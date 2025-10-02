Светлана Ефремова

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10 ФЕВРАЛЯ 2026
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НМЦК по 44-ФЗ: что это такое и как рассчитать начальную максимальную цену контракта
— Получила высшее экономическое образование в УрГЭУ.
— В Точка Банк работаю с 2017 года.
— Пришла в компанию в круг Общения с клиентами — это техподдержка банка, которая помогает предпринимателям быстро решать их вопросы.
— Стала наставником для новеньких ребят в команде. Позже начала проводить ещё и обучения на тему комплаенса.
— Тендерами занимаюсь с октября 2024 года.
— В работе мне очень помогает опыт в общении с предпринимателями, ведь я понимаю, с какими трудностями они сталкиваются, и знаю, как их решить.
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