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Займы для бизнеса и юридических лиц

До 10 000 000 ₽ на развитие и срочные траты. Рассчитаем условия без счёта в Точка Банке.

Деньги без визита в офис — всё онлайн

Условия без звёздочек и скрытых комиссий

Одна заявка — несколько вариантов финансирования

Тратьте деньги на что угодно

Срочные платежи

Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы

Развитие бизнеса

Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах

Запуск рекламы

Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах

Изучите условия финансирования

Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования

Экспресс-кредит
Суммаtooltip
До 10 000 000 ₽
Ставкаtooltip
24,5% годовых
Срок возврата
До 4 лет
Способ погашения
Каждый месяц списывается платёж
Особенности
Вы берёте сразу всю сумму и возвращаете ежемесячными платежами.

Ознакомьтесь с требованиями

Кому подходит финансирование

ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт

Кто может оставить заявку

Только собственник ИП или директор ООО

Как получить кредит

1
Получите предварительное решение за 5 минут

Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании 

2
Узнайте условия кредита

Заполните анкету и загрузите данные об оборотах

3
Откройте счёт в Точка Банке

Получите кредит и пользуйтесь деньгами

Частые вопросы

Какие виды займов доступны для бизнеса и юридических лиц?

В Точка Банк можно оформить финансирование для компаний любого масштаба — от небольших ИП до крупных организаций. Мы предлагаем: 

  • овердрафт, чтобы быстро закрыть кассовый разрыв;
  • возобновляемую кредитную линию для регулярных расходов; 
  • факторинг для работы с дебиторкой;
  • кредиты от партнёров на развитие. 

Деньги можно направить на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, сезонные закупки или запуск новых проектов. 

Если у вас ещё нет счёта в Точка Банк, оставьте заявку — мы подберём решение, а если условия подойдут, откроете счёт и получите средства.

Каковы основные требования для получения займа для бизнеса?

Всё зависит от суммы и формата займа. Обычно банки готовы работать только с компаниями, которые существуют хотя бы полгода. В Точка Банк условия мягче — мы можем дать финансирование уже через три месяца после регистрации бизнеса.

Кроме возраста компании, важны и другие моменты: как идут обороты по счёту, какая у владельца или у юрлица кредитная история, действительно ли бизнес работает и может подтвердить доходы.

Как быстро можно получить одобрение на бизнес-займ?

Если документы в порядке, решение по кредитованию юрлиц банк принимает за 1–5 рабочих дней. Для простых займов срок может быть ещё короче — особенно при подаче заявки онлайн.

Какие документы необходимы для подачи заявки на бизнес-займ?

Если вы уже клиент Точка Банк, процесс займёт минимум времени. 

Если счёта пока нет, для принятия решения понадобятся авторизация через Госуслуги, фото паспорта учредителя или собственника, а также данные об оборотах бизнеса. Их можно предоставить двумя способами: загрузить выписку по счёту за 12 месяцев в формате .txt или подключить автоматическую выгрузку, авторизовавшись в своём банке (Сбербанк, Альфа‑Банк, Т‑Банк или Модульбанк). 

Чтобы получить деньги, нужно будет открыть счёт в Точка Банк.

Как выбрать подходящий займ для моего бизнеса?

Сначала определите цель: нужны ли деньги на разовые расходы, инвестиции или поддержание оборотки. Сравните условия по ставке, сроку и сумме. Для краткосрочных задач подойдут займы на несколько месяцев, для развития — долгосрочные кредитные программы. Если не уверены, лучше обсудить с менеджером банка — он подскажет, какой заем будет выгоднее именно для вашей компании.

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Юридические условия

Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.

Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.

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