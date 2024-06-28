Налог ОСНО у ИП: как считать, сроки уплаты и изменения в 2026 году

Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

ОСНО — режим без ограничений по бизнесу, но с максимумом налогов и отчётности. Главный плюс — право на вычет входного НДС, что особенно важно при работе с контрагентами на ОСНО.

Разберём ставки, сроки уплаты, примеры расчёта и актуальный календарь на 2026 год.

Коротко Страховые взносы ИП за себя в 2026 году включают фиксированную сумму 57 390 ₽ в год и дополнительный взнос 1% с доходов свыше 300 000 ₽. При этом максимальный размер допвзноса в 2026 году ограничен 321 818 ₽. Для предпринимателей с наёмными работниками вводится существенное изменение: часть субъектов МСП с 2026 года потеряют право на льготный тариф 15% и будут обязаны уплачивать страховые взносы за сотрудников по полной ставке 30%.

ИП на ОСНО обязан платить НДС и НДФЛ. С 2026 года базовая ставка НДС — 22%, НДФЛ рассчитывается по прогрессивной шкале — от 13 до 22%. Освобождение от НДС возможно, если выручка за три последовательных месяца не превышает 2 млн ₽ без НДС, но воспользоваться им могут не все налогоплательщики.

Кому из ИП надо применять ОСНО

После получения статуса ИП предприниматель автоматически попадает на ОСНО — писать заявление о переходе не нужно. Режим работает по умолчанию и доступен всем без ограничений, но готовьтесь к большому объёму налогов и отчётности.

Это не всегда выгодно, поэтому чаще всего предприниматели переходят на один из специальных налоговых режимов: УСН, АУСН, ЕСХН, ПСН или НПД.

Например, перейти на УСН можно сразу или в течение 30 дней с момента регистрации — рассчитать точную дату поможет калькулятор дней от Точка Банк. А если опоздать, сменить режим получится только с 1 января следующего года.

Но в некоторых случаях спецрежимы применять нельзя — тогда ИП обязан работать на ОСНО. В 2026 году это происходит, если выполняется хотя бы одно из условий (ст. 346.12 и 346.13 НК РФ):

Численность сотрудников превышает 130 человек. Годовой доход составляет более 490,5 млн ₽. Остаточная стоимость основных средств превышает 218 млн ₽. Деятельность осуществляется в сферах, для которых спецрежимы неприменимы. Например, при производстве подакцизной продукции, алкоголя, табака и другого.

Получается, ОСНО обычно выгодна крупному бизнесу со штатным бухгалтером: на ней нет ограничений по доходу, количеству сотрудников и видам деятельности. Для малого и среднего бизнеса это не так актуально — предприниматели, как правило, укладываются в лимиты спецрежимов.

При этом универсального решения нет: режим налогообложения зависит от вида деятельности, структуры расходов, клиентов и других факторов. Эксперты Точка Банка могут бесплатно разобрать вашу ситуацию и подсказать, что выгоднее — ОСНО, УСН или другой вариант.

Какие налоги платит ИП на ОСНО в 2026 году

ИП на общей системе налогообложения платит два основных налога — НДС и НДФЛ. Это главное отличие ОСНО от спецрежимов вроде УСН или ПСН, где предприниматель перечисляет один налог по упрощённой схеме. На ОСНО у каждого налога своя база, своя ставка и свои сроки отчётности.

Кроме этих двух налогов у ИП на ОСНО есть и другие обязательные платежи — страховые взносы за себя и за сотрудников, НДФЛ с зарплат работников, а также имущественные налоги, если у предпринимателя есть недвижимость, транспорт или земля.

Дальше разберём каждый налог подробнее.

НДС для ИП на ОСНО

ИП на ОСНО платят НДС. С 2026 года базовая ставка выросла с 20 до 22% (Федеральный закон №425-ФЗ). Остальные ставки прежние: 10% — пониженная, 0% — для экспорта.

Расчёт: НДС к уплате = Начисленный НДС – Входящий НДС.

ПРИМЕР ИП купил стол для будущей перепродажи за 30 000 ₽, НДС сверх цены составил 6 600 ₽ (30 000 × 22%). Затем продал его дороже — за 50 000 ₽, НДС сверх цены — 11 000 ₽ (50 000 × 22%). ИП может уменьшить сумму налога на 6 600 ₽, которые он уже уплатил. Так что ему нужно будет уплатить в качестве НДС только 4 400 ₽ (11 000 – 6 600).

Декларация и уплата НДС

Декларацию по НДС сдают раз в квартал — до 25-го числа месяца, следующего за кварталом. Если этот день выпадает на выходной или праздник, срок сдвигается на ближайший рабочий. Даже если операций не было, декларацию всё равно нужно сдать — нулевую.

