Какой кредит выбрать для бизнеса

Предприниматель, который хочет расширять свой бизнес, обычно инвестирует в его развитие. В некоторых случаях достаточно внутренних ресурсов, например, прибыли или перенаправления оборотных средств, но чаще ИП и ООО обращаются в банк за кредитом.

Займ позволяет решить текущие проблемы или достичь важных бизнес-целей: увеличить объемы производства, арендовать подходящее помещение или приобрести автомобиль. Чтобы не переплачивать, важно разобраться, какие виды кредитов бывают и какой подойдёт вашей компании лучше всего.

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Виды кредитов для бизнеса

Расскажем о 5 самых популярных видах кредитов, которые берут предприниматели. В крупных банках, которые специализируются на работе с бизнесменами, обычно есть выгодные предложения, поэтому изучите программы разных финансовых организаций.

1. Разовые кредиты. Это классические кредиты, которые можно потратить на бизнес-цели. Например, купить дорогое оборудование, которое потенциально принесёт большую прибыль, или заплатить арендную плату за помещение, которое расположено в более проходимом месте.

Ангелина Крашенинникова, руководитель кредитного направления в Точке: Суммы и сроки по таким кредитам зависят от банков. Такие кредиты часто выдаются не под конкретную цель, поэтому разовый кредит можно использовать для уплаты налогов и страховых взносов, либо для выплаты зарплаты сотрудникам.

2. Овердрафт. Это кредит, который используют, чтобы закрывать кассовые разрывы. Проще говоря, если предприниматель вынужден тратить деньги на бизнес-цели в течение всего месяца, но получает прибыль только в последних числах, у него возникает временная нехватка денег.

Чтобы быстро их получить, можно воспользоваться овердрафтом. Если его оформить, банк увеличит доступный остаток по счёту, и вы сможете тратить деньги. А когда на карту придёт прибыль, долг автоматически погасится.

Пример: Антонина торгует на маркетплейсе одеждой. В апреле она хочет закупить купальники по низкой цене, чтобы в сезон продавать их с наценкой. Но у неё нет свободных денег на то, чтобы оплатить партию товара. Антонина провела расчёты и поняла, что даже с учётом кредитных процентов ей выгоднее оформить овердрафт и сделать закупку, чем отказаться от приобретения партии такого товара. Поэтому девушка обращается в банк за овердрафом, чтобы приобрести 1000 женских купальников и 500 мужских плавок. Ближе к лету спрос на них возрастёт, цены увеличатся и Антонина сможет хорошо заработать.

3. Факторинг. Этот кредитный продукт подходит предпринимателям, которые работают с крупными оптовыми партиями и получают выручку с отсрочкой. Соответственно, им может быть нечем платить зарплату сотрудникам или не на что делать новые закупки.

Проблему решает использование факторинга: банк выплачивает деньги предпринимателю, а уже потом получает выручку от его покупателя. В этом случае, в факторинге участвуют три стороны:

Кредитор — предприниматель, который отправляет товар.

— предприниматель, который отправляет товар. Дебитор — продавец, который должен за него деньги.

— продавец, который должен за него деньги. Фактор — банк, которому кредитор передаёт долг по поставке.

Пример ИП изготавливает игрушки ручной работы и отправляет их продавцу — крупной сети магазинов. Но деньги за игрушки продавец присылает только после продажи. Это ощутимо тормозит бизнес-процессы ИП, поэтому он решает воспользоваться факторингом. Благодаря этому деньги на счёт предпринимателя сразу перечисляет банк, а уже потом продавец выплачивает деньги финансовой организации.

Факторинг бывает двух видов.

Открытый. Дебитор знает, что должен фактору, и подписывает соответствующие документы.

должен фактору, и подписывает соответствующие документы. Закрытый. Дебитор продолжает платить кредитору, а тот уже сам перечисляет деньги фактору.

4. Лизинг. Подходит предпринимателям, которым для бизнеса нужно использовать автомобили или спецтехнику.

Лизинг позволяет арендовать машину или оборудование, а потом выкупить его. Работает это так: сначала предприниматель вносит аванс, потом регулярно выплачивает арендную плату, а в конце срока использования платит остаточную стоимость и получает автомобиль или спецтехнику в собственность.

5. Кредитная линия. Подходит для предпринимателей, которым часто и внезапно оказываются нужны деньги, но при этом заранее непонятно, сколько именно нужно.

Банк выделяет предпринимателю сумму в пределах лимита и при необходимости бизнесмен может брать оттуда деньги.

Например, если учредитель ООО собирается расширять производство и нанимать сотрудников, можно открыть кредитную линию. Когда понадобятся деньги на закупку товара или зарплату, можно будет воспользоваться деньгами. Проценты будут начисляться только во время использования средств.

На что ИП и ООО берут кредиты

Индивидуальные предприниматели и учредители ООО обращаются в банк за кредитами, чтобы решить текущие проблемы или достичь конкретных бизнес-целей. Обычно кредит для ИП и ООО оформляют на следующие цели:

возврат долгов;

оплата выгодной закупки;

уплата налогов и страховых взносов;

страховых взносов; аренда или приобретение помещения;

ремонт офиса;

выплата зарплаты работникам;

расчёты с поставщиками;

поставщиками; открытие нового филиала;

расширение сети.

Причин, по которым ИП и ООО берут кредит для бизнеса, сотни. Кредит для бизнеса выдают на определённую цель, поэтому в банке спрашивают, для какой цели нужны деньги. Поэтому предпринимателю важно правильно понять и сформулировать цель, которой он хочет достичь, чтобы выбрать самый подходящий кредитный продукт и грамотно взять кредит.

Ангелина Крашенинникова, руководитель кредитного направления в Точке: ИП или учредитель ООО могут обратиться к сотруднику банка, чтобы подобрать подходящий кредит. Иногда предприниматели выбирают, к примеру, разовый кредит, но при расчётах оказывается, что лизинг будет более выгодным, или наоборот. Поэтому важно внимательно изучить разные кредитные продукты, либо рассказать о своём бизнесе специалисту. Вместе вы сможете подобрать подходящий кредит.

Как повысить шансы получить кредит для ИП и ООО

Банки предъявляют ряд требований к предпринимателям, которые хотят взять кредит. Обычно одно из требований — срок регистрации не меньше 6 месяцев. В разных банках требования к «возрасту» бизнеса могут незначительно отличаться, но предпринимателям, которые только-только зарегистрировали ИП или ООО, в любом случае вряд ли дадут займ. Если же подавать заявку в среднем через 6–12 месяцев после регистрации, шансы получить деньги вырастут.

На что ещё обращают внимание банки при выдаче кредита:

1. Кредитная история. Важно, чтобы у предпринимателя не было просроченных невыплаченных кредитов, а также, чтобы кредитная нагрузка не была слишком высокой. Перед подачей заявки лучше выплатить все долги, в том числе, по штрафам и судебным разбирательствам.

2. Документы. Банк вышлет список документов, которые надо подать для получения кредита. Внимательно заполняйте все данные и отправляйте только достоверные сведения. Есть важные документы, которые могут подтвердить вашу платёжеспособность, но которых нет в списке банка? Их тоже можно приложить.

3. Сумма. Запрашивайте сумму, которая действительно нужна для достижения цели, и которую вы сможете выплатить. Не стоит подавать заявку на слишком крупную сумму — можно получить отказ в выдаче кредита.

Если у предпринимателя честный бизнес, стабильные доходы и нет долгов, скорее всего, ему одобрят выдачу займа. В этом случае будет важно вовремя отправлять все платежи, чтобы сохранить хорошую кредитную историю и деловую репутацию.