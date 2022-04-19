Что такое овердрафт простыми словами

Представьте, что вы выполнили крупный заказ, а покупатель попросил отсрочку платежа. Как назло, на этой неделе вам нужно уплатить налоги, и без новых поступлений рассчитаться с налоговой не получится. Выручит в такой ситуации овердрафт.

Коротко — Плюсы овердрафта: быстрое оформление, автоматическое погашение долга и начисление процентов только за дни пользования лимитом. — Минусы овердрафта: высокая процентная ставка и отсутствие графика платежей. — Овердрафт позволяет бизнесу покрыть кассовые разрывы, не упустить выгодные предложения и избежать форс-мажора. — Овердрафт — это кредит, который привязывается к расчётному счёту юридического лица или индивидуального предпринимателя. Он позволяет совершать платежи, когда собственных средств не хватает.

Что такое овердрафт для ИП и юридических лиц простыми словами

Овердрафт — это вид кредита, который привязывают к расчётному счёту компании или ИП. Благодаря ему фирма может уходить в долг и тратить денег больше, чем есть на счёте.

Долг гасится автоматически, как только на счёт придут новые поступления. А за те дни, когда компания пользовалась кредитом, банк возьмёт процент.

Овердрафт — это возможность уйти в минус по счёту

ПРИМЕР Вчера владелец магазина перевёл 20 000 ₽ поставщику, сегодня — уплатил 30 000 ₽ за аренду, а завтра выдаст аванс продавцам — 50 000 ₽. Всё это за счёт овердрафта.

Как работает овердрафт для юридических лиц

Овердрафт во многом работает как стандартный кредит: клиент пользуется деньгами, возвращает их, а банк начисляет проценты. Но есть отличия.

Индивидуальный лимит. Банк рассчитывает предельную сумму для каждого клиента. Эта сумма зависит от поступлений выручки на счёт. Её считают по «чистым» оборотам — без учёта переводов с других счетов клиента, возвратов, кредитов и займов. Чем больше такие обороты, тем больше лимит. Если поступлений на счёт мало — услугу не подключат.

Простой порядок выдачи. Чтобы воспользоваться овердрафтом, не нужны другие документы, кроме платёжных поручений. Это значит, что для бизнеса оплата счетов из кредитных средств ничем не отличается от оплаты из собственных.

Клиент направляет платёжку, банк проводит её за счёт остатка или кредитного лимита. Порядок такой: сначала расходуются собственные деньги, а если их не хватает — заёмные. То есть использовать кредитный лимит не выйдет, пока есть остаток на расчётном счёте.

Короткий срок погашения транша. Транш — это часть лимита, которую клиент получает за одну выдачу. Обычно банки дают на погашение каждого транша от одного до трёх месяцев.

Договор овердрафта может быть на один–три года или даже бессрочным, пока открыт расчётный счёт в банке. А вот транши будут срочными. На их погашение обычно даётся от 30 до 90 дней. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Автоматическое погашение. Долг автоматически закрывается, когда на счёт поступают деньги. Транши погашаются в том же порядке, в котором выдавались: сначала те, которые действуют дольше.

Если транш уже выдан, нужно его погасить — после этого сумма снова станет доступна в лимите. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

ПРИМЕР У клиента открыт кредитный лимит на 1 млн ₽. Вчера он взял транш 200 000 ₽, остаток лимита — 800 000 ₽. Сегодня он погашает 50 000 ₽ из транша, долг будет 150 000 ₽, а лимит — 850 000 ₽.

Поступлений на счёт может не хватить, чтобы погасить транш полностью. Тогда задолженность закроется частично, лимит восстановится на эту сумму, и клиент сможет использовать его снова.

Проценты и комиссии. Бизнес платит проценты только за сумму, которой пользуется, и только за период, в котором он уходил в минус по счёту. Также за открытие лимита банк может установить комиссию. Её размер лучше уточнять при выдаче.

Важно: если взять и вернуть деньги в течение одного дня, лимит пополнится сразу, и задолженности на конец дня не будет.

Овердрафт часто сравнивают с классическим кредитом, кредитной линией или факторингом. Для удобства свели условия по четырём продуктам в таблице.

Условия Овердрафт Кредит Кредитная линия Факторинг От чего зависит сумма От среднемесячной выручки От выручки, чистой прибыли за 1–3 года От выручки, чистой прибыли за 1–3 года От суммы продажи или закупки Срок Лимит до 3 лет;транш до 90 дней

До 10 лет До 3 лет — Цель Текущие нужды бизнеса Текущие нужды бизнеса или инвестиции Текущие нужды бизнеса или инвестиции Погашение дебиторской задолженности Порядок оформления Ускоренный Стандартный Стандартный Стандартный Залог Нет Может потребоваться Может потребоваться Нет Порядок погашения При поступлении денег на счёт По графику По графику При расчёте с покупателем

Точные условия нужно узнавать в выбранном банке. Но в целом овердрафт выигрывает за счёт быстрого и простого оформления и отсутствия залога.

Какие бывают виды овердрафта

Существует несколько классификаций овердрафта.

По согласованности с банком:

Разрешённый — это услуга банка, которую подключают по договору.

Неразрешённый, или технический, — это временное состояние расчётного счёта. Оно возникает, когда не хватает средств для обязательных платежей. Банк его не согласовывает, поэтому задолженность нужно погасить как можно скорее.

ПРИМЕР Банк списывает ежемесячную комиссию за расчётно-кассовое обслуживание — 800 ₽. При этом баланс счёта предпринимателя — 500 ₽. На 300 ₽ ИП уйдёт в минус — это и есть технический овердрафт.

По наличию расчётного счёта:

Стандартный — для клиентов с действующим — для клиентов с действующим расчётным счётом в банке.

Авансовый — для новых клиентов. В этом случае устанавливают фиксированный кредитный лимит или определяют его по выпискам из других банков. Обычно кредит выдают с условием открытия расчётного счёта.

По порядку начисления процентов:

Без льготного периода — проценты начисляются с первого дня задолженности.

С льготным периодом — заёмщику даётся время погасить долг без процентов.

ПРИМЕР Льготный период — 10 дней. ИП выбрал два транша. Первый погасил на 8-й день, поэтому проценты не начислялись. Второй погасил на 12-й день и заплатил проценты за два дня.

По механике погашения:

Под инкассацию — для клиентов с большой долей наличной выручки. Овердрафтом оплачивают безналичные счета, а погашают задолженность наличкой, которая сдаётся через инкассаторов.

Зарплатный — для клиентов, у которых есть зарплатный проект в банке. В этом случае лимит устанавливается не бизнесу, а сотрудникам компании или ИП. А погашается из зарплаты, которую банк перечисляет этим сотрудникам.

На что можно тратить средства

Банки разрешают использовать кредитный лимит на текущие нужды бизнеса:

Выплату зарплаты.

Расчёты с поставщиками.

Оплату аренды, связи и коммуналки.

Расчёты с бюджетом.

Какие проблемы бизнеса решает овердрафт

Вот несколько ситуаций, в которых дополнительный лимит поможет бизнесу:

Кассовые разрывы. Они возникают, когда компании нужно платить по счетам раньше, чем приходят поступления. Это не означает, что бизнес работает в убыток. Продаж может быть много, но покупатели расплатятся только через месяц из-за отсрочки платежа, в то время как текущие расходы бизнесу оплачивать не из чего.

ПРИМЕР Оптовая компания поставила в супермаркет крупную партию фруктов. По условиям договоров супермаркет заплатит за товар только через два месяца. За это время бизнесу нужно рассчитаться за доставку с транспортной компанией и выплатить зарплаты сотрудникам. Эти расходы может покрыть овердрафт. А когда супермаркет рассчитается за товар, лимит восстановится.

Задержки платежей. Если партнёр не заплатил вовремя, дополнительный лимит по счёту поможет бизнесу не простаивать.

Выгодные предложения. Иногда поставщики устраивают акции и распродажи. Обычно такие предложения появляются внезапно, и бизнес не успевает на них быстро среагировать. Овердрафт поможет не упустить выгоду.

ПРИМЕР Поставщик стройматериалов отпускает товар большими партиями дешевле. Чем больше сумма заказа, тем больше скидка. Поэтому магазину выгоднее закупить у поставщика больше товара за счёт овердрафта.

Участие в тендерах. Если компания часто участвует в закупках, ей нужно обеспечивать каждую заявку на участие. Сделать это можно собственными деньгами, банковской гарантией или из кредитного лимита.

ПРИМЕР Компания подаёт заявки на участие в трёх тендерах. Суммы контрактов — 5 000, 10 000 и 15 млн ₽. Размер обеспечения по каждой заявке — 1%. А значит, компании нужно перевести на депозит 50 000, 100 000 и 150 000 ₽. 300 000 ₽ — большая сумма для компании, но у неё подключён овердрафт. С ним бизнес сможет участвовать во всех трёх закупках. А когда тендер завершится, деньги с депозита вернутся на счёт компании и погасят долг перед банком.

