Договор безвозмездного пользования — документ, в котором зафиксирована передача вещи без оплаты. Иногда его называют «договор ссуды». Между физическими лицами такую сделку можно заключить в устной форме, но если хотя бы одна из сторон — юрлицо, или нужна гарантия защиты в суде, договор оформляют письменно.

Что такое договор безвозмездного пользования

По договору безвозмездного пользователя:

Ссудодатель безвозмездно передаёт или обязуется передать вещь во временное пользование.

Ссудополучатель обязуется вернуть эту вещь в том же состоянии с учётом нормального износа или в состоянии, предусмотренном договором.

Можно сказать, что ссуда — это аренда в подарок. Ссудополучателю не надо платить за пользование имуществом, но он обязан вернуть вещь по требованию. При этом для договора безвозмездного пользования актуальны многие правила, которые в ГК относятся к аренде.

ПРИМЕР Музей безвозмездно передаёт галерее 10 картин художников итальянского Возрождения для организации выставки. Галерея обязуется вернуть эти картины в целости и сохранности после закрытия выставки через 90 календарных дней

В разговорной речи можно встретить фразы «ссудить деньги» или «ссуда в банке». Не путайте: если речь идёт о договоре, по которому одна сторона на время передаёт другой денежную сумму, а та обязуется вернуть деньги, это кредит или заём. К ссуде по смыслу Гражданского кодекса они не имеют никакого отношения.

Особенности и условия договора безвозмездного пользования

Единственное условие договора безвозмездного пользования, без которого он будет считаться незаключённым — его предмет. Есть два требования к вещи. Она должна быть:

Непотребляемой. Это значит, что её не получится употребить или использовать без остатка. Например, нельзя передать в безвозмездное пользование продукты питания.

Индивидуально-определённой. Проще говоря, обладать свойствами, которые выделяют эту вещь из множества других. Например, гектар земли без указания его местоположения передать в пользование не получится. А обладающий координатами и границами участок в один гектар — легко.

Предметом ссуды, как и аренды, может быть только вещь: движимая или недвижимая. Деньги, ценные бумаги, интеллектуальные права передать в безвозмездное пользование нельзя.

Также запрещено передавать по договору ссуды предприятия целиком. Но какие-то объекты из числа имущества предприятия вполне могут быть предметом договора.

Срок договора

Как правило, договор ссуды, как и договор аренды, заключают на определённый срок. Но если он не согласован, договор будет считаться заключённым на неопределённый срок.

Если срок договора истёк, но ни одна из сторон не захотела его прекратить, то договор автоматически продлевается на неопределённый срок.

Состояние вещи

В договоре ссуды можно установить требования к состоянию вещи на момент её передачи и возвращения. Например, при передаче нового автомобиля можно установить обязанность вернуть его без единой царапины, с отполированным салоном и с заправленным топливным баком. Если условие о состоянии вещи не прописано, ссудополучатель обязан вернуть её в состоянии на момент заключения договора — с учётом нормального износа.

Пользование вещью

В договоре можно прописать и правила пользования вещью. Например, передавая в безвозмездное пользование квартиру, ссудодатель может настоять на том, чтобы в ней проживал только ссудополучатель и члены его семьи. А ещё запретить проживание с животными или организацию вечеринок в квартире.

Налоги и другие платежи

Некоторые платежи в бюджет может вносить и ссудодатель, и ссудополучатель. Также можно договориться о том, чтобы ссудополучатель компенсировал ссудодателю часть налогов или других обязательных затрат, связанных с вещью. Например, перечислял собственнику сумму налога за квартиру и сам вносил коммунальные платежи.

Стороны договора

Ссудодатель должен быть собственником вещи или иметь другое законное основание ей распоряжаться. Например, ссудодателем может быть организация, которой государство передало имущество в управление.

Ссудополучателем может быть кто угодно кроме учредителя, участника, руководителя или члена органа управления коммерческой организации — если эта компания выступает ссудодателем. Иначе получится, что бизнес недополучает доход от своего имущества. Это считается незаконным выводом денег и создаёт риски для кредиторов.

Если договор ссуды заключён между двумя коммерческими предприятиями, у ссудодателя должен быть материальный интерес в передаче имущества другому бизнесу. Иначе будет нарушен запрет на дарение между коммерческими организациями.

Например, крупная корпорация может безвозмездно предоставить офисные помещения в пользование молодому, но перспективному стартапу с расчётом на плодотворное сотрудничество в будущем. Другой вариант: компания с сезонным спросом на свои товары может передать в безвозмездное пользование другому бизнесу склады и оборудование в низкий сезон, чтобы не нести расходы по их содержанию.

Обязанности и права сторон договора

Все обязанности и права нужно прописать в договоре. Если возникнет конфликт, это поможет разобраться и понять: кто что должен делать.

Передать ссудополучателю вещь в состоянии, которое описано в договоре

Помимо самой вещи, нужно передать относящиеся к ней принадлежности и документы. Так, передавая в пользование галерее картину, музей должен предоставить её вместе с рамой. А завод, передающий неиспользуемый станок, должен предоставить к нему техническую документацию, инструкцию по эксплуатации, правила техники безопасности.

Если отсутствие документов или принадлежностей мешает ссудополучателю пользоваться вещью по назначению, он может запросить эти документы или принадлежности. В крайнем случае, можно расторгнуть договор и потребовать возместить реальный ущерб.

Указать ссудополучателю на имеющиеся у вещи недостатки

При заключении договора или передаче вещи ссудодатель обязан предупредить его об имеющихся у вещи недостатках, которые могут помешать нормально ей пользоваться. Если ссудополучатель обнаружит проблему, о которой его не предупредили и которую он не мог заметить во время приёмки, он может потребовать замены вещи на исправную или исправления недостатков за счёт ссудодателя. Если эти варианты не подходят, он может расторгнуть договор с возмещением реального ущерба.

Предупредить ссудополучателя о правах третьих лиц на вещь

Если вещь находится под залогом или сервитутом у третьего лица, ссудодатель обязан уведомить об этом ссудополучателя. Такие права не аннулируются при передаче вещи, поэтому незнание о них может привести к неприятностям. Например, если недвижимость находится в ипотеке и банк решит забрать её за долги ссудодателя. Если он не скажет ссудополучателю о правах третьих лиц на вещь, тот сможет потребовать расторгнуть договор и возместить реальный ущерб.

Вернуть вещь себе по истечении срока договора или по требованию, если срок не установлен

Вещь нужно вернуть в состоянии, в котором она была на момент передачи — с учётом нормального износа. Например, если ссудополучатель активно ездил на автомобиле ссудодателя, таким нормальным износом будет увеличение пробега машины.

Если вещь возвращена не в срок или её состояние ухудшилось, ссудодатель вправе потребовать возмещения убытков.

Приобрести плоды и доходы, произведённые вещью

По общим правилам ГК РФ, плоды вещи принадлежат собственнику этой вещи, если иное не предусмотрено в договоре. Например, если вы передали в безвозмездное пользование конноспортивный клуб, и одна из его лошадей родила жеребёнка, он также принадлежит вам.

Обязанности ссудополучателя

Содержать вещь в исправном состоянии

Ссудополучатель пользуется вещью, а потому он обязан нести расходы на её содержание, если иное не предусмотрено договором. В частности, на нём лежит обязанность по текущему и капитальному ремонту вещи.

Пользоваться вещью согласно её предназначению и условиям договора

Как и в случае с договором аренды, ссудополучатель должен пользоваться вещью так, как он это согласовал с ссудодателем. Если в договоре нет таких нюансов, использовать предмет надо по назначению.

Например, если по договору ссуды передали частный дом для проживания, организовать в нём хостел нельзя. В случае нарушения ссудодатель сможет расторгнуть договор и потребовать возместить убытки.

В случае нарушения этой обязанности ссудодатель будет иметь право расторгнуть договор и забрать вещь.

Права ссудополучателя

Получить вещь вместе с её принадлежностями и документами на неё

Основное право ссудополучателя, которое, тем не менее, нельзя реализовать принудительно. Логично: поскольку ссудодатель, как правило, не получает материальную выгоду от договора, обязать его исполнять такой договор нельзя.

Если ссудодатель не предоставил имущество, то ссудополучатель может потребовать с него только расторжение договора и возмещение реального ущерба, а не саму вещь.

Улучшать вещь

Ссудополучатель может совершенствовать полученное им имущество. При этом отделимые улучшения после окончания договора становятся собственностью ссудополучателя, а неотделимые — ссудодателя.

Если ссудополучатель произвел такие улучшения с согласия ссудодателя, он может рассчитывать на компенсацию своих расходов. Так, если ссудодатель предоставил помещение для офиса с черновой отделкой, то сделанный в нём ссудополучателем ремонт: штукатурка или обои, покрытие пола, стеклопакеты — достанутся собственнику помещения. А вот мебель и офисную технику получатель сможет оставить себе.

Ответственность сторон

За нарушение прав другой стороны договора или неисполнение собственных обязанностей придётся нести ответственность. Кроме того, она может наступить, если в связи с сделкой ущерб понесли третьи лица.

Ответственность за нарушение договора

За неисполнение своих обязанностей ссудодатель и ссудополучатель несут ответственность друг перед другом. При этом ссудополучатель может рассчитывать только на возмещение реального ущерба — компенсации расходов на восстановление нарушенных прав. А вот упущенную выгоду — то есть недополученные доходы — ссудополучатель требовать не может. Такие правила сложились, поскольку договор безвозмездный для ссудополучателя, значит, он находится в более защищённой позиции в сравнении с ссудодателем.

Реальный ущерб ссудополучателю возмещается в случаях:

Обнаружения недостатков вещи, о которых он не знал, не был предупреждён и не мог заметить при передаче вещи.

Неисполнения ссудодателем обязанности по передаче вещи с её документами и принадлежностями.

Неисполнения ссудодателем обязанности по предупреждению о правах третьих лиц на вещь.

Ссудодатель, как менее защищённая сторона договора, может рассчитывать на возмещение всех убытков, в том числе — на упущенную выгоду.

Убытки ссудодателю возмещаются в случаях:

Использования ссудополучателем вещи способами, нарушающими условия договора или не по её назначению.

Неисполнения ссудополучателем обязанностей по содержанию вещи.

Существенного ухудшения ссудополучателем состояния вещи.

Передачи ссудополучателем вещи третьему лицу без согласия ссудодателя.

Ответственность за случайную гибель или повреждение вещи

По общему правилу, риск случайной гибели гибели вещи лежит на её собственнике — то есть на ссудодателе. Однако есть несколько исключений, когда ответственность несёт ссудополучатель:

Ссудополучатель использовал вещь не по назначению.

Ссудополучатель передал вещь третьему лицу без согласия ссудодателя.

Ссудополучатель мог предотвратить её гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь.

Ответственность за вред, причинённый третьим лицам вследствие использования вещи

За вред третьим лицам, который нанесла вещь, отвечает ссудополучатель. Но только в том случае, если имел место умысел или грубая неосторожность со стороны пострадавшего или самого ссудополучателя. В остальных случаях ответственность на ссудодателе.

Если вещь была источником повышенной опасности (например, автомобилем), то отвественность будет также лежать на ссудополучателе, поскольку источник находился в зоне его контроля.

Как платить налоги и отражать предмет ссуды в учёте

Несмотря на то, что вещи по договору безвозмездного пользования передаются бесплатно, за них надо платить налоги.

Налог на добавленную стоимость

Если ссудодатель является плательщиком НДС, то передача вещей в безвозмездное пользование признаётся реализацией, с которой надо платить налог. Исключение — когда жилые дома и помещения, объекты ЖКХ или социально-культурного назначения передаются органам государственной или муниципальной власти. Кроме того, от НДС освобождаются некоторые товары и услуги, попавшие в перечень статьи 149 НК РФ.

В остальных случаях ссудодателю нужно заплатить НДС. Налоговой базой будет служить рыночная стоимость пользования передаваемым имуществом. Иными словами, платеж в бюджет будет таким же, каким бы он был с дохода при передаче имущества в аренду.

На случай налоговых проверок, бизнесу стоит позаботиться о подтверждении рыночной стоимости налоговой базы. Например, при передаче в ссуду земельного участка составить подборку объявлений с предложениями аренды участков в той же местности, обратиться к оценщику или риэлтору за заключением. Ставка налога составит 20% для большинства вещей и 10% для льготных товаров. Например, детских велосипедов и колясок, медицинского оборудования.

А вот ссудополучателю учесть НДС, выплаченный ссудодателем, при расчёте своих налоговых платежей не выйдет. Это связано с тем, что вещь досталась ему именно в безвозмездное пользование.

Налог на доходы физических лиц

Если ссудополучатель — физлицо получает в безвозмездное пользование имущество от ссудодателя - ИП или организации, то он получает доход в натуральной форме, облагаемый НДФЛ.

Налоговая база будет определяться также, как и для НДС, исходя из арендной платы за аналогичную вещь. А вот ставка налога будет зависеть от того, является ли человек резидентом РФ, а также от общей суммы его денежных и натуральных доходов.

Самозанятые не могут учесть доход в натуральной форме при расчёте своего налогового платежа. Поэтому они будут платить с него НДФЛ также, как и обычное физлицо.

Если и ссудодатель, и ссудополучатель — физические лица, НДФЛ никому из них платить не нужно.

Налог на прибыль организаций, налог на УСН и налог на ЕСХН

Имущество, полученное ссудополучателем безвозмездно, является доходом в натуральной форме. Его нужно включить в расчёт доходов при уплате:

Налога на прибыль для организаций, который обязаны его платить.

Единого налогового платежа на упрощённой системе налогообложения.

Единого сельскохозяйственного налога, который платится с разницы между доходами и расходами.

Расчёт размера дохода — исходя из арендной платы за аналогичное имущество.

При этом ссудополучатель, который платит налог на прибыль, ЕСХН, или налог по УСН «доходы минус расходы» вправе учесть в расходах затраты, которые требуются для содержания вещи в исправном состоянии. Например, на техобслуживание автомобиля или на ремонт помещения. Чтобы иметь возможность учесть эти расходы, их надо документально подтвердить.

Теперь предприниматели могут работать ещё проще — с автоматической упрощённой системой налогообложения (АУСН).

Налог на имущество и земельный налог

Налог на имущество физических лиц и налог на имущество организаций всегда платит собственник; этот налог затрагивает недвижимое имущество. Земельные участки облагаются земельным налогом, который платит собственник или обладатель права пожизненного или бессрочного владения. Налоговая база будет определяться исходя из кадастровой стоимости недвижимости, а ставки могут разниться в зависимости от типа объекта и региона, в котором он находится.

Передача участка, квартиры, жилого дома, офиса в ссуду не освобождает собственника от налога на имущество. В случае с земельным налогом можно переложить бремя уплаты на ссудополучателя при заключении бессрочного договора ссуды и государственной регистрации этого договора.

Транспортный налог

Налоги за транспортные средства платят лица, на которых зарегистрированы машины. Это необязательно собственник: например, ГИБДД позволяет оформить регистрацию автомобиля на законного владельца, не обладающего правом собственности. Таким образом, транспортный налог можно переложить с ссудодателя на ссудополучателя.

Более того, это разумно сделать, если автомобиль передаётся в пользование не на несколько дней, а на существенный срок. Так штрафы за нарушения ПДД платить придётся ссудополучателю, а не ссудодателю.

Когда оформляют договор безвозмездного пользования

Договор безвозмездного пользования чаще всего оформляется между двумя физическими лицами. Например, когда человек уезжает за границу на несколько месяцев, он может передать своим родственникам или друзьям в безвозмездное пользование жильё и автомобиль на этот срок.

В бизнесе такие договоры встречаются сильно реже, потому что они не предполагают выгоды для компании. К тому же, предоставляя в безвозмездное пользование имущество другой коммерческой организации, компания должна суметь доказать, что для неё в этом есть коммерческий интерес. Иначе можно попасть под запрет дарения между бизнесами.

Использовать договор ссуды в бизнесе возможно в нескольких ситуациях.

Предоставление работодателем работнику жилья, автомобиля, компьютера и тд.

Налаживание деловых связей с другой компанией — как один из возможных форматов бизнес-подарка.

Поддержка крупной компанией малого предпринимательства и стартапов путём предоставления оборудования и помещений.

Благотворительная деятельность бизнеса — например, при предоставлении имущества в пользование некоммерческим организациям.

Предоставление имущества в пользование с целью не платить за его хранение.

Как оформить договор безвозмездного пользования

Обязательными элементами договора безвозмездного пользования являются:

Стороны. Укажите их наименования, контактные данные (телефоны, электронную почту) и адреса. Для организации разумно прописать её ИНН и ОГРН, а для человека — паспортные данные. Предмет договора. Это подлежащая передаче вещь или несколько таких вещей. Опишите вещь как можно более конкретно. Для автомобиля полезно указать его VIN-номер, для объекта недвижимости — кадастровый номер и точный адрес.

В числе прочих условий стоит прописать и другие нюансы:

Срок действия договора.

Состояние объекта на момент передачи и требованиях к состоянию на момент возвращения. Здесь разумно описать имеющиеся у вещи недостатки.

