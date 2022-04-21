Что такое факторинг простыми словами: суть и виды

Если покупатель платит с отсрочкой платежа, поставщик может столкнуться с кассовым разрывом. Что делать в таких случаях, если деньги нужны прямо сейчас? Можно воспользоваться финансированием бизнеса.

В этой статье Точка Банк простыми словами объяснит суть факторинга и расскажет, как его получить.

Что такое факторинг

Иногда предприниматель работает с отсроченными платежами — получает оплату не сразу, а позже. Например, через два месяца после отгрузки товара. Что делать, если деньги нужны сейчас, а не через два месяца? Можно обратиться к фактору — банку или компании, которая ведёт факторинговую деятельность.

Схема следующая: фактор переводит продавцу деньги за поставку, то есть рассчитается перед ним вместо покупателя. А через два месяца получает платёж уже от покупателя. За это фактор берёт комиссию.

Как работает факторинг

В факторинге участвуют три стороны: покупатель, поставщик и банк/аккредитованная факторинговая компания. В работе факторинга – это дебитор, кредитор и фактор.

Схема работы факторинга:

Фактор и поставщик заключают договор. Поставщик передаёт фактору подтверждающие документы о поставке товара или услуг. Фактор переводит на счёт поставщика от 70 до 95% от стоимости отгруженных товаров или предоставленных услуг. Когда приходит время платить, покупатель переводит сумму не поставщику, а фактору. Фактор получает полную оплату и переводит остаток средств поставщику, удерживая комиссию за факторинговое обслуживание.

Пример факторинга

Магазин бытовой техники продаёт холодильники оптовым клиентам, предоставляя отсрочку платежа на 60 дней. Когда магазин отправляет товар покупателю, он не получает деньги сразу, а значит, оборот средств замедляется. Денег на закупки и зарплаты не хватает.

Чтобы не было кассового разрыва, магазин обращается в Точка Банк и оформляет факторинг. Банк выплачивает магазину сразу 90% от стоимости поставки, а через 60 дней забирает платёж от покупателя.

Кому и зачем будут полезны услуги факторинга

Факторинг — это переуступка прав денежных требований. Он позволяет быстро получить деньги при наличии отсрочки платежей. Например, когда в обороте не хватает денег, чтобы закупить новую партию товаров или выплатить зарплаты сотрудникам.

Традиционно факторинг рассчитан на крупный бизнес и суммы сделок в сотни миллионов. Но сейчас появляются предложения для малого и среднего бизнеса, а также селлеров маркетплейсов.

Виды факторинга

Существуют разные типы факторинга — они отличаются условиями работы.

Регрессный факторинг

Факторинг с регрессом — это когда банк становится владельцем всех задолженностей, а поставщик отвечает перед ним своим капиталом за обязательства покупателей. То есть если покупатели не оплатят поставку, предприниматель будет сам отдавать долг банку.

Комиссия при таком факторинге ниже, а процент одобрения заявки высокий. Поэтому регрессным факторингом часто пользуются малый и средний бизнес.

ПРИМЕР Производитель мебели получает крупный заказ от отеля. Гостиница просит отсрочку платежа на 90 дней, чтобы сперва получить прибыль от постояльцев. Производитель соглашается и оформляет регрессный факторинг в Точке. Банк сразу выплачивает ему 85% от суммы заказа. Когда срок оплаты истечёт, отель должен будет перечислить деньги Точке. Если этого не случится, производитель мебели должен будет сам рассчитаться с банком.

Безрегрессный факторинг

Факторинг без регресса — это когда банк выкупает все задолженности, но кредитор не несёт ответственности за выплату долга покупателями. То есть если покупатель не оплатит поставку, фактор будет разбираться с ним напрямую.

Комиссия за такой факторинг выше, чем за регрессный. И его обычно предлагают крупному бизнесу.

ПРИМЕР Завод по производству стеклопакетов получил крупный заказ от строительной компании, которая строит ЖК. По условиям сделки оплата за поставку будет через 4 месяца — после установки окон в домах.

Чтобы не ждать и не рисковать кассовым разрывом, завод обращается в Точку и получает деньги сразу, оформив безрегрессный факторинг. Теперь, если строительная компания не выплатит деньги в срок, Точка сама разберётся в ситуации. А завод не понесёт убытков и спокойно продолжит производство.

Международный факторинг

Благодаря компании могут торговать с зарубежными партнёрами с отсрочкой платежа. В сделке участвуют три стороны:

— поставщик — экспортёр;

— покупатель — импортёр;

— фактор — факторинговая компания или банк.

Схема работы стандартная.

