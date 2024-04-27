Единый сельскохозяйственный налог 

Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

На ЕСХН могут работать ИП и ООО, которые выращивают продукцию, разводят животных, производят молоко, ловят рыбу или занимаются другой сельскохозяйственной деятельностью. Главное условие — не менее 70% дохода должно приходиться на сельхозпроизводство.

Коротко ЕСХН заменяет часть налогов. ИП не платят НДФЛ с доходов от бизнеса и налог на имущество, которое используют в предпринимательской деятельности. ООО не платят налог на прибыль и налог на имущество, если оно используется в сельхоздеятельности.



В 2026 году компании и ИП на ЕСХН могут получить освобождение от НДС, если доход за прошлый год не превышает 60 млн ₽. Если освобождение действует, счёт‑фактуру выставлять не нужно — даже без выделения НДС.

ЕСХН могут применять ИП и ООО, если они занимаются сельхозпроизводством и проходят по условиям Налогового кодекса. Базовая ставка — 6%, но регионы могут снижать её вплоть до 0%.

Кто может работать на ЕСХН

Применять ЕСХН могут ИП и организации таких категорий:

1. Сельхозпроизводители — производят, перерабатывают и продают сельхозпродукцию. Не менее 70% годового дохода должно приходиться на такую деятельность. Проверить, является ли ваша продукция сельскохозяйственной, можно в специальном перечне.

2. Те, кто оказывает вспомогательные услуги сельхозпроизводителям — в области растениеводства и животноводства. Не менее 70% годового дохода должно приходиться на такие услуги.

3. Рыбохозяйственные организации и ИП, если одновременно выполняются несколько условий:

Средняя численность сотрудников за налоговый период — до 300 человек.

Не менее 70% дохода за налоговый период приходится на реализацию уловов или произведённой из них продукции.

Есть собственные суда рыбопромыслового флота либо они работают по договорам фрахтования.

Подробные требования к плательщикам ЕСХН указаны в статье 346.2 НК РФ.

ВАЖНО В 2024–2026 годах организации и ИП, пострадавшие от вооружённых нападений или терактов, смогут сохранить статус сельхозпроизводителей , даже если доля доходов от собственной продукции упала ниже 70%. Главное условие — чтобы по итогам 2023 года бизнес соответствовал требованиям для применения ЕСХН.

Кто не может применять ЕСХН

Применять ЕСХН нельзя, если ИП или организация не производит сельхозпродукцию, а только занимается её первичной или промышленной переработкой.

Например: ферма выращивает картофель и продаёт его производителю чипсов. Ферма может применять ЕСХН, а производитель чипсов — нет: он только перерабатывает сырьё.

Кроме того, с 2025 года запрещён майнинг криптовалюты на любых спецрежимах, в том числе на ЕСХН.

Ещё нельзя производить подакцизные товары — но с исключениями. На ЕСХН допускается производство:

Для винограда, вина, игристого вина, виноматериалов и виноградного сусла действует дополнительное условие: они должны быть произведены из собственного винограда. Его доля должна составлять не менее 70% (пп. 2 п. 6 ст. 346.2 НК РФ).

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Какие налоги платят на ЕСХН

Пройдёмся по налогам, которые нужно платить на ЕСХН в 2026 году.

Единый сельскохозяйственный налог

Стандартная ставка — 6%. Налог считают с разницы между доходами и расходами. В регионах ставка может быть снижена — вплоть до 0% (ст. 346.8 НК РФ).

Один налог заменяет сразу несколько других.

Для ИП:

НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности. Исключение — налог с дивидендов, а с 2026 года ещё и с процентов по вкладам и остаткам на счетах в российских банках: их придётся заплатить.

Налог на имущество физлиц, которое используют для бизнеса.

Для ООО:

Налог на прибыль, кроме налога с доходов по дивидендам и некоторым долговым обязательствам.

Налог на имущество организаций, которое используют для производства сельхозпродукции.

НДС

С 2019 года плательщики ЕСХН платят ещё и НДС — по стандартным ставкам:

Экспорт — 0%.

Продажа мяса, молока, рыбы и других сельхозтоваров — 10%.

Все остальные случаи, не указанные в перечне исключений , — 22%.

Освобождение от НДС в 2026 году можно получить согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 145 НК РФ, если:

ИП или ООО переходит на ЕСХН и использует право на освобождение от НДС в одном и том же календарном году.