Уплачивают налог по итогам квартала тремя равными платежами — по 1/3 суммы до 28-го числа каждого из трёх следующих месяцев. Если 28-е выпадает на выходной или праздник, срок переносится на ближайший рабочий день.

Освобождение от НДС

На ОСНО можно получить освобождение от НДС, если выручка за три месяца не превышает 2 млн ₽ без НДС (ст. 145 НК РФ). Для этого нужно уведомить ФНС до 20-го числа месяца, с которого планируется освобождение. Такое освобождение действует год, но не распространяется на импорт, операции с подакцизными товарами и обязанности налогового агента по НДС.

Если в период освобождения в одном из кварталов выручка превысит 2 млн ₽ или ИП начнёт продавать подакцизные товары, НДС нужно будет платить с 1-го числа месяца, в котором произошло нарушение условий (п. 5 ст. 145 НК РФ).

Если выручка маленькая, освобождение по статье 145 НК РФ — не единственный вариант. На УСН с 2026 года плательщики с доходом до 20 млн ₽ за прошлый год автоматически освобождаются от НДС.

Ошибка с выбором режима на старте может обернуться лишними налогами и отчётностью. Поэтому проще регистрировать ИП сразу с помощью специалистов Точка Банка — они подберут подходящую систему и подготовят документы без ошибок.

НДФЛ для ИП на ОСНО

ИП на ОСНО платит НДФЛ в двух ролях: за себя — с доходов от предпринимательской деятельности, и за сотрудников — как налоговый агент, если выплачивает им зарплату или другие доходы.

С 2025 года действует прогрессивная шкала налога:

До 2,4 млн ₽ — 13%.

2,4–5 млн ₽ — 15%.

5–20 млн ₽ — 18%.

20–50 млн ₽ — 20%.

Свыше 50 млн — 22%.

НДФЛ за себя

ИП на ОСНО уплачивает НДФЛ с предпринимательских доходов авансами по итогам I квартала, полугодия и девяти месяцев — до 28-го числа месяца, следующего за отчётным периодом. Уведомление об исчисленной сумме подают раньше — до 25-го числа того же месяца.

Итоговый налог за год платят до 15 июля следующего года по декларации 3-НДФЛ. Перед этим платежом уведомление подавать не нужно: сумму налоговая берёт из самой декларации, которую ИП сдаёт до 30 апреля.

Снижение НДФЛ для ИП на ОСНО

Уменьшить налог можно с помощью профессиональных вычетов — это главный инструмент снижения налоговой базы для ИП на ОСНО. Доступны два варианта:

Фактические расходы — все затраты, связанные с предпринимательской деятельностью. Главное условие — они должны быть документально подтверждены: чеками, счетами, актами, договорами.

Стандартный вычет 20% от суммы доходов — применяется, если подтвердить расходы документами не получается.

Выбрать можно только один вариант — либо документально подтверждённые расходы, либо вычет в 20%.

ПРИМЕР ИП владеет кофейней. За год он заработал 1 млн ₽, но 500 000 ₽ потратил на аренду помещения, закупку кофе и закусок. Прибыль — 500 000 ₽, именно с этой суммы он заплатит НДФЛ. Так как доход меньше 2,4 млн ₽, налог считается по ставке 13%.

Отчётность — 3-НДФЛ

Декларация 3-НДФЛ обязательна для ИП в таких случаях:

Если ИП работает на ОСНО и уплачивает НДФЛ с дохода.

Если ИП — нотариус, адвокат или другое лицо, ведущее частную практику.

Если произошёл переход с упрощёнки на ОСНО.

Если в течение года ИП потерял право на применение спецрежима, например УСН, и перешёл на ОСНО, нужно отчитаться за период начиная с момента перехода.

С отчётности за 2025 год действует новая декларация по форме 3-НДФЛ. ФНС утвердила её приказом от 20.10.2025 №ЕД-7-11/913@. Заполнить и представить декларацию в ИФНС можно как в бумажном варианте, так и в электронном виде через ЛК ИП.

Срок сдачи 3-НДФЛ — не позднее 30 апреля следующего года. Срок уплаты налога по декларации — 15 июля.

ПРИМЕР С июля ИП перестал использовать УСН и перешёл на общую систему — тогда декларация заполняется с III квартала.

НДФЛ за сотрудников

ИП становится налоговым агентом по НДФЛ, если выплачивает доходы физлицам: зарплату, оплату услуг и прочее. В этом случае он обязан:

Рассчитать и удержать налог с дохода. Перечислить его в бюджет. Отчитаться перед налоговой по форме 6-НДФЛ.

