Ангелина Крашенинникова

Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Руководитель кредитного направления в Точка Банке

— Окончила ЧелГУ по специальности «Мировая экономика» и курсы повышения квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова «Управление финансовыми рисками».

— В банковскую сферу пришла в 2004 году. С 2015 года работаю в Точка Банке.

— Опыт в кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса с 2009 года.

— Самое важное в моей работе — это подобрать клиенту кредит, который действительно подходит под его бизнес-задачи. Так, чтобы финансовые показатели оставались в норме