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Автор

Елена Томилина

Юрист Точка Банка
  • В банковской сфере работаю более 20 лет.
  • Специализируюсь на корпоративном праве. 
  • Разбираюсь в том, как правильно открывать бизнес и законно вести предпринимательскую деятельность.

Статьи автора

Всего 4 статьи
8 АПРЕЛЯ 2026
12 289
Как зарегистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство
17 МАРТА 2026
2156
Как открыть ООО по доверенности учредителя: регистрация и оформление
25 НОЯБРЯ 2025
5419
Как продать долю в ООО учредителю или третьему лицу
31 ИЮЛЯ 2025
2797
Как внести изменения в устав ООО

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