Список прав третьих лиц на объект.

Перечень обязанностей по содержанию вещи. Например, это может быть уборка квартиры, уход за садом на загородном участке, техосмотр заводских станков.

Запреты на определённые действия с вещью. Например, на использование передаваемого автомобиля в такси, сдачу квартиры в аренду третьим лицам.

Распределение налоговых обязанностей, связанных с вещью. Например, транспортный и земельный налог могут платить и ссудодатель, и ссудополучатель в зависимости от факта регистрации.

Распределение страховых обязанностей, связанных с вещью. Любая сторона вправе оформить страховой полис на случай гибели предмета.

Распределение рисков, связанных с вещью. Например, установите, на ком будет лежать ответственность в случае залива соседей водой, передавая квартиру.

Порядок расторжения договора: если договор бессрочный, установите, когда одна сторона должна предупредить другую о планируемом отказе от контракта. Установите список нарушений, при которых договор каждая сторона может разорвать немедленно.

Порядок приёмки-передачи вещи от собственника к пользователю и обратно.

Порядок разрешения споров на случай гибели вещи или её существенного ухудшения. Вы можете обязать друг друга обменяться претензиями, выбрать конкретный удобный для вас государственный или третейский суд, или вовсе договориться на процедуру медиации.

Образец договора безвозмездного пользования

Составлять договор ссуда надо с учётом индивидуальных договорённостей. Есть разные шаблоны и форматы, ниже — один из них.

К договору могут прилагаться акты. Например, в акте приёма-передачи прописывают характеристики вещи, а в описи принадлежностей и документов — состояние на момент передачи. В акте возврата имущества фиксируют дату возврата, а в акте осмотра и проверки — состояние на момент возвращения владельцу. Посмотрите, как могут выглядеть эти документы. Обратите внимание: это пример, вы можете вносить свои коррективы.

Как расторгнуть договор безвозмездного пользования

Иногда договор ссуды приходится расторгнуть раньше, чем планировалось. Есть несколько распространённых причин для расторжения договора.

При нарушении договора одной из сторон

Расторгнуть договор можно, если одна из сторон его нарушила.

У ссудодателя такое право появляется в случаях, если ссудополучатель:

Использует вещь, нарушая условия договора или не по назначению.

Не поддерживает вещь в исправном состоянии или не выполняет другие обязанности по её содержанию.

Значительно ухудшает состояние вещи.

Передал вещь третьему лицу без согласия ссудодателя.

У ссудополучателя право на расторжение возникает:

Если он обнаружил недостатки, которые мешают нормально пользоваться вещью, причём в момент заключения договора он не знал об этих недостатках.

Если вещь оказалась в непригодном для использования состоянии по независящим от ссудополучателя обстоятельствам.

Если ссудодатель не предупредил ссудополучателя о правах третьих лиц на вещь в момент подписания договора.

Если ссудодатель не передал вещь, её принадлежности или относящиеся к ней документы.

При этом в договоре стороны могут прописать и иные нарушения, влекущие за собой немедленное расторжение договора.

По желанию сторон

Обе стороны могут отказаться от договора, срок которого не указан, по желанию — для этого надо уведомить контрагента за месяц до отказа. Исключение — если стороны предусмотрели в договоре другой срок.

Ссудополучатель также может разорвать срочный договор до даты его окончания — предупредив ссудодателя за месяц. Если стороны предусмотрели в договоре другой срок, при расторжении договора надо ориентироваться на него.

По иным причинам

Если ссудополучатель-физическое лицо умирает или ссудополучатель-юридическое лицо ликвидируется, договор прекращается, а вещь возвращается ссудодателю.

Если же умирает или ликвидируется ссудодатель, то его права и обязанности переходят к наследникам или юрлицу-правопреемнику. Договор с ссудополучателем автоматически в этом случае не расторгается.

Кроме того, ссудодатель вправе продать, обменять, подарить или иным образом сбыть вещь другому собственнику. Тогда права и обязанности по договору также перейдут новому хозяину вещи, аналогично, контракт с ссудополучателем в этом случае автоматически расторгнут не будет.

При реорганизации юрлица — ссудодателя или ссудополучателя, — новая компания берет на себя все права и обязанности старой.

Особенности заключения договора

Договор безвозмездного пользования заключается в простой письменной форме (иными словами — заверять у нотариуса его не нужно). Ссуда также не требует государственной регистрации за исключением двух случаев: