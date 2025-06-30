Виды кредитов для малого и среднего бизнеса

Когда бизнесу нужны деньги, первая мысль — взять кредит. Вторая — какой именно, ведь банки предлагают десятки программ?

Можно получить всю сумму сразу. А можно — частями, по мере необходимости. Можно платить только за использованные деньги. А можно — ещё и за открытый лимит, даже если вы его не использовали.

Разберёмся в особенностях каждого кредита для бизнеса вместе с экспертом Точка Банка Ангелиной Крашенинниковой.

Коротко — При выборе программы нужно учитывать обороты компании, срок работы бизнеса, кредитную историю и наличие залога. — Чтобы получить деньги в банке, нужно собрать документы, подать заявку и дождаться решения. — В 2026 году среди малого бизнеса популярны экспресс‑кредиты, овердрафты, оборотные и инвестиционные кредиты.

Виды кредита по необходимости подтверждать цель

Предприниматель может взять кредит либо на конкретную покупку, либо на любые нужды бизнеса.

Целевой кредит

Целевой кредит — это деньги банка, которые выдаются под конкретную цель, прописанную в договоре.

ПРИМЕР Компания покупает офисное помещение. Банк одобряет займ и подписывает с клиентом кредитный договор. В строке «цель» банк прописывает: «покупка коммерческой недвижимости».

Нецелевой кредит

Нецелевой кредит — это деньги банка, которые можно потратить на любые нужды бизнеса. Такой займ несёт больше рисков для финансовой организации, поэтому его выдают на небольшие суммы и по более высоким ставкам.

Нецелевой кредит подойдёт для пополнения оборотных средств, закрытия кассовых разрывов или краткосрочных вложений в оборудование. При желании его можно направить на все эти цели сразу.

Совет: убедитесь, что в договоре нет ограничений и дополнительных условий. Например, в нём может быть запрет на рефинансирование другого займа. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Виды кредита по цели

Целевые банковские займы классифицируют и по тому, на что их можно потратить.

Оборотный кредит

Кредит на пополнение оборотных средств — это деньги, которые банк выдаёт на текущие расходы компании: закупку товара, аренду, налоги, зарплату и прочее. Такой займ требует отчёта, поэтому придётся показать банку счета для покупки товара или налоговую декларацию для уплаты налога.

Оборотный займ поможет в период сезонного спада или при разовом росте расходов. Допустим, если бизнес открывает новую точку и закупает больше товара.

Инвестиционный кредит

Инвестиционный кредит, или кредит на основные средства, — это деньги банка для капитальных вложений и развития бизнеса. За счёт него можно купить транспорт, оборудование, построить офис или производственный цех, сделать ремонт. Деньги также выдадут, только если цель подтвердить документами. Например, договорами купли-продажи или подряда.

Коммерческая ипотека

Коммерческая ипотека — это деньги на покупку недвижимости, которую компания или ИП будут использовать в бизнесе.

Банк выдаст коммерческую ипотеку только на нежилую недвижимость и не позволит поменять статус здания или помещения без своего согласия, пока действует займ. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Особенность коммерческой ипотеки заключается в том, что по программе есть первоначальный взнос от 10 до 40% и обязательный залог покупаемой недвижимости.

Кредит под госконтракт

Кредит под госконтракт — это деньги банка на исполнение контрактов по 44-ФЗ и договоров по 223-ФЗ. Особенность кредита в индивидуальном графике — платежи зависят от расчётов по контракту. Вот как это выглядит на примере:

ПРИМЕР Предприниматель берёт кредит 10 млн ₽, чтобы в рамках госконтракта отремонтировать жилой дом. ИП поэтапно сдаёт работы и получает за это деньги. За первый этап предприниматель получает на счёт 70% от стоимости контракта. Банк списывает 7 млн ₽ в счёт погашения долга. Через месяц ИП сдаёт оставшиеся 30% работ и получает деньги. Банк списывает ещё 3 млн ₽.



Кредит на рефинансирование

Банк может предложить компании, у которой есть займ в другом банке, более выгодные условия. Например, низкую ставку или график с отсрочкой платежей. В таком случае бизнес может направить все деньги из нового займа на погашение старого — это и есть рефинансирование.

Виды кредита по форме кредитования

Кредитные деньги можно получить сразу одной суммой, несколькими траншами или уйти в минус по расчётному счёту.

Разовый кредит

Деньги выдаются единовременно. Если предприниматель возьмёт только часть денег, забрать остаток уже не получится.

ПРИМЕР Компания заключила кредитный договор с банком на 1 млн ₽. Цель займа — закупка товара. В день выдачи займа у компании получилось собрать счета от поставщиков на сумму 900 000 ₽. На следующий день компании выставили счёт ещё на 100 000 ₽. Но оплатить его из кредитных денег не вышло — банк не провёл вторую выдачу.



Разовый займ больше подходит для сделок купли-продажи, которые закрывают одним платежом.

Кредитная линия

Банк открывает заёмщику лимит, в рамках которого он может тратить деньги на любые нужды. Это удобнее, чем единовременный займ, но за открытый лимит обычно нужно платить комиссию. Её размер зависит от остатка на кредитном счёте: чем дольше вы не используете деньги, тем выше комиссия.

Кредитные линии бывают двух видов.

Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) — одобренную сумму можно забрать частями, но только один раз.

ПРИМЕР В июне компания оформила НКЛ на 10 млн ₽. В июле потратила 3 млн ₽ на закупку компьютеров. В августе заёмщик погасил досрочно 1 млн ₽. Остался долг 2 млн ₽ и лимит 7 млн ₽, который ещё можно потратить.

НКЛ подойдёт и для текущих нужд, и для инвестиционных целей. Например, для сезонной закупки товара или ремонта помещения.

Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ) — лимитом можно пользоваться неограниченное количество раз.

ВКЛ подойдёт бизнесу, у которого периодически возникает потребность в деньгах. Например, магазину одежды, в котором товар обновляется четыре раза за год. Чтобы не заключать каждый раз новый договор, магазин может оформить ВКЛ и пользоваться ей для сезонной закупки.

Кредитная бизнес-карта

Если индивидуальный предприниматель или владелец компании часто собственноручно совершает покупки для бизнеса, то ему будет удобно пользоваться кредитной бизнес-картой. Она работает по тому же принципу, что и кредитная карта для физлиц. Ей можно расплачиваться, восполнять кредитный лимит и пользоваться снова.

Овердрафт

Овердрафт — это особая форма кредитования, которая выдаётся клиенту только при недостатке собственных средств на расчётном счёте. Погашается задолженность автоматически, когда на счёт поступают деньги. Если этого не происходит, то деньги нужно внести самостоятельно, не позднее определённого срока. Например, через 60 или 90 дней после выдачи транша.

Лимит овердрафта зависит от оборотов компании по расчётному счёту. Как правило, он составляет не больше 30–50% от среднемесячных поступлений выручки на счёт. Но некоторые банки могут установить лимит до 100%.

Овердрафт подойдёт компании с регулярными оборотами и поможет вовремя платить по счетам, избегать кассовых разрывов.

Виды кредита по срокам рассмотрения

Есть кредиты, которые рассмотрят в стандартный или ускоренный срок.

Экспресс-кредит

Экспресс-кредит — это деньги, которые можно получить быстрее, чем по другим программам: за несколько дней или даже часов. Обычно экспресс-кредиты выдают на любые цели и без залога, но под высокую ставку. Это оправдано, когда деньги бизнесу нужны срочно.

Стандартный кредит

Под стандартный кредит подходят все остальные программы. По ним банк рассматривает заявку по обычным регламентам: собирает документы, проводит анализ, оценивает залог. Ставка будет ниже, чем по экспресс-займу, но ждать решения придётся дольше: сделка может занять от пяти дней до нескольких месяцев.

Условия кредитования бизнеса: сравнительная таблица

Собрали параметры разных кредитов в таблице, чтобы вам было проще сравнить условия по этим программам.

Вид Цель Срок Сумма График платежей* Обеспечение Экспресс Любая До 3 лет 5–10 млн ₽ Аннуитетный Нет Оборотный Текущие нужды До 4–5 лет Зависит от фин. показателей бизнеса Аннуитетный Поручительство и залог на крупные суммы Инвестиционный Капитальные вложения До 10–15 лет Зависит от фин. показателей бизнеса Дифференцированный Поручительство и залог Коммерческая ипотека Покупка недвижимости До 30 лет Стоимость недвижимости Дифференцированный Залог покупаемой недвижимости Под госконтракт Выполнение контракта На срок контракта 70–100 % от контракта Индивидуальный Имущественные права по контракту Бизнес-карта Любая До 3 лет 5–10 млн ₽ Индивидуальный Нет Рефинансирование Погашение другого займа До 10 лет Остаток по действующему займу Дифференцированный Залог по текущему договору или другой залог

* В таблице указаны графики, которые применяются для конкретных займов чаще остальных

От чего зависит ставка по разным кредитным программам

На процентную ставку влияют:

Срок работы бизнеса : для компаний с нуля ставка будет выше, чем для тех, кто давно на рынке.

Кредитная история : постоянным клиентам, которые всегда платят вовремя, банки готовы снизить процент.

Обеспечение : если у бизнеса есть ликвидный залог на всю сумму, ставка будет ниже.

Благонадёжность : бизнес без долгов, недоимок, судебных исков получит деньги дешевле.

Финансовые показатели : если у компании есть запас прибыли, большие и стабильные обороты, значит, кредитовать её не так рискованно для банка. Ставка для такого бизнеса будет ниже.

Глубина анализа по программе: если банк проверяет заёмщика поверхностно, то рискует не заметить слабые места в его бизнесе — и чтобы скомпенсировать эти риски, устанавливает более высокую ставку. Именно поэтому по экспресс-кредитам ставка выше, чем по коммерческой ипотеке, где анализируют финансовые показатели бизнеса, залог, отношение к долгам и так далее. Такая проверка займёт больше времени, но в итоге клиент получит кредит по сниженной ставке.

Как выбрать кредит для бизнеса: чек-лист

Если вы сомневаетесь, какая программа вам подойдёт, ответьте на пять вопросов из шпаргалки ниже.

Вопрос Ответ Какой кредит подойдёт Цель: на что нужны деньги? На разные цели одновременно ✓ Бесцелевой



На одну конкретную цель ✓ Оборотный



✓ Инвестиционный



✓ Коммерческая ипотека



✓ Под госконтракт



✓ На рефинансирование

Как запасной кошелёк ✓ Кредитная бизнес-карта



✓ Овердрафт

Срок: как долго будете пользоваться деньгами? До пяти лет ✓ Экспресс



✓ Овердрафт



✓ Оборотный



✓ Под госконтракт

Больше пяти лет ✓ Инвестиционный



✓ Коммерческая ипотека

Ставка: какое значение имеет итоговая переплата? Большое, экономия в приоритете ✓ Целевой



✓ Залоговый

Не имеет значения ✓ Экспресс



✓ Бизнес-карта



✓ Беззалоговый

Обеспечение: можете предоставить залог? Да ✓ Инвестиционный



✓ Оборотный



✓ Коммерческая ипотека

Нет ✓ Экспресс



✓ Овердрафт



✓ Бизнес-карта



✓ Бесцелевой



✓ Под госконтракт

Срок рассмотрения: как быстро нужны деньги? Как можно быстрее ✓ Экспресс Дело может подождать ✓ Остальные программы

Как получить кредит для бизнеса

Вне зависимости от того, какой кредит вы выбрали, чтобы его получить, нужно подойти под условия банка, собрать документы и пройти ещё несколько шагов. Расскажем об этом подробнее.

Требования к заёмщику

Большинство банков выдаст деньги бизнесу, который:

Официально оформлен, например как ИП или ООО.

Работает минимум три месяца.

Стабильно получает выручку.

Не имеет просрочек и других долгов.

Какие документы нужны

Чтобы рассмотреть заявку, банки могут запросить:

Учредительные документы. У предпринимателя это паспорт, а у юрлица — устав и паспорта собственников компании.

Финансовую отчётность. У ИП — декларации, а у юрлица ещё и бухгалтерские отчёты. Если у бизнеса есть счета в других банках, могут запросить выписки по этим счетам.

Документы на обеспечение. Банку нужны паспорта всех поручителей. Если в сделке есть залог, то попросят ещё и свидетельства о собственности, техпаспорта и выписки на недвижимость, СТС и ПТС на автомобили и другие документы.

По сделкам на крупные суммы нужно больше документов. Например, по инвестиционному или промышленному кредиту банк может запросить бизнес-план.

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Пошаговое руководство по оформлению кредита в Точка Банке

Чтобы получить деньги в долг от банка, нужно пройти три шага.

Шаг 1. Узнайте предварительное решение

Заполните ФИО и ИНН предпринимателя или руководителя компании в форме на странице кредитов. Подтвердите свой номер телефона. Через пять минут вы увидите предварительное решение прямо на сайте банка.

Шаг 2. Заполните анкету и загрузите документы

Если кредит предварительно одобрен, на сайте появится анкета. Заполните её, чтобы специалист банка подобрал для вас подходящую программу кредитования. Также прикрепите сведения об оборотах на расчётных счетах бизнеса. Они нужны для расчёта суммы кредита.

Шаг 3. Откройте расчётный счёт в Точка Банке

Дождитесь окончательного решения и откройте счёт, чтобы мы перевели на него деньги. Если у вас уже есть расчётный счёт в Точка Банке, получите кредит и направьте его на бизнес-цели.

Когда кредит выгоден, а когда нет

Брать кредит стоит, только если займ действительно поможет бизнесу, например при:

Масштабировании : чтобы быстрее запустить новую точку и увеличить обороты.

Прогнозируемом росте доходов : если бизнес активно развивается, то кредитные деньги увеличат эффект.

Сезонных колебаниях: с заёмными деньгами можно подготовиться к активным продажам в будущем или переждать период затишья.

Бывают ситуации, когда кредит только вредит бизнесу. Например, если:

Выручка нестабильна : может получиться так, что на очередной платёж не хватит денег, и компания выйдет на просрочку.

У бизнеса уже много долгов : чем больше заёмных денег, тем больше компания платит каждый месяц и тем меньше эффект от нового займа.

Бизнес в упадке: если на товар снизился спрос, новый займ его не вернёт, а только добавит проблем.

Во всех этих случаях лучше подумать о других источниках финансирования.

Альтернативы кредитам для бизнеса

Если кредитные программы банков не подходят, рассмотрите следующие финансовые услуги.

Лизинг

Лизинг — это аренда имущества, чаще техники или оборудования, с возможностью его выкупа в будущем.

Лизинг работает по следующей схеме: лизингодатель (банк) покупает нужное клиенту имущество и передаёт его в аренду по договору на долгий срок. Лизингополучатель (компания или ИП) пользуется объектом и платит за это ежемесячную аренду. А в конце договора выкупает объект по остаточной стоимости.

Если объект лизинга придёт в негодность раньше окончания договора, как правило, это не освободит вас от платежей. Но долг может закрыть страховая компания, если договор лизинга предусматривал страхование имущества. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Факторинг

Прямой факторинг — это продажа долга банку. Это выглядит так: допустим, своим клиентам вы даёте отсрочку платежа 30 дней. То есть покупатели забирают у вас товар, а расплачиваются за него только через месяц. Чтобы не ждать выплат целый месяц, вы продаёте их задолженность банку за небольшую комиссию. Теперь банк ждёт выплаты от покупателей вместо вас, а у вашей компании на счёте есть деньги, которыми можно пользоваться.

Банковские гарантии

Банковская гарантия — это документ, в котором банк берёт на себя обязательство перед третьей стороной — вашим партнёром. Если вы нарушите договор с партнёром, банк выплатит ему в качестве компенсации определённую сумму. А вы должны будете вернуть банку эти деньги позже.

Банковские гарантии часто нужны бизнесу, который работает с госконтрактами, чтобы доказать заказчику свою благонадёжность.

Субсидии и господдержка