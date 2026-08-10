Ангелина Крашенинникова

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Руководитель кредитного направления в Точка Банке
— Окончила ЧелГУ по специальности «Мировая экономика» и курсы повышения квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова «Управление финансовыми рисками».
— В банковскую сферу пришла в 2004 году. С 2015 года работаю в Точка Банке.
— Опыт в кредитовании клиентов малого и среднего бизнеса с 2009 года.
— Самое важное в моей работе — это подобрать клиенту кредит, который действительно подходит под его бизнес-задачи. Так, чтобы финансовые показатели оставались в норме
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