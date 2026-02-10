НМЦК по 44-ФЗ: что это такое и как рассчитать начальную максимальную цену контракта

Цену контракта определяет заказчик. Но он не может установить её любой по своему желанию. Стоимость товаров и услуг из закупки нужно рассчитать одним из методов, прописанных в законе.

Коротко ― Сделку по 44‑ФЗ можно заключать по цене не выше НМЦК.

― Для расчёта стартовой цены закупки в 44‑ФЗ есть пять методов. Но если они не подходят, заказчик использует другие способы. ― Для каждого контракта заказчик рассчитывает начальную максимальную цену (НМЦК).

Что такое НМЦК в госзакупках простыми словами

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) — это стоимость товаров, работ или услуг по контракту, которую устанавливает заказчик. НМЦК показывает, сколько заказчик готов заплатить за контракт.

Стартовая цена нужна, чтобы организовать закупку. Во время аукциона, конкурса или запроса котировок участники предлагают свои цены, которые равны или ниже начальной. В итоге сделку заключают на условиях, которые предложит победитель закупки.

Чем НМЦК отличается от цены контракта

Если НМЦК — это стартовая цена, с которой начинается закупка, то цена контракта — это окончательная стоимость, по которой заключается сделка.

Цена контракта — это итоговая сумма, которую заказчик платит поставщику за товары, работы или услуги. Обычно она является твёрдой, неизменной на весь срок исполнения и формируется на основе начальной (максимальной) цены контракта, снижаясь в ходе торгов. Светлана Ефремова эксперт по тендерам в Точка Банк

На что влияет НМЦК в 44-ФЗ

Стартовая цена влияет на разные условия закупок. Перечислим все случаи из 44-ФЗ, где используется НМЦК:

Выбор вида закупки — провести запрос котировок можно только при НМЦК до 10 млн ₽, а закупку с полки — до 5 млн ₽.

Обеспечение заявки — при стоимости контракта до 1 млн ₽ участие в торгах не обязательно обеспечивать, а свыше 1 млн ₽ — обеспечение будет всегда. Обычно нужно от 0,5 до 5% от начальной максимальной цены контракта. Точный размер обеспечения заявки прописывают в закупочной документации.

Размер гарантии или депозита по контракту — от стартовой цены рассчитывается и обеспечение контракта. Его размер — от 0,5 до 30% в общем случае.

Антидемпинговые меры — НМЦК влияет на «строгость» мер, которые применяют к поставщику, предложившему слишком низкую цену на аукционе. Если стоимость контракта больше 15 млн ₽, такой поставщик обязательно увеличивает размер обеспечения в 1,5 раза. Если же меньше — у поставщика есть выбор: увеличить обеспечение или подтвердить опыт работ.

Сроки проведения аукциона — от стартовой цены зависит время, которое есть у участников закупок на подачу заявок. В общем случае им на это даётся 15 дней, но по контрактам с НМЦК до 300 млн ₽ срок можно сократить до 7 дней. Если предмет контракта — капитальное строительство, уменьшить срок можно при НМЦК до 2 млрд ₽.

Привилегии в закупках — провести «спецзакупку» для малого бизнеса можно только по контрактам стоимостью до 20 млн ₽.

Методы определения НМЦК

Стартовую цену контракта нужно обосновать, то есть рассчитать или подтвердить её утверждёнными тарифами и нормативами. Сделать это можно одним из пяти методов, перечисленных в статье 22 Федерального закона №44-ФЗ. Расскажем о них подробнее.

Метод сопоставимых рыночных цен

Это основной способ определения стартовой цены. Если в законе нет других указаний, то заказчики применяют его.

Суть метода в том, что заказчику нужно узнать расценки на идентичные товары и вывести среднюю из них. Идентичные товары — это товары с одинаковыми признаками. У них могут быть отличия во внешнем виде, например разный цвет, но эти отличия никак не влияют на функционал.

Если идентичных товаров в продаже нет, то сравнивают стоимость однородных товаров с похожими характеристиками. Они выполняют те же самые функции, и один товар можно использовать вместо другого. Например, шариковую ручку одного производителя можно заменить другой аналогичной ручкой.