Сумма дохода за предыдущий год от деятельности на ЕСХН не превышает 60 млн ₽.

Освобождённые от НДС плательщики ЕСХН не обязаны выставлять счета-фактуры — даже без выделения НДС (п. 5 ст. 168 НК РФ).

Как получить освобождение от НДС

Чтобы не платить НДС, нужно подать в налоговую уведомление по форме КНД 1150105 — не позднее 20-го числа месяца, с которого бизнес начинает применять освобождение. Например, если освобождение нужно с 1 июля, уведомление подают до 20 июля включительно.

Комментарий эксперта На ЕСХН освобождение от НДС действует бессрочно. Продлевать его каждый год не нужно. Но добровольно отказаться от освобождения нельзя. Его можно только потерять — например, если доход превысит 60 млн ₽ или бизнес начнёт реализовывать подакцизные товары, даже разрешённые на ЕСХН.

После утраты повторно получить освобождение уже не получится Татьяна Наумова Эксперт по налоговому учёту и продукту Онлайн-бухгалтерия от Точка Банк

Другие налоги

Если у юрлица на балансе есть транспорт или недвижимость, на них надо платить налоги. При этом для сельхозпроизводителей предусмотрели налоговые послабления:

ИП платят транспортный, земельный налоги и налог на имущество как физлица. При этом льготы сохраняются. Налогом на имущество не облагаются объекты, которые ИП использует в сельхоздеятельности (п. 3 ст. 346.1 НК РФ). По транспортному налогу на сельхозтехнику предприниматели также могут получить льготу, как и юрлица.

Кроме того, если бизнес воздействует на окружающую среду — есть выбросы в атмосферу, сбросы в водоёмы или образуются отходы определённых классов, — ИП и юрлицам придётся платить ещё и сбор за негативное воздействие на окружающую среду.

Страховые взносы

Помимо налогов, на ЕСХН нужно платить страховые взносы:

За сотрудников — 30% с выплат в пределах годовой базы (в 2026 году — 2,979 млн ₽ на одного сотрудника) и 15,1% с суммы превышения плюс взносы на травматизм 0,2–8,5%. Пониженный тариф для МСП в 2026 году доступен не всем, а только компаниям и ИП — 30% с выплат в пределах годовой базы (в 2026 году — 2,979 млн ₽ на одного сотрудника) и 15,1% с суммы превышения плюс взносы на травматизм 0,2–8,5%. Пониженный тариф для МСП в 2026 году доступен не всем, а только компаниям и ИП из приоритетных отраслей по перечню Правительства

ИП — за себя. Фиксированная часть уплачивается независимо от дохода, в 2026 году — 57 390 ₽. Если доход за год превышает 300 000 ₽, дополнительно платится 1% с превышения, но не более 321 818 ₽.

Обратите внимание: с 2026 года ИП на ЕСХН рассчитывают дополнительный взнос 1% от разницы между доходами и расходами, а не от всей суммы доходов. При этом уплаченные взносы на пенсионное и медицинское страхование в состав этих расходов не входят — на них базу не уменьшают.

Как рассчитать единый сельскохозяйственный налог

Налог рассчитывают по формуле:

Ставка × Налоговая база = Сумма налога

Стандартная ставка — 6%, но регионы могут её снижать. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе — 5%, а в Московской области — 0%. Проверьте ставку в своём регионе.

Налоговая база — разница между доходами и расходами. Также можно учесть убытки прошлых лет и уменьшить налоговую базу (ст. 346.6 НК РФ).

ПРИМЕР ИП занимается сельским хозяйством с 2023 года. В 2025 году он получил убыток в размере 100 000 ₽. В 2026 году убытков не было: доход вырос до 800 000 ₽, а на расходы ушло 200 000 ₽. Налоговая база: 800 000 − 200 000 − 100 000 = 500 000 ₽. Налог по ставке 6%: 500 000 × 6% = 30 000 ₽.



Что можно учесть в доходах

В доходах учитывают:

Выручку от продаж.

Другие доходы.

Полный перечень — в пункте 1 статьи 346.5 НК РФ.

Что можно учесть в расходах

В расходах учитывают затраты на:

Сельхоздеятельность.

Аренду земли или помещений.

Строительство помещений для животных, хранения инвентаря и другое.

Покупку и ремонт оборудования.

Зарплату сотрудников.

Полный перечень — в пункте 2 статьи 346.5 НК РФ.

Когда и куда платить ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог платят дважды в год. Есть два отчётных периода:

За первые шесть месяцев года . Авансовый платёж нужно внести не позднее 28 июля. Если эта дата выпадает на выходной, срок переносится на следующий рабочий день. В 2026 году 28 июля — рабочий день, значит, это и есть финальный срок.

За весь календарный год. Платёж за прошлый год отправляют не позднее 28 марта следующего года. Так, в 2027 году 28 марта — воскресенье, поэтому крайний срок, чтобы уплатить налоги за 2026 год, переносится на 29 марта 2027 года.

Авансовые платежи учитываются в счёт налога по итогам года.

Налоги платят на Единый налоговый счёт в ФНС по месту жительства предпринимателя или нахождения организации.

Учёт и отчётность на ЕСХН

На ЕСХН нужно вести налоговый учёт и сдавать декларацию. Остальная отчётность зависит от формы бизнеса, наличия сотрудников, имущества и работы с НДС.

Декларация по ЕСХН

Декларацию по ЕСХН сдают один раз в год — не позднее 25 марта года, следующего за отчётным. Например, декларацию за 2026 год нужно подать до 25 марта 2027 года.

Форма декларации утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 №ММВ-7-3/384@.

Уведомление об авансовом платеже

Декларацию по ЕСХН сдают раз в год, а аванс считают уже по итогам первого полугодия. Поэтому до 25 июля нужно подать уведомление о сумме авансового платежа. В 2026 году 25 июля выпадает на субботу, поэтому уведомление подают до 27 июля включительно.

Книга учёта доходов и расходов (КУДиР)

ИП на ЕСХН ведут КУДиР — туда записывают доходы, расходы и другие показатели для расчёта налога. Заверять её в налоговой не нужно, вести можно на бумаге или электронно, хранить — на случай проверки.

ООО книгу не ведут — налог считают по данным бухучёта по правилам главы 26.1 НК РФ.

Что ещё сдавать

Кроме декларации по ЕСХН могут понадобиться:

Декларация по НДС — ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, если бизнес не получил освобождение от НДС. Расчёт по страховым взносам — ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, если есть сотрудники. 6-НДФЛ — ежеквартально и за год, если есть сотрудники и выплаты физлицам. Расчёт по страховым взносам для глав КФХ без наёмных работников — один раз в год, до 25 января года, следующего за отчётным. Декларация по налогу на имущество организаций — для ООО, если есть недвижимость, облагаемая по среднегодовой стоимости и не используемая в сельхоздеятельности. Срок — до 25 февраля года, следующего за отчётным. Бухгалтерская отчётность — для ООО, до 31 марта года, следующего за отчётным. ИП бухгалтерский учёт не ведут и бухгалтерскую отчётность не сдают.

Как перейти на ЕСХН

Переход на ЕСХН добровольный. Для него нужно подать уведомление.

Когда подать:

Действующий бизнес на ОСНО или УСН — до 31 декабря, чтобы применять ЕСХН с 1 января следующего года.

Новый бизнес — в течение 30 дней с даты регистрации ИП или ООО . Если пропустить срок, перейти на ЕСХН получится только с 1 января следующего года.

Куда подать: ИП — в налоговую по месту жительства, ООО — по месту регистрации юрлица.

Как отказаться от ЕСХН

С ЕСХН уходят по двум причинам: сам бизнес решил сменить режим или потерял право на применение спецрежима.

Добровольный отказ. ИП и ООО могут перейти на другой режим только с начала следующего календарного года. Для этого нужно до 15 января подать уведомление об отказе от ЕСХН в налоговую. Исключение — переход ИП на налог на профессиональный доход (НПД): этот режим можно выбрать в течение года.

Потеря права на ЕСХН. Если бизнес перестал соответствовать требованиям ЕСХН — например доход от сельхозпродукции за год оказался меньше 70%, — налогоплательщик переходит на ОСНО. Причём с начала года, в котором произошло нарушение.

В течение 15 дней после окончания отчётного или налогового периода нужно подать в налоговую сообщение по форме 26.1-2 об утрате права. А в течение месяца — пересчитать налоги по ОСНО (ст. 346.3 НК РФ).

Штрафы за налоговые нарушения

При работе на ЕСХН важно соблюдать сроки сдачи отчётности и уплаты налога — за нарушения предусмотрены штрафы.

Опоздание со сдачей декларации

Штраф составляет 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от суммы и не менее 1 000 ₽ (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Неуплата или неполная уплата налога