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Автор

Светлана Ефремова

Эксперт тендерного направления Точка Банка

— Получила высшее экономическое образование в УрГЭУ. 

— В Точка Банк работаю с 2017 года. 

— Пришла в компанию в круг Общения с клиентами — это техподдержка банка, которая помогает предпринимателям быстро решать их вопросы. 

— Стала наставником для новеньких ребят в команде. Позже начала проводить ещё и обучения на тему комплаенса. 

— Тендерами занимаюсь с октября 2024 года. 

— В работе мне очень помогает опыт в общении с предпринимателями, ведь я понимаю, с какими трудностями они сталкиваются, и знаю, как их решить. 

Статьи автора

Всего 5 статей
12 АВГУСТА 2026
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Открытый конкурс в электронной форме по 44-ФЗ: порядок проведения и сроки
14 ИЮЛЯ 2026
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Как работать с АСТ ГОЗ: пошаговая инструкция
19 ИЮНЯ 2026
1214
Аванс по 44-ФЗ: правила авансирования контракта, размер и ограничения
10 ФЕВРАЛЯ 2026
14 271
НМЦК по 44-ФЗ: что это такое и как рассчитать начальную максимальную цену контракта
2 ОКТЯБРЯ 2025
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Нацрежим: ограничение и запрет на допуск иностранных товаров к участию в госзакупках

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