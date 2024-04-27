Единый сельскохозяйственный налог 

На ЕСХН могут работать ИП и ООО, которые выращивают продукцию, разводят животных, производят молоко, ловят рыбу или занимаются другой сельскохозяйственной деятельностью. Главное условие — не менее 70% дохода должно приходиться на сельхозпроизводство.
Кто может работать на ЕСХН
Применять ЕСХН могут ИП и организации таких категорий:
1. Сельхозпроизводители — производят, перерабатывают и продают сельхозпродукцию. Не менее 70% годового дохода должно приходиться на такую деятельность. Проверить, является ли ваша продукция сельскохозяйственной, можно в специальном перечне.
2. Те, кто оказывает вспомогательные услуги сельхозпроизводителям — в области растениеводства и животноводства. Не менее 70% годового дохода должно приходиться на такие услуги.
3. Рыбохозяйственные организации и ИП, если одновременно выполняются несколько условий:
- Средняя численность сотрудников за налоговый период — до 300 человек.
- Не менее 70% дохода за налоговый период приходится на реализацию уловов или произведённой из них продукции.
- Есть собственные суда рыбопромыслового флота либо они работают по договорам фрахтования.
Подробные требования к плательщикам ЕСХН указаны в статье 346.2 НК РФ.
Кто не может применять ЕСХН
Применять ЕСХН нельзя, если ИП или организация не производит сельхозпродукцию, а только занимается её первичной или промышленной переработкой.
Например: ферма выращивает картофель и продаёт его производителю чипсов. Ферма может применять ЕСХН, а производитель чипсов — нет: он только перерабатывает сырьё.
Кроме того, с 2025 года запрещён майнинг криптовалюты на любых спецрежимах, в том числе на ЕСХН.
Ещё нельзя производить подакцизные товары — но с исключениями. На ЕСХН допускается производство:
- Винограда, который относится к подакцизным товарам.
- Вина и игристого вина, включая российское шампанское.
- Виноматериалов и виноградного сусла.
- Сахаросодержащих напитков из подпункта 23 пункта 1 статьи 181 НК РФ.
Для винограда, вина, игристого вина, виноматериалов и виноградного сусла действует дополнительное условие: они должны быть произведены из собственного винограда. Его доля должна составлять не менее 70% (пп. 2 п. 6 ст. 346.2 НК РФ).
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Какие налоги платят на ЕСХН
Пройдёмся по налогам, которые нужно платить на ЕСХН в 2026 году.
Единый сельскохозяйственный налог
Стандартная ставка — 6%. Налог считают с разницы между доходами и расходами. В регионах ставка может быть снижена — вплоть до 0% (ст. 346.8 НК РФ).
Один налог заменяет сразу несколько других.
Для ИП:
- НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности. Исключение — налог с дивидендов, а с 2026 года ещё и с процентов по вкладам и остаткам на счетах в российских банках: их придётся заплатить.
- Налог на имущество физлиц, которое используют для бизнеса.
Для ООО:
- Налог на прибыль, кроме налога с доходов по дивидендам и некоторым долговым обязательствам.
- Налог на имущество организаций, которое используют для производства сельхозпродукции.
НДС
С 2019 года плательщики ЕСХН платят ещё и НДС — по стандартным ставкам:
- Экспорт — 0%.
- Продажа мяса, молока, рыбы и других сельхозтоваров — 10%.
- Все остальные случаи, не указанные в перечне исключений, — 22%.
Освобождение от НДС в 2026 году можно получить согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 145 НК РФ, если:
- ИП или ООО переходит на ЕСХН и использует право на освобождение от НДС в одном и том же календарном году.
- Сумма дохода за предыдущий год от деятельности на ЕСХН не превышает 60 млн ₽.
Освобождённые от НДС плательщики ЕСХН не обязаны выставлять счета-фактуры — даже без выделения НДС (п. 5 ст. 168 НК РФ).
Как получить освобождение от НДС
Чтобы не платить НДС, нужно подать в налоговую уведомление по форме КНД 1150105 — не позднее 20-го числа месяца, с которого бизнес начинает применять освобождение. Например, если освобождение нужно с 1 июля, уведомление подают до 20 июля включительно.
