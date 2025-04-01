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Автор

Мария Захарова

Продакт менеджер сервиса факторинг в Точка Банк
  • Получила высшее экономическое образование 
  • 10 лет работаю в создании и управлении продуктами

Статьи автора

Всего 2 статьи
30 СЕНТЯБРЯ 2025
1831
Договор факторинга: что это такое простыми словами, условия и стороны соглашения
1 АПРЕЛЯ 2025
6518
Что такое факторинг простыми словами: суть и виды

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Мария Захарова – автор статей о бизнесе в Точке