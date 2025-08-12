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АУСН
АУСН

Перенос убытков при АУСН

АУСН даёт бизнесу возможность переносить убытки, но только при определённых условиях. Точка Банк выяснил, когда можно воспользоваться этим правом, как правильно учитывать убытки по месяцам и в каких случаях сделать это не получится.

12.08.2025
11 303
11 303

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При АУСН убытки можно переносить весь срок эксперимента — до 31 декабря 2027 года. Это правило действует только при объекте «Доходы минус расходы». Даже если бизнес в убытке, налог платить всё равно придётся, но по минимальной ставке — 3% от годовой выручки.

Когда можно учесть убыток

Убыток — это когда расходы за месяц больше доходов. Его сумму можно зачесть в следующем месяце, а остаток переносить дальше, пока он полностью не будет учтён.

Чтобы вести АУСН проще и без лишней рутины, в сервисе Точка Банк можно быстро размечать операции — доходы, расходы, учитываемые и неучитываемые. Данные автоматически передаются в ИФНС, экономя ваши силы и время.

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Очерёдность учёта

Если убытки были в разные месяцы, их учитывают по порядку. Например, сначала за июль, потом за август. Перепрыгивать через месяцы нельзя.

Когда убыток учесть нельзя

Перенос убытков запрещён, если:

  • бизнес сменил объект на «Доходы»;
  • перешли на другой налоговый режим до учёта убытка;
  • убытки получены на ОСНО или УСН с объектом «Доходы минус расходы».

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