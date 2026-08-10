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Ангелина Крашенинникова

Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Руководитель кредитного направления в Точка Банке

— Окончила ЧелГУ по специальности «Мировая экономика» и курсы повышения квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова «Управление финансовыми рисками».

— В банковскую сферу пришла в 2004 году. С 2015 года работаю в Точка Банке.

— Опыт в кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса с 2009 года.

— Самое важное в моей работе — это подобрать клиенту кредит, который действительно подходит под его бизнес-задачи. Так, чтобы финансовые показатели оставались в норме

Статьи автора

Всего 58 статей
18 АВГУСТА 2026
1183
Внешние источники финансирования бизнеса в 2026 году
14 АВГУСТА 2026
4316
Что такое кредитная линия
14 АВГУСТА 2026
4176
Что такое коммерческая ипотека
14 АВГУСТА 2026
1186
Как работает финансирование поставок
14 АВГУСТА 2026
2147
Как получить кредит на открытие бизнеса
12 АВГУСТА 2026
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Виды источников финансирования бизнеса
12 АВГУСТА 2026
5676
Внутренние источники финансирования
10 АВГУСТА 2026
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Условия кредитования юридических лиц
10 АВГУСТА 2026
565
Что такое целевой кредит
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Какие документы нужны для кредитования ООО

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