Есть два вида международного факторинга:

Экспортный факторинг — когда поставщик и фактор находятся в одной стране, а покупатель в другой. Фактор берёт на себя финансирование и риски неплатежа.

Импортный факторинг — когда покупатель использует факторинговую компанию для получения отсрочки платежа, а фактор оплачивает поставщику всю сумму.

ПРИМЕР Российский поставщик игрушек «Кубик» получил заказ от белорусской компании «Детство» на сумму 500 000 рублей. Оплата по договору будет через три месяца. Чтобы не ждать, «Кубик» оформляет международный факторинг в Точка Банке. Банк сразу выплачивает ему 95% от суммы сделки. А когда срок оплаты истечёт, «Детство» перечислит деньги Точка Банку.

Плюсы и минусы факторинга

Благодаря факторингу можно:

не отказывать покупателям в отсрочке;

минимизировать кассовые разрывы;

не снижать инвестиционную привлекательность компании, так как факторинг не отображается как кредит

получать деньги без оформления залога на имущество компании;

масштабировать бизнес, не теряя времени на ожидание платежей;

снизить вероятность неполучения денег от клиентов, но лишь в случае факторинга без регресса.

Недостатки факторинга:

Факторы работают по безналичному расчёту, поэтому ввести наличные в схему факторинга невозможно.

Нужно оформлять пакет документов по поставкам и жёстко фиксировать сроки взаиморасчётов.

Можно получить от 70 до 95% от суммы поставки. Факторинг — это не способ привлечения дополнительных денег.

Риски факторинга

Главный риск факторинга заключается в том, что покупатель может не перевести оплату. Если заключён регрессионный договор, то от этого пострадает продавец — ему придётся отвечать своим имуществом перед заёмщиком. Если безрегрессионный договор, пострадает банк. Ему придётся взыскивать долг через суд или списывать деньги как убыток.

Особенности факторинга

Факторинг не требует залога имущества.

Фактор предоставляет клиентам комплекс услуг. Например, мониторинг поступления платежей или управление дебиторской задолженностью.

Менеджер фактора отслеживает движение финансовых потоков и напоминает о приближении срока платежа.

Фактор не анализирует финансовые возможности поставщика, но анализирует покупателя. Поэтому одобренные лимиты могут быть меньше, чем хотелось бы.

Условия получения

Обычно предприниматель получает от 70 до 95% от суммы поставки, а фактор забирает себе от 5 до 30% комиссии за обслуживание. Также в разных банках могут быть дополнительные сборы.

Чтобы получить финансирование, нужны следующие документы:

устав компании в последней редакции;

протокол собрания акционеров или решение о назначении генерального директора;

документ, подтверждающий личность директора;

договоры с клиентами, для взаиморасчётов с которыми и требуется услуга;

бухгалтерская отчётность по РСБУ — баланс и сведения о финансовых результатах деятельности.

Как получить банковский факторинг в Точка Банк

В Точка Банке можно оформить два вида финансирования: реверсивный факторинг — под покупку и классический — под постоплату.

Оформить финансирование можно ровно на тот срок, который вам нужен. Например, если отсрочка составляет 15 дней, то деньги можно взять на 15 дней и заплатить за их использование в течение этого периода.

Финансирование под покупку

Финансирование под покупку подходит предпринимателям, которым не хватает денег на оборудование, сырьё или закуп товара. Такое бывает, когда наступает горячий сезон, и возникает много трат. Или когда предприниматель хочет расширить объём поставок.

ПРИМЕР ИП принимает заказ на изготовление 2 000 ежедневников. Чтобы их сделать, нужно купить большую партию бумаги, обложек, нитей для скрепления. Денег на такую крупную покупку нет, а заказчик расплатится только когда получит товар. Поэтому ИП обратился в Точку Банк за финансированием под покупку.

Как получить финансирование под покупку в Точка Банке:

1. Оставьте заявку в интернет-банке. Вам позвонит сотрудник, чтобы узнать, какая сумма нужна, на какой товар и на какой период. На этом этапе понадобятся документы по закупке.

2. Учитывая особенности вашей покупки, Точка Банк составит персональное предложение. И вы получите итоговую информацию по одобрению финансирования, ставке и лимиту.

4. Дальше нужно подписать документы, загрузить договор поставки и УПД.

5. В течение пяти дней откроется лимит финансирования — до 3,5 миллиона рублей. Теперь вы можете купить всё, что нужно для бизнеса, а Точка Банк оплатит счёт.

Кому подойдёт: предпринимателям с бизнесом старше 6 месяцев.

Финансирование под постоплату

Финансирование под постоплату — это факторинг для малого и среднего бизнеса. Он подходит предпринимателям, которые принимают оплату с отсрочкой. Банк выдаст нужную сумму, а когда покупатель расплатится, долг погасится автоматически.

