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Автор

Юрий Беглецов

Эксперт по API

Работаю в Точке с 2019 года. 

Являюсь владельцем открытого API и помогаю клиентам сделать взаимодействие с банком более автоматизированным.

Статьи автора

Всего 2 статьи
2 АПРЕЛЯ 2025
3581
Что такое API: виды, применение и принцип работы
21 ФЕВРАЛЯ 2025
871
Автоматизация бизнес-процессов: что это такое и как внедрить

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Юрий Беглецов – автор статей о бизнесе в Точке