУСН убытки можно переносить весь срок эксперимента — до 31 декабря 2027 года. Это правило действует только при объекте «Доходы минус расходы». Даже если бизнес в убытке, налог платить всё равно придётся, но по минимальной ставке — 3% от годовой выручки.

Когда можно учесть убыток

Убыток — это когда расходы за месяц больше доходов. Его сумму можно зачесть в следующем месяце, а остаток переносить дальше, пока он полностью не будет учтён.

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Очерёдность учёта

Если убытки были в разные месяцы, их учитывают по порядку. Например, сначала за июль, потом за август. Перепрыгивать через месяцы нельзя.

Когда убыток учесть нельзя

Перенос убытков запрещён, если: