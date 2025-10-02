Светлана Ефремова

Эксперт тендерного направления Точка Банка

— Получила высшее экономическое образование в УрГЭУ.

— В Точка Банк работаю с 2017 года.

— Пришла в компанию в круг Общения с клиентами — это техподдержка банка, которая помогает предпринимателям быстро решать их вопросы.

— Стала наставником для новеньких ребят в команде. Позже начала проводить ещё и обучения на тему комплаенса.

— Тендерами занимаюсь с октября 2024 года.

— В работе мне очень помогает опыт в общении с предпринимателями, ведь я понимаю, с какими трудностями они сталкиваются, и знаю, как их решить.