Есть несколько вариантов, откуда заказчик может взять расценки на идентичные или однородные товары:

Найти в открытых источниках: в уже выполненных контрактах, рекламных брошюрах, на биржах, в статистических данных. Запросить у поставщиков. Компании и ИП в ответ на запрос присылают коммерческие предложения со стоимостью товаров и услуг. Разместить запросы в ЕИС — информационной системе, где собраны все сведения о закупках. Здесь каждый заказчик может сформировать открытый запрос о ценах, на который отвечают потенциальные поставщики. Такие запросы и ответы ни к чему не обязывают участников закупок: они нужны только для анализа рынка.

Разместить запрос можно в ЕИС в разделе главного меню «Запросы цен товаров, работ, услуг 44-ФЗ»

В запросе заказчик подробно описывает, какой товар или услуга ему нужны, прописывает обязанности исполнителя, порядок и сроки выполнения контракта и всю ту информацию, которая влияет на стоимость.

Обращение к поставщикам можно составить в виде письма. Вот пример его оформления

Когда заказчик соберёт все данные, нужно отсеять те, что сильно «выбиваются» по цене. Далее по оставшимся данным посчитать среднее арифметическое, которое и станет НМЦК. Для расчёта используют минимум три значения.

Нормативный метод

Органы власти могут устанавливать требования к товарам или услугам, которые закупают в конкретном регионе. Одно из таких требований — предельная плата, больше которой ведомству нельзя потратить на конкретный товар.

Пример норматива для услуги обучения сотрудников, которую установило коммунально-строительное управление одного из районов

Если у товара есть норматив, его обязательно нужно использовать для НМЦК.

Обычно стоимость контракта определяют так: рассчитывают методом сопоставимых рыночных цен, сравнивают с нормативом и выбирают наименьшее значение.

Найти нормативы можно в ЕИС: их размещают в разделе «Правила нормирования в сфере закупок 44-ФЗ»

Тарифный метод

Этот метод подходит для услуг, стоимость которых регулирует государство, например:

Электроэнергия, водо- и газоснабжение.

Общественный транспорт.

Связь.

Заказчику не нужно ничего дополнительно рассчитывать. Достаточно взять актуальные тарифы из положений разных ведомств.

Проектно-сметный метод

В основе метода — подготовка сметы. Её составляют, чтобы провести работы по капитальному строительству или сохранению объектов культуры.

Первым делом для сметы составляют поэтапный план работ. После плана рассчитывают, сколько нужно материалов, рабочей силы и других ресурсов для каждого этапа. А затем определяют, сколько эти ресурсы будут стоить. В последнюю очередь закладывают стоимость дополнительных работ и резерв.

Подробные правила для подготовки сметы есть в статье 8.3 Градостроительного кодекса РФ.

Затратный метод

Этот метод применяют в том случае, если иначе посчитать цену не получается. Например, когда выполняются редкие работы или закупается уникальный товар, у которого нет аналогов.

Суть метода — в суммировании затрат на выполнение контракта и прибыли, которую обычно получают исполнители по похожим закупкам. При подсчётах нужно учесть стоимость материалов, топлива, аренды и коммунальных услуг, зарплату работников и любые другие расходы.

Иной метод

Бывает и такое, что ни один из методов, предложенных законом, не подходит. Тогда заказчик определяет стоимость контракта другим способом. Но обязательно прикладывает обоснование, почему остальные варианты брать нельзя.

Как определить НМЦК по 44-ФЗ для аукциона

Для примера приведём алгоритм расчёта для самого популярного случая в госзакупках — открытого электронного аукциона.

Шаг 1. Описать объект закупки

Прежде чем переходить к вычислениям, заказчику стоит определиться, что за товар ему нужен, в каком количестве и с какими характеристиками. От особенностей объекта будет зависеть и его стоимость.

Шаг 2. Проверить нормативы и тарифы

Далее нужно убедиться, что на товар нет регулируемых тарифов или установленных нормативов.

Шаг 3. Собрать данные для расчёта НМЦК

Следующим шагом нужно провести анализ рынка: определить идентичные или однородные товары, найти расценки на них в общедоступных источниках. Если информации недостаточно, направить запросы потенциальным поставщикам и в ЕИС. В результате этой работы у заказчика должно быть минимум три подходящих предложения.

Шаг 4. Рассчитать итоговый результат

На последнем этапе нужно сделать расчёт по формуле среднего арифметического. То есть суммировать цены за единицу каждого товара и разделить сумму на количество значений.

Пример:

Заказчик планирует аукцион на поставку школьной мебели. Нормативов и тарифов на этот товар нет. Заказчик нашёл два «свежих» контракта на поставку. Стоимость одной школьной парты в них была 5 800 и 6 000 ₽ соответственно.