Другие налоги
Если у юрлица на балансе есть транспорт или недвижимость, на них надо платить налоги. При этом для сельхозпроизводителей предусмотрели налоговые послабления:
- Транспортный налог. На сельхозтехнику, например тракторы, комбайны и спецавтомобили, можно получить льготу — с 2026 года её оформляют заявлением в налоговую (пп. 3 п. 2.1 ст. 361.1 НК РФ).
- Налог на имущество. От такого налога освобождается недвижимость, которая используется при производстве, переработке или реализации сельхозпродукции, а также при оказании услуг сельхозпроизводителям.
- Земельный налог. Отдельного освобождения для ЕСХН-плательщиков нет, но для земель сельхозназначения, которые используются для сельхозпроизводства, ставка не превышает 0,3%. Конкретное значение устанавливают местные власти.
ИП платят транспортный, земельный налоги и налог на имущество как физлица. При этом льготы сохраняются. Налогом на имущество не облагаются объекты, которые ИП использует в сельхоздеятельности (п. 3 ст. 346.1 НК РФ). По транспортному налогу на сельхозтехнику предприниматели также могут получить льготу, как и юрлица.
Кроме того, если бизнес воздействует на окружающую среду — есть выбросы в атмосферу, сбросы в водоёмы или образуются отходы определённых классов, — ИП и юрлицам придётся платить ещё и сбор за негативное воздействие на окружающую среду.
Страховые взносы
Помимо налогов, на ЕСХН нужно платить страховые взносы:
- За сотрудников — 30% с выплат в пределах годовой базы (в 2026 году — 2,979 млн ₽ на одного сотрудника) и 15,1% с суммы превышения плюс взносы на травматизм 0,2–8,5%. Пониженный тариф для МСП в 2026 году доступен не всем, а только компаниям и ИП из приоритетных отраслей по перечню Правительства.
- ИП — за себя. Фиксированная часть уплачивается независимо от дохода, в 2026 году — 57 390 ₽. Если доход за год превышает 300 000 ₽, дополнительно платится 1% с превышения, но не более 321 818 ₽.
Обратите внимание: с 2026 года ИП на ЕСХН рассчитывают дополнительный взнос 1% от разницы между доходами и расходами, а не от всей суммы доходов. При этом уплаченные взносы на пенсионное и медицинское страхование в состав этих расходов не входят — на них базу не уменьшают.
Как рассчитать единый сельскохозяйственный налог
Налог рассчитывают по формуле:
Ставка × Налоговая база = Сумма налога
Стандартная ставка — 6%, но регионы могут её снижать. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе — 5%, а в Московской области — 0%. Проверьте ставку в своём регионе.
Налоговая база — разница между доходами и расходами. Также можно учесть убытки прошлых лет и уменьшить налоговую базу (ст. 346.6 НК РФ).
Что можно учесть в доходах
В доходах учитывают:
- Выручку от продаж.
- Другие доходы.
Полный перечень — в пункте 1 статьи 346.5 НК РФ.
Что можно учесть в расходах
В расходах учитывают затраты на:
- Сельхоздеятельность.
- Аренду земли или помещений.
- Строительство помещений для животных, хранения инвентаря и другое.
- Покупку и ремонт оборудования.
- Зарплату сотрудников.
Полный перечень — в пункте 2 статьи 346.5 НК РФ.
Когда и куда платить ЕСХН
Единый сельскохозяйственный налог платят дважды в год. Есть два отчётных периода:
- За первые шесть месяцев года. Авансовый платёж нужно внести не позднее 28 июля. Если эта дата выпадает на выходной, срок переносится на следующий рабочий день. В 2026 году 28 июля — рабочий день, значит, это и есть финальный срок.
- За весь календарный год. Платёж за прошлый год отправляют не позднее 28 марта следующего года. Так, в 2027 году 28 марта — воскресенье, поэтому крайний срок, чтобы уплатить налоги за 2026 год, переносится на 29 марта 2027 года.
Авансовые платежи учитываются в счёт налога по итогам года.
Налоги платят на Единый налоговый счёт в ФНС по месту жительства предпринимателя или нахождения организации.
Учёт и отчётность на ЕСХН
На ЕСХН нужно вести налоговый учёт и сдавать декларацию. Остальная отчётность зависит от формы бизнеса, наличия сотрудников, имущества и работы с НДС.
Декларация по ЕСХН
Декларацию по ЕСХН сдают один раз в год — не позднее 25 марта года, следующего за отчётным. Например, декларацию за 2026 год нужно подать до 25 марта 2027 года.
Форма декларации утверждена приказом ФНС от 28.07.2014 №ММВ-7-3/384@.
Уведомление об авансовом платеже
Декларацию по ЕСХН сдают раз в год, а аванс считают уже по итогам первого полугодия. Поэтому до 25 июля нужно подать уведомление о сумме авансового платежа. В 2026 году 25 июля выпадает на субботу, поэтому уведомление подают до 27 июля включительно.
Книга учёта доходов и расходов (КУДиР)
ИП на ЕСХН ведут КУДиР — туда записывают доходы, расходы и другие показатели для расчёта налога. Заверять её в налоговой не нужно, вести можно на бумаге или электронно, хранить — на случай проверки.
ООО книгу не ведут — налог считают по данным бухучёта по правилам главы 26.1 НК РФ.
Что ещё сдавать
Кроме декларации по ЕСХН могут понадобиться:
- Декларация по НДС — ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, если бизнес не получил освобождение от НДС.
- Расчёт по страховым взносам — ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, если есть сотрудники.
- 6-НДФЛ — ежеквартально и за год, если есть сотрудники и выплаты физлицам.
- Расчёт по страховым взносам для глав КФХ без наёмных работников — один раз в год, до 25 января года, следующего за отчётным.
- Декларация по налогу на имущество организаций — для ООО, если есть недвижимость, облагаемая по среднегодовой стоимости и не используемая в сельхоздеятельности. Срок — до 25 февраля года, следующего за отчётным.
- Бухгалтерская отчётность — для ООО, до 31 марта года, следующего за отчётным. ИП бухгалтерский учёт не ведут и бухгалтерскую отчётность не сдают.
Как перейти на ЕСХН
Переход на ЕСХН добровольный. Для него нужно подать уведомление.
Когда подать:
- Действующий бизнес на ОСНО или УСН — до 31 декабря, чтобы применять ЕСХН с 1 января следующего года.
- Новый бизнес — в течение 30 дней с даты регистрации ИП или ООО. Если пропустить срок, перейти на ЕСХН получится только с 1 января следующего года.
Куда подать: ИП — в налоговую по месту жительства, ООО — по месту регистрации юрлица.
Как отказаться от ЕСХН
С ЕСХН уходят по двум причинам: сам бизнес решил сменить режим или потерял право на применение спецрежима.
Добровольный отказ. ИП и ООО могут перейти на другой режим только с начала следующего календарного года. Для этого нужно до 15 января подать уведомление об отказе от ЕСХН в налоговую. Исключение — переход ИП на налог на профессиональный доход (НПД): этот режим можно выбрать в течение года.
Потеря права на ЕСХН. Если бизнес перестал соответствовать требованиям ЕСХН — например доход от сельхозпродукции за год оказался меньше 70%, — налогоплательщик переходит на ОСНО. Причём с начала года, в котором произошло нарушение.
В течение 15 дней после окончания отчётного или налогового периода нужно подать в налоговую сообщение по форме 26.1-2 об утрате права. А в течение месяца — пересчитать налоги по ОСНО (ст. 346.3 НК РФ).
Штрафы за налоговые нарушения
При работе на ЕСХН важно соблюдать сроки сдачи отчётности и уплаты налога — за нарушения предусмотрены штрафы.
Опоздание со сдачей декларации
Штраф составляет 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% от суммы и не менее 1 000 ₽ (п. 1 ст. 119 НК РФ).
Неуплата или неполная уплата налога
Штраф — 20% от суммы неуплаченного налога. А если налоговая докажет умышленную неуплату — штраф увеличится до 40% (п. 1 и 3 ст. 122 НК РФ).