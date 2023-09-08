Договор факторинга: что это такое простыми словами, условия и стороны соглашения

Факторинг нужен бизнесу, который продаёт товары или предоставляет услуги с отсрочкой платежа, но при этом хочет получать деньги сразу. Для этого ИП или юрлицу нужно заключить договор факторинга с банком или другой финансовой организацией.

В статье расскажем, как работает этот вид финансирования, каким он бывает, и пошагово объясним, как оформляется договор факторинга.

Коротко Фактор платит продавцу до 90% суммы авансом, удерживает комиссию, а деньги ждёт уже от покупателя.

Договор факторинга позволяет продавцу получить деньги сразу, даже если покупатель заплатит через месяц или полгода. В сделке участвуют три стороны: поставщик, покупатель и факторинговая компания — обычно банк.

Как работает факторинг

Представим, что ИП шьёт комбинезоны для маленьких детей. Летом к предпринимателю обращается магазин детской одежды. Он хочет купить партию детских вещей, но рассчитаться за товар сможет только через три месяца, после продаж.

Задержка оплаты повлияет на ИП, ведь закупать материалы, выплачивать зарплату сотрудникам, платить за аренду нужно ежемесячно. При этом предприниматель не хочется терять крупного клиента.

Индивидуальный предприниматель обращается в факторинговую компанию и заключает с ними договор. Компания выплатит ей деньги, как только она отгрузит товар магазину. За это компания удержит свою комиссию от общей суммы.

Через три месяца магазин должен будет расплатиться уже не с предпринимателем, а с факторинговой компанией. Так посредник вернёт свои деньги, которые выплатил ИП авансом, плюс заработает на комиссии.

Стороны договора факторинга и их обязанности

Классический факторинг — это трёхсторонняя сделка. В ней участвуют:

Кредитор, или поставщик, — это компания или ИП, которые продают товар или оказывают услуги с отсрочкой платежа. Как правило, отсрочка предоставляется на один или два месяца, но может быть и более длительной, например до полугода.

Дебитор, или покупатель, — это компания или ИП, которые купили товар или воспользовались услугой, но ещё не заплатили за неё. Они не нарушают условия сделки — у них есть запас времени на расчёты по договору.

Фактор, или факторинговая компания, — это организация, которая готова купить дебиторскую задолженность у поставщика. То есть она покупает право требовать с дебитора оплату вместо поставщика.

Факторинговая компания возвращает деньги кредитору раньше срока и берёт за это определённую комиссию. Выкупать дебиторскую задолженность может как организация, специально созданная для этого, так и банк.

Условия факторинга в банке

В договор факторинга обычно включаются следующие условия:

Ставка факторинга — это комиссия, которую возьмёт банк за сделку. Ставка зависит от вида сделки.

Вид факторинга. Он бывает открытым или закрытым. Если оформляете открытый факторинг, контрагенту надо об этом сообщить. Если закрытый — не надо.

Между открытым и закрытым факторингом поставщик выбирает сам. Если он готов уведомить дебитора, а дебитор — подписать уведомление, то подойдёт открытый факторинг. Если нет, то закрытый. Мария Захарова Product Owner Финансирования Точка Банка

Форма факторинга — с регрессом или без. Договор с регрессом означает, что если покупатель не расплатится с факторинговой компанией, за него это сделать придётся поставщику. Такие условия обычно предлагают для малого и среднего бизнеса.

Договор без регресса — это договор, по которому фактор полностью берёт риск невозврата на себя. К поставщику требований за просроченную оплату не предъявляется. Договор без регресса заключают в основном с крупными компаниями.

Грейс-период — это беспроцентное ожидание фактором возврата дебиторской задолженности сверх оговорённого срока. Это условие встречается только в договорах с регрессом.

Срок договора факторинга. Договор может распространяться на одну сделку и действовать до исполнения обязательств. А может заключаться на неопределённый срок и действовать для неограниченного количества сделок.

Дополнительные расходы. В Точка Банк таких платежей нет, но в договорах факторинга с другими компаниями могут быть прописаны:

Стоимость страховки

Плата за поддержание лимита

Плата за оценку финансового состояния контрагента

Комиссия за использование счёта для погашения факторинга и другие платежи

Порядок изменения условий договора. В этом пункте может быть указано, как банк изменяет ставку и как уведомляет об этом клиента.

Документы для факторинга в банке

Чтобы оформить факторинг, нужно собрать пакет документов для банка. У каждой финансовой организации он может различаться. Но чаще всего банки просят:

Уставные документы для юридических лиц, паспорта собственников или ИП

Финансовые документы — баланс, отчёт о финансовых результатах для юридических лиц, а также налоговые декларации и выписки по расчётным счетам

Договор с дебиторами, счета-фактуры, накладные и другие документы о расчётах

Уведомление об уступке денежного требования. Этот документ готовят фактор и поставщик и направляют покупателю

Как оформить договор факторинга: пошаговая инструкция

Рассмотрим, как оформить договор факторинга.

1. Заключить договор поставки с покупателем

Поставщик заключает с клиентом договор с отсрочкой платежа. После отгрузки товара или оказания услуги у него появляется дебиторская задолженность. Она отражается в универсальном передаточном документе — именно с ним нужно обратиться в банк

2. Присоединиться к правилам банка

Поставщик смс-кодом подписывает заявление о присоединении к правилам банка. Так клиент переуступает права на дебиторскую задолженность.

Если факторинг открытый, то дальше поставщик уведомляет о переуступке своего дебитора и сообщает ему новые реквизиты для расчётов. Если закрытый — сразу меняет реквизиты.

3. Получить финансирование от банка

Поставщик отправляет в банк документы, которые подтверждают отгрузку товара или оказание услуги. В обмен на это фактор переводит ему деньги. Обычно это не вся задолженность, а 70–90% от её суммы.

4. Погасить задолженность перед банком

Этот шаг происходит без участия поставщика. Покупатель переводит по реквизитам фактора оплату за товар или услугу. Банк удерживает комиссию и перечисляет поставщику оставшуюся сумму — 10–30%.

В каких случаях подходит факторинг

Есть несколько ситуаций, когда оформить факторинг выгодно для бизнеса.

Нужно вернуть сумму дебиторской задолженности в оборот. Иногда доступных денег не хватает, чтобы расплатиться с другими партнёрами, собственными сотрудниками или ведомствами. Факторинг поможет не выходить на просрочку и платить по счетам вовремя.

При сезонном росте продаж. В период сезонного всплеска продаж текущие расходы бизнеса тоже растут. Текущих денег на них может не хватить. Факторинг поможет справиться с временным ростом расходов.

Покупатели готовы работать только по постоплате. Если покупатели не готовы платить авансы или расплачиваться по факту поставки, но работа с ними в целом вам выгодна, то не стоит отказываться от партнёрства. Факторинг компенсирует разрыв в оплате.

Чтобы не нести дополнительных расходов, стоимость факторинга можно заложить в цену товара или услуги.

ПРИМЕР Компания торгует металлопрокатом. При расчёте по факту поставки профильная труба стоит 700 ₽. Но купить партию можно и с отсрочкой платежа в три месяца. Тогда цена 1 трубы — 750 ₽.

Что делать, если покупатель не заплатит

Оплата с отсрочкой всегда риск. Факторы тщательно проверяют контрагентов и могут не одобрить финансирование, если что-то вызвало подозрение. Например, если у контрагента уже есть задолженности. Тем не менее покупатель всё равно может задержать платёж или не заплатить вообще.

Дальнейшие действия зависят от вида факторинга. При факторинге с регрессом сумму придётся вернуть поставщику. При факторинге без регресса банк будет сам разбираться с должником: либо требовать оплату через суд, либо простит долг. Такой факторинг всегда рискованнее для банка, поэтому стоит дороже.

На что обратить внимание при заключении договора факторинга

Проект договора факторинга разрабатывает банк. Но предпринимателю важно прочитать его условия и оценить, насколько они ему подходят.

Обратите внимание и на самого фактора: почитайте отзывы, убедитесь в хорошей репутации финансовой организации, узнайте, как работает служба поддержки. Заранее изучите, на что можно получить финансирование и какие требования. Мария Захарова Product Owner Финансирования Точка Банка

Плюсы и минусы факторинга для бизнеса

Преимущества

О плюсах факторинга рассказала Мария Захарова, эксперт Точка Банка.

Во-первых, финансирование возобновляемое: если у предпринимателя есть доступный лимит, оформлять всё с нуля не придётся. Лимит восстанавливается, как только покупатель отправляет платёж.

Во-вторых, предпринимателю не нужно вынимать деньги из оборота. Средства можно вкладывать в развитие бизнеса сразу, а не через несколько месяцев. И работать можно с любыми покупателями, даже если они просят отсрочку.

И, наконец, с факторингом ускоряется оборачиваемость денег, а предприниматель может зарабатывать больше. Ведь каждый оборот цикла «деньги → товар → деньги» несёт бизнесу чистую прибыль. Поэтому чем сильнее ускоряется цикл, тем больше прибыли у предпринимателя.

Мария Захарова Product Owner Финансирования Точка Банка

Недостатки

Ограничения по покупателям. Не всю дебиторскую задолженность банки готовы выкупить у поставщиков.

Раскрытие информации. Факторы получают доступ к сведениям о покупателях и условиях договоров с ними.

Комиссии и дополнительные платежи. Факторинг — это платная услуга. Но если он действительно помогает бизнесу, то затраты на сделку оправданны.

Могут ли отказать в оформлении факторинга

У каждой финансовой организации свои требования к клиентам. Есть моменты, из-за которых финансирование могут не одобрить. Среди них:

Просрочки по кредиту. Если у предпринимателя за последние 12 месяцев были длительные просрочки по кредитам, риск отказа высок. Чтобы факторинг одобрили, нужна положительная кредитная история за последние несколько лет.

Трудности компании с финансами. Если задолженность превышает ежемесячную выручку в несколько раз или компания работала в убыток в течение нескольких лет, у фактора могут возникнуть сомнения в надёжности клиента.