Отличие овердрафта от кредитной линии

Марина открыла центр развития для дошкольников. Родители платят ей в конце месяца за те дни, когда дети посещали центр. Но за аренду и коммунальные платежи предпринимателю нужно рассчитаться в начале месяца. А поставщику обедов и перекусов она вообще платит каждый день. Из-за этого Марине часто не хватает денег для расчётов и приходится вкладывать свои.

Предприниматель решает занять деньги у банка. Из всех программ ей понравились овердрафт и кредитная линия. Но Марина не может понять, чем они принципиально различаются и какая подойдёт ей больше.

Точка Банк расскажет об этих двух формах кредитования и поможет выбрать одну из них.

Коротко — Для закупки крупных партий товара, которые будут продаваться не один месяц, подойдёт кредитная линия. — В долгосрочной перспективе кредитная линия выгоднее, а на коротких сроках дешевле овердрафт. — На случай кассовых разрывов, форс‑мажора или срочных платежей лучше оформить овердрафт.

Что такое овердрафт

Овердрафт — это дополнительный лимит на расчётном счёте компании или ИП. С ним можно расплачиваться с партнёрами, даже когда свои деньги заканчиваются.

За время, пока бизнес уходит в минус по счёту, банк берёт проценты. Как только на счёт поступает выручка, лимит восстанавливается.

Представим, что у Марины закончились деньги на счёте 20-го числа. Она продолжает платить поставщику обедов за счёт кредитного лимита и уходит в минус на 20 000 ₽ к концу месяца. 30-го числа родители оплачивают услуги, и долг погашается.

Что такое кредитная линия

Кредитная линия — это займ банка, который можно брать несколькими траншами. То есть деньги не обязательно использовать за раз. Предприниматель может взять часть денег сегодня, ещё часть — на следующий день или через неделю. Платить бизнес будет только за ту сумму, которой фактически пользуется.

Линии бывают двух видов:

Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ), или с лимитом задолженности. Её можно использовать несколько раз: полностью тратить, погашать, а затем снова брать с неё деньги.

ПРИМЕР Марина оплачивает аренду и коммунальные платежи из кредитной линии — берёт в долг у банка 100 000 ₽. В конце месяца получает оплату от родителей и погашает задолженность. На следующий месяц снова оплачивает расходы из лимита и снова погашает, когда приходят деньги.

Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ), или с лимитом выдачи. Её можно потратить за несколько платежей, но только один раз. Когда предприниматель использует всю сумму, он сможет только погашать задолженность по графику или ещё быстрее. Больше деньги из лимита ему не дадут.

ПРИМЕР Марина оформляет невозобновляемую кредитную линию на 1 млн ₽ на три года и оплачивает из неё все текущие расходы: аренду, коммунальные, продукты, налоги, связь. Через полгода линия заканчивается. Остальные 2,5 года Марина возвращает долг по 33 000 ₽ каждый месяц.

Выходит, что возобновляемая кредитная линия не сильно подходит предпринимателю из примера. С одной стороны, Марина освободит себя от всех расходов на полгода. С другой — когда лимит закончится, проблема ИП с нехваткой денег только усугубится, ведь ей нужно будет возвращать банку долг.

Кредитная линия с лимитом обычно выгодна для крупных целей. Например, для строительства. В этом случае бизнес будет выбирать деньги по ходу стройки и не переплачивать проценты.

Например, предприниматель может использовать НКЛ для запуска второго садика, покупки оборудования и мебели. Сначала она купит помещение, потом возьмёт транш на ремонт, а в конце — на мебель. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Для текущих нужд больше подходит возобновляемая кредитная линия или овердрафт. Обычно между этими двумя программами кредитования и выбирают ИП. Поэтому дальше будем сравнивать их.

Главные отличия овердрафта от кредитной линии

Принцип действия овердрафта и возобновляемой кредитной линии (ВКЛ) в чём-то схож: клиент может пользоваться лимитом много раз, возвращать долг и снова выбирать. Но в программах есть много отличий. Расскажем об основных.

По сроку финансирования

Овердрафт выдаётся на короткий срок. Сам лимит подключат на один–три года, а вот каждый конкретный транш нужно вернуть за один–три месяца. То есть если клиент оплатил счёт на миллион, он должен весь этот миллион погасить через три месяца.

У линии тоже есть период действия транша. Но его погашают либо в конце срока, либо по отдельному графику. Например, клиент может взять тот же миллион, но его не обязательно тут же полностью возвращать. Достаточно вносить минимальный платёж. Допустим, по 30 000 ₽ каждый месяц.

Обычно овердрафт списывается автоматически каждый день из остатка по счёту, а для погашения кредитной линии нужно вносить платёж. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

По способу использования

Чтобы воспользоваться овердрафтом, клиент просто направляет банку платёжку. Если у него недостаточно своих средств, счёт автоматически оплатится из кредитных.

Чтобы воспользоваться кредитной линией, нужно составить вместе с банком распоряжение на выдачу и подтвердить цель, если займ целевой. Только после этого банк переведёт нужную сумму с кредитного счёта на расчётный, а клиент сделает платёж.

По способу погашения

При поступлении денег на счёт овердрафт погашается так же автоматически, как и выдаётся. А вот кредитная линия платится по графику, который клиент получает вместе с кредитным договором.

По процентной нагрузке

По овердрафту процентные ставки обычно чуть выше рынка, но важно учитывать не только проценты. Банки могут устанавливать дополнительные комиссии. Например, за выдачу или за неиспользованный лимит. С ними итоговая переплата будет другой.

Ещё банки иногда устанавливают льготный период для лимита по счёту. Это время, за которое можно погасить долг и не платить проценты вообще. Например, 5 или 10 дней. Если успевать возвращать долг в этот период, лимит по счёту будет выгоднее кредитной линии.

По сумме лимита

Чтобы определить лимит овердрафта, банк рассчитывает среднемесячные поступления выручки на расчётный счёт за три месяца, полгода или год. А потом от этой суммы берёт всего 50–70%.

Чтобы посчитать лимит по возобновляемой кредитной линии, банк собирает финансовые документы клиента, анализирует положение бизнеса, учитывает залог и цель. Поэтому сумма ВКЛ обычно больше лимита овердрафта.

По цели

Овердрафт чаще всего выдаётся на пополнение оборотных средств. Но подтверждать документами каждый транш не нужно. Поэтому, если деньги нужны бизнесу срочно, можно использовать лимит по счёту почти на любую цель.

ВКЛ тоже выдаётся на пополнение оборотных средств. За счёт линии можно уплатить налоги, перечислить зарплату сотрудникам или закупить товар. А вот вложиться в инвестиционные цели у клиента не выйдет. Банк каждый раз будет проверять, на что клиент направляет деньги, и такую выдачу просто не проведёт.

По залогу

Овердрафт — всегда беззалоговый кредит. В обеспечение банк может оформить поручительство собственников.

По ВКЛ может быть залог — требования зависят от суммы. Если клиенту нужно много денег, банк попросит обеспечить кредит имуществом или поручительством других платёжеспособных компаний.

По требованиям банка

По овердрафту требования к бизнесу не такие жёсткие. Банк может провести упрощённый анализ, но чаще всего ограничится подсчётом оборотов бизнеса.

По ВКЛ требования серьёзнее: банк будет анализировать финансовое состояние, залог, благонадёжность бизнеса.

Таблица сравнения: овердрафт и кредитная линия

Параметры Овердрафт Возобновляемая кредитная линия Срок Срок подключения услуги: один–три года.



Каждый транш нужно погасить за один–три месяца

От полугода до четырёх лет. Каждый транш нужно погасить по графику

Сумма 30–70% от поступлений на расчётный счёт Зависит от платёжеспособности клиента Процентная ставка Выше средней Средняя по рынку. Может быть и ниже, если есть залог и хорошая кредитная история Порядок погашения Из поступлений на расчётный счёт. Графика нет По графику Цель использования На текущие нужды бизнеса. Можно оплатить инвестиционные цели, но нежелательно На текущие нужды бизнеса Обеспечение Только поручительство собственников Поручительство собственников и залог по крупным суммам Требования банка Лояльнее Жёстче

Когда бизнесу подходит овердрафт

Приведём несколько ситуаций, при которых бизнесу удобнее и выгоднее привязать к счёту кредитный лимит.

Сценарий 1. Кассовые разрывы

Кассовые разрывы случаются, когда поступления на счёт приходят позже, чем должны быть траты. Тогда нужны деньги на короткий срок, иногда буквально на несколько дней.

Сценарий 2. Недобросовестные партнёры

Если предпринимателя подводит покупатель и не платит ему за работу или товар, дополнительный лимит на счёте поможет не уйти в долги самому.

Сценарий 3. Другие краткосрочные расходы

Из дополнительного лимита к счёту можно закупать новые товары. Но только если предприниматель сможет закрывать долг через месяц или два.

Когда лучше выбрать кредитную линию (ВКЛ)

В ситуациях ниже бизнесу больше подойдёт ВКЛ:

Сценарий 1. Закупка крупных партий товара

Предпринимателю нужно оплатить настолько крупную партию, что кредитного лимита по счёту не хватит. По ВКЛ можно получить сумму больше, а значит, и возможностей у бизнеса больше.

Сценарий 2. Регулярная потребность в оборотном капитале

Бизнесу нужны заёмные деньги очень часто. Если он подключит кредитный лимит, то большую часть времени будет работать с минусом на счёте. В этом случае бизнесу выгоднее оформить ВКЛ, по которой проценты ниже.

Сценарий 3. Большая оборачиваемость

Если оборачиваемость товаров больше трёх месяцев, то предприниматель просто не будет успевать погашать транши овердрафта из продажи каждой партии. Ему лучше взять ВКЛ, где срок траншей не ограничен.

Типичные ошибки при выборе

Чаще всего предприниматели ошибаются, если выбирают овердрафт в следующих случаях:

Заёмные деньги нужны не время от времени, а постоянно.

Денег нужно больше, чем максимальный лимит.

Транши не получится погасить за короткий срок.

Чаще всего предприниматели ошибаются, если выбирают ВКЛ в следующих случаях:

Деньги нужны срочно. Банк может рассматривать заявку долго, и предприниматель просто не успеет взять деньги.

Деньги нужны на короткий срок, буквально на несколько дней. Оформлять линию в таком случае нерационально.

Вывод: что выбрать — кредитную линию или овердрафт

Итак, Марина взвесила все за и против и поняла, что овердрафт подходит ей больше остальных программ, потому что: