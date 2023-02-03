Займы для бизнеса и юридических лиц

Деньги без визита в офис — всё онлайн
Условия без звёздочек и скрытых комиссий
Одна заявка — несколько вариантов финансирования
Платите аренду или зарплату, уплачивайте налоги и взносы
Расширяйте ассортимент, открывайте офисы, запускайте продажи на маркетплейсах
Продвигайте бизнес через интернет, наружную рекламу или на маркетплейсах
Оставьте одну заявку и получите решение по всем видам
финансирования
ИП или ООО старше шести месяцев с регулярными поступлениями на счёт
Только собственник ИП или директор ООО
Заполните ИНН, телефон и имя руководителя компании
Заполните анкету и загрузите данные об оборотах
Получите кредит и пользуйтесь деньгами
В Точка Банк можно оформить финансирование для компаний любого масштаба — от небольших ИП до крупных организаций. Мы предлагаем:
Деньги можно направить на пополнение оборотных средств, покупку оборудования, сезонные закупки или запуск новых проектов.
Если у вас ещё нет счёта в Точка Банк, оставьте заявку — мы подберём решение, а если условия подойдут, откроете счёт и получите средства.
Всё зависит от суммы и формата займа. Обычно банки готовы работать только с компаниями, которые существуют хотя бы полгода. В Точка Банк условия мягче — мы можем дать финансирование уже через три месяца после регистрации бизнеса.
Кроме возраста компании, важны и другие моменты: как идут обороты по счёту, какая у владельца или у юрлица кредитная история, действительно ли бизнес работает и может подтвердить доходы.
Если документы в порядке, решение по кредитованию юрлиц банк принимает за 1–5 рабочих дней. Для простых займов срок может быть ещё короче — особенно при подаче заявки онлайн.
Если вы уже клиент Точка Банк, процесс займёт минимум времени.
Если счёта пока нет, для принятия решения понадобятся авторизация через Госуслуги, фото паспорта учредителя или собственника, а также данные об оборотах бизнеса. Их можно предоставить двумя способами: загрузить выписку по счёту за 12 месяцев в формате .txt или подключить автоматическую выгрузку, авторизовавшись в своём банке (Сбербанк, Альфа‑Банк, Т‑Банк или Модульбанк).
Чтобы получить деньги, нужно будет открыть счёт в Точка Банк.
Сначала определите цель: нужны ли деньги на разовые расходы, инвестиции или поддержание оборотки. Сравните условия по ставке, сроку и сумме. Для краткосрочных задач подойдут займы на несколько месяцев, для развития — долгосрочные кредитные программы. Если не уверены, лучше обсудить с менеджером банка — он подскажет, какой заем будет выгоднее именно для вашей компании.
Оказание услуги по расчёту кредитного потенциала осуществляется ООО «Банк Точка» ИНН 9 721 194 461. Универсальная лицензия Банка России № 3545 от 03.02.2023. Правила оказания услуги размещены в Правилах банковского обслуживания на странице.
Информация о кредитных каникулах для участников СВО находится на странице.