Сроки уплаты НДФЛ за сотрудников

Если у ИП есть сотрудники или другие физлица, которым он выплачивает доход, удержанный НДФЛ нужно перечислять дважды в месяц:

За период с 1 по 22 число — не позднее 28-го числа того же месяца.

За период с 23 числа по последнее число месяца — не позднее 5-го числа следующего месяца.

В декабре действует особое правило: НДФЛ, удержанный с 23 по 31 декабря, нужно заплатить не позднее последнего рабочего дня года. В 2026 году это 30 декабря.

Если срок выпадает на выходной или праздник, он переносится на ближайший рабочий день.

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ подают раньше уплаты — до 25-го и до 3-го числа соответственно. За период с 23 по 31 декабря срок подачи уведомления тоже переносится на последний рабочий день года.

Отчётность — 6-НДФЛ

У формы 6-НДФЛ есть несколько особенностей:

Форма — накопительная. Это значит, что каждый следующий отчёт включает данные за весь год с начала периода. Отчётные периоды: I квартал, полугодие, девять месяцев, год. Сроки сдачи: за I квартал — до 25 апреля, за полугодие — до 25 июля, за девять месяцев — до 25 октября, за год — до 25 февраля следующего года.

Комментарий эксперта Первый раз 6‑НДФЛ подаётся за квартал, в котором была первая выплата физлицу и удержан налог. Дальше отчёты сдаются по нарастающему итогу, даже если новых выплат не было. Если ИП вообще не выплачивал доходы физлицам, сдавать 6‑НДФЛ не нужно — нулевой отчёт тоже не требуется. Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Страховые взносы для ИП на ОСНО

Предприниматель на ОСНО платит страховые взносы как за себя, так и за сотрудников, если они есть.

Страховые взносы за себя

Независимо от налогового режима, ИП обязан платить страховые взносы. В 2026 году фиксированная сумма составляет 57 390 ₽ (п. 1.2 ст. 430 НК РФ). Срок уплаты — до 28 декабря 2026 года. Вносить взносы можно помесячно, поквартально или одним платежом — главное, уложиться в срок.

Если доход превышает 300 000 ₽, дополнительно нужно уплатить 1% с суммы превышения. Максимальный размер этого взноса в 2026 году — 321 818 ₽. Срок уплаты — до 1 июля года, следующего за расчётным.

ПРИМЕР ИП заработал 1 млн ₽ за 2026 год. У него нет сотрудников, поэтому страховые взносы он платит только за себя. Ему надо уплатить 57 390 ₽ плюс 1% с прибыли выше 300 000 ₽, то есть 1% от 700 000 ₽. Это 7 000 ₽. Получается, итоговая сумма страховых взносов — 64 390 ₽ (57 390 + 7 000).

Страховые взносы за сотрудников

ИП с сотрудниками платит страховые взносы с их зарплаты: стандартная ставка — 30%, для отдельных категорий — пониженная. Если в 2025 году льготой могли пользоваться все субъекты МСП, то с 2026 года она сохранилась только для МСП из приоритетных отраслей по распоряжению Правительства №4125-р.

Для МСП из этого перечня будут действовать такие ставки (п. 2.4 ст. 427 НК РФ):

30% с части зарплаты в пределах 1,5 МРОТ. МРОТ с 1 января 2026 года составляет 27 093 ₽ , то есть 1,5 МРОТ — это 40 639,5 ₽.

15% — с суммы превышения.

Есть и другие случаи, когда можно применять пониженные тарифы. Предприятия общественного питания с численностью сотрудников более 250 человек платят взносы по тем же ставкам, что и МСП из приоритетного перечня. Обрабатывающие производства получили ещё большую льготу — ставку 7,6% с выплат сверх 1,5 МРОТ.

Кроме того, ИП с сотрудниками платит взносы на травматизм — на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний на работе. Тариф зависит от класса профессионального риска по основному коду ОКВЭД и составляет от 0,2 до 8,5%.

Взносы на травматизм перечисляют в СФР каждый месяц, не позднее 15-го числа следующего месяца. В единый налоговый платёж они не входят — их нужно отправлять отдельно, по реквизитам СФР.

Имущественные налоги ИП на ОСНО

ИП на ОСНО платит имущественные налоги как физлицо — если у него есть недвижимость, транспорт или земельные участки. Сумму рассчитывает налоговая и присылает уведомление. В 2026 году налоги платят за 2025 год.

Налог на имущество — за жилые и нежилые помещения, здания и другие объекты недвижимости. Ставка зависит от вида объекта, кадастровой стоимости и региона — обычно от 0,1% до 2%.

Транспортный налог — за автомобили и другую технику, зарегистрированную на ИП. Ставку определяет регион.

Земельный налог — за участки в собственности или пользовании. Ставка зависит от региона и категории земли.

Срок уплаты за 2025 год — не позднее 1 декабря 2026 года. Если имущества, транспорта или земли, облагаемых этими налогами, нет, платить ничего не нужно.

Календарь налогов и отчётности ИП на ОСНО: ключевые даты 2026 года

Ниже собрали основные сроки сдачи отчётности и уплаты налогов для ИП на ОСНО в 2026 году. Даты приведены с учётом переносов выходных и праздничных дней — таблицу удобно сохранить как шпаргалку, чтобы не искать сроки по всей статье.

Дата Что нужно сделать Примечание 26.01.2026 Сдать декларацию по НДС за IV квартал 2025 года 25 января — выходной 28.01.2026 Уплатить первую 1/3 НДС за IV квартал 2025 года Через ЕНС 25.02.2026 Сдать 6-НДФЛ за 2025 год Если есть сотрудники и выплаты физлицам 02.03.2026 Уплатить вторую 1/3 НДС за IV квартал 2025 года 28 февраля и 1 марта — выходные 30.03.2026 Уплатить третью 1/3 НДС за IV квартал 2025 года 28 и 29 марта — выходные 27.04.2026 Сдать декларацию по НДС за I квартал 2026 года 25 и 26 апреля — выходные 28.04.2026 Уплатить аванс по НДФЛ за I квартал 2026 года Через ЕНС 30.04.2026 Сдать 3-НДФЛ за 2025 год Обязательно для ИП на ОСНО 01.07.2026 Уплатить 1% взносов с дохода свыше 300 000 ₽ за 2025 год Часто про этот срок забывают 15.07.2026 Уплатить НДФЛ по 3-НДФЛ за 2025 год Итоговый платёж за прошлый год 27.07.2026 Сдать декларацию по НДС за II квартал 2026 года 25 и 26 июля — выходные 28.07.2026 Уплатить аванс по НДФЛ за полугодие 2026 года Через ЕНС 26.10.2026 Сдать декларацию по НДС за III квартал 2026 года 25 октября — выходной 28.10.2026 Уплатить аванс по НДФЛ за 9 месяцев 2026 года Через ЕНС 28.12.2026 Уплатить фиксированные страховые взносы за 2026 год — 57 390 ₽ Можно платить частями в течение года или сразу всю сумму

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Комментарий эксперта Если у ИП есть сотрудники, к этому списку добавляются ежемесячные платежи: НДФЛ — дважды в месяц (до 28‑го и до 5‑го числа), страховые взносы — до 28‑го числа следующего месяца, взносы на травматизм — до 15‑го числа следующего месяца.

Уведомления по ЕНП по НДФЛ подают до 25‑го и 3‑го числа. По страховым взносам его подают только за первые два месяца каждого квартала — за третий месяц данные налоговая берёт из квартального РСВ. Травматизм через ЕНП не идёт — уведомление по нему не подаётся.

Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Что будет, если ИП на ОСНО опоздал с уплатой налогов

Даже один день просрочки может привести к пеням, требованию от налоговой и блокировке счёта.

Пени для ИП считают по ставке 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый календарный день просрочки (п. 4 ст. 75 НК РФ). Например, если долг составляет 100 000 ₽, а ключевая ставка ЦБ — 15% годовых, пеня составит около 50 ₽ в день.

Дальше запускается цепочка последствий:

Появляется задолженность на ЕНС . Деньги, которые поступят позже, могут автоматически уйти на старый долг, а не на текущие налоги. Из-за этого легко запутаться в расчётах.

Приходит требование об уплате . Его направляют не позднее трёх месяцев, если задолженность больше 3 000 ₽. Если сумма меньше, срок — до года ( . Его направляют не позднее трёх месяцев, если задолженность больше 3 000 ₽. Если сумма меньше, срок — до года ( ст. 70 НК РФ ). На исполнение требования дают восемь рабочих дней, если в самом требовании не указан более длинный срок ( п. 3 ст. 69 НК РФ ).

Начинается взыскание. Если требование проигнорировать, налоговая может списать деньги со счёта, а если их не хватает — приостановить операции по счёту и начать дальнейшее взыскание долга (ст. . Если требование проигнорировать, налоговая может списать деньги со счёта, а если их не хватает — приостановить операции по счёту и начать дальнейшее взыскание долга (ст. 46 76 НК РФ). Счёт разблокируют только после погашения задолженности.