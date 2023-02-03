Займы для бизнеса и юридических лиц

В Точка Банк можно оформить финансирование для компаний любого масштаба — от небольших ИП до крупных организаций. Мы предлагаем:

овердрафт, чтобы быстро закрыть кассовый разрыв;

возобновляемую кредитную линию для регулярных расходов;

факторинг для работы с дебиторкой;

кредиты от партнёров на развитие.

Деньги можно направить на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, сезонные закупки или запуск новых проектов.

Если у вас ещё нет счёта в Точка Банк, оставьте заявку — мы подберём решение, а если условия подойдут, откроете счёт и получите средства.