Покупатель в финансировании на постоплату не участвует, поэтому с ним ничего согласовывать не нужно. Это преимущество данной услуги, так как подписание трехстороннего договора — это всегда юридически сложная и долгая процедура.

ПРИМЕР ИП шьёт одежду на заказ. Крупная компания заказала у него 5 000 кепок, но на условиях постоплаты через 2 месяца. Для ИП это возможность выйти на новый уровень, поэтому он согласился.

Но после отгрузки товара у него нет ни денег, ни тканей, ни фурнитуры, чтобы работать дальше. Поэтому ИП обращается в Точку, чтобы получить финансирование под постоплату.

Как получить финансирование под постоплату в Точка Банке:

1. Оставьте заявку в приложении — для этого у вас должен быть открыт расчётный счёт в Точка Банке. После этого менеджер свяжется с вами в течение одного дня и уточнит детали.

2. Пришлите документы. Точно нужен договор поставки и карточка счёта 62. Менеджер подскажет, понадобится ли что-то ещё.

3. Получите персональное предложение с точной суммой лимита и ставкой.

4. Если вас всё устроит, оформите финансирование. Для этого нужно подписать документы онлайн.

5. Откройте номинальный счёт в Точка Банке и уведомите дебитора о смене реквизитов — ему нужно будет перевести оплату на этот счёт.

6. Получите деньги — они придут на ваш расчётный счёт. Но перед этим загрузите УПД.

Долг погасится после того, как дебитор переведёт оплату.

Кому подойдёт: предпринимателям с бизнесом старше 6 месяцев.

В Точка Банке можно одновременно взять финансирование и под покупку, и под постоплату. Это называется «финансирование цепочки поставок» — подробности в статье «Как работает финансирование поставок».

Отличие от других видов кредитования для ИП и юридических лиц

Чем факторинг отличается от кредита

При факторинге, в отличие от кредита, поставщик получает деньги, но не становится должником банка. В бухгалтерском балансе полученные средства относят к активам.

Задолженность банку возвращают покупатели — напрямую или через счёт продавца. Поставщик рискует своим имуществом только при заключении договора с регрессом.

У факторинга чаще более выгодные ставки, так как он более безопасен для банка — за счёт финансирования цепочки продаж и оценки дебитора.

Кредиты оформляются на длительный срок, обычно на несколько лет. Срок факторинга может быть любым, но обычно от 3 до 6 месяцев.

Чем факторинг отличается от цессии

Цессия — это переуступка долга третьему лицу. Такой договор заключают, когда не хотят разбираться с должником самостоятельно и предпочитают получить меньшую сумму, но сейчас.

Тот, кто покупает долг, называется цессионарием. Его выгода в том, что он выплачивает только часть задолженности, а потом взыскивает полную сумму с должника. По такой схеме работают коллекторы. С факторингом у цессии нет ничего общего.

Чем факторинг отличается от лизинга

При лизинге имущество берут в аренду, а потом выкупают. Например, предприниматель взял автокран в лизинг и ежемесячно платил арендную плату. Через пять лет спецтехника перешла в его собственность — своими выплатами он выкупил её.

У лизинга и факторинга много отличий:

Лизинг, в отличие от факторинга, это кредитная нагрузка. При покупке имущества в лизинг оно принадлежит банку — до момента выкупа. При покупке с помощью факторинга — имущество сразу принадлежит предпринимателю. Факторинг можно использовать не только для покупок, но и оплаты услуг и выплаты заработной платы. Срок факторинга обычно от 3 до 6 месяцев. Лизинг длится несколько лет. Комиссии по лизингу начисляются ежегодно. В факторинге — ежедневно.

Чем отличается факторинг от форфейтинга

Форфейтинг — это переуступка прав на долг. Его используют в крупных международных сделках.

Схема форфейтинга выглядит так: форфейтер выкупает долг, выплачивает продавцу часть суммы, а риск невозврата долга берёт на себя.

Выгода форфейтера в том, что он может получить и полную сумму долга, и вознаграждение. Выгода продавца в том, что он получает деньги сразу и забывает про долг.

Факторинг и форфейтинг — это два разных инструмента финансирования, у них нет сходств.

Чем отличается факторинг от банковской гарантии

Банковская гарантия — обязательство банка перед покупателем выплатить деньги, если поставщик сорвёт сделку. То есть, гарантия защищает интересы покупателя, а не поставщика. И параллельно страхует поставщика на случай, если он не сможет выполнить свои обязательства.

При факторинге поставщик получает деньги сразу, а при банковской гарантии — только если наступит гарантийный случай.

Чем отличается агентский факторинг от простого факторинга