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Автор

Татьяна Наумова

Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк
  • Более пяти лет консультирую предпринимателей по налоговому учёту в чате Точка Банка. За это время через меня прошли тысячи реальных вопросов — знаю, с чем бизнес сталкивается на практике, а не в теории.
  • Помогаю разобраться в системах налогообложения, отчётности и работе сервиса Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк.
  • Постоянно слежу за поправками в законодательстве, чтобы вовремя предупреждать, что изменится для бизнеса.

Статьи автора

Всего 3 статьи
20 ИЮЛЯ 2026
303
УСН или ПСН: что выбрать для строительного бизнеса в 2026 году
28 МАЯ 2026
18 057
Единый сельскохозяйственный налог
5 МАЯ 2026
16 573
Налог ОСНО у ИП: как считать, сроки уплаты и изменения в 2026 году

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