Форс-мажор. Овердрафт может стать подушкой безопасности на случай непредвиденных расходов. Это поможет компании сохранить деловую репутацию в любых обстоятельствах.

Срочные платежи. Овердрафт поможет бизнесу, когда нужно срочно внести платёж, иначе компанию накажут.

ПРИМЕР ИП платил налог на профессиональный доход по ставке 4%. Но он превысил годовой лимит по доходу и потерял право применять режим. Теперь предпринимателю на общей системе нужно заплатить налог 15% — на такую сумму ИП не рассчитывал. Поэтому он уплачивает налог за счёт овердрафта.

Сезонные спады. Бизнесу с сезонностью бывает тяжело подготовиться к всплеску продаж, особенно если перед этим был спад. В этом случае овердрафт поможет сделать закупку.

Условия получения овердрафта

Иногда банки предварительно согласовывают овердрафт без заявления. Тогда клиент видит предложение с одобренным лимитом в личном кабинете и может подключить его в пару кликов.

В остальных случаях, чтобы оформить услугу, нужно подать заявку в банк. Специалисты рассчитают доступный лимит и проверят минимальные требования. Ниже расскажем, на что они обращают внимание. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Требования к заёмщику

Срок ведения бизнеса. Некоторые банки готовы подключить услугу, если бизнес работает всего три месяца. Другие откроют только через год. Но требования к минимальному сроку есть у всех.

Кредитная история. Стоит следить за своей кредитной историей — с отрицательной банк не установит лимит.

Регистрация бизнеса в России. Стандартные условия овердрафта подходят только для налоговых резидентов.

Требования к бизнесу

Есть расчётный счёт в банке — или компания готова его открыть и активно им пользоваться.

Нет выставленных требований и поручений, например от налоговой инспекции. Иначе средства банка уйдут не на оплату счёта, а на погашение этих требований.

Выручка на счёт поступает регулярно и от разных партнёров. Для банка это своего рода гарантия того, что клиент всегда сумеет погасить короткие транши.

Плюсы и минусы овердрафта

Овердрафт имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы

Выгодное начисление процентов. Банк считает проценты только за тот период, когда клиент пользуется кредитом.

ПРИМЕР Предприниматель использовал овердрафт один раз за месяц: взял транш 2-го и погасил 6-го числа. Банк начислит проценты только за четыре дня.

Быстрое оформление. Чтобы открыть лимит, не нужно собирать много документов. Банки часто принимают решение только по анализу оборотов на расчётном счёте.

Простота в использовании. Транш выдаётся только по платёжным документам и погашается автоматически из новых поступлений.

Минусы

Обратите внимание на дополнительные платы в договоре. Некоторые банки устанавливают комиссию за невыбранный лимит на ту сумму овердрафта, которой клиент не пользовался. Хоть такая комиссия в разы меньше процентной ставки, но платить за обслуживание лимита всё равно придётся. Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банк

Высокая процентная ставка. Овердрафт — рискованный кредит для банка. Он выдаётся почти всегда без обеспечения и детального анализа финансов, поэтому ставка по нему выше, чем по залоговому кредиту. А вот с простым кредитом они равны.

Нет графика платежей. У каждого транша будет свой предельный срок возврата. Если клиент часто пользуется лимитом, в датах платежей можно запутаться.

Когда стоит подключить овердрафт

Услугу выгодно оформить компаниям и ИП, которые:

Активно пользуются расчётным счётом и корпоративной картой. Если компания расплачивается в основном наличными, дополнительный лимит по счёту пригодится редко. Если компания расплачивается в основном наличными, дополнительный лимит по счёту пригодится редко.

Закупают часто и на мелкие суммы . На крупные закупки кредитного лимита может не хватить.

Закупают у разных поставщиков . В этом случае особенно сложно договориться со всеми об удобных условиях расчётов.

Постоянно получают деньги от покупателей. Иначе задолженность будет тяжело погасить в короткий срок.

Когда лучше выбрать обычный кредит

Овердрафт не подойдёт, если предприниматель хочет:

Погасить другой кредит.

Купить ценные бумаги.

Снять наличные или перевести средства на другой счёт.

Сделать ремонт, купить недвижимость или транспорт.

В последнем случае использовать лимит формально можно, но погасить задолженность придётся быстро. Поэтому на крупные покупки и траты овердрафт не рассчитан — для этих целей бизнесу лучше оформить кредит.

Частые ошибки при использовании

Иногда предприниматели пользуются лимитом неправильно:

Расходуют деньги на запрещённые цели, например погашают другие кредиты.

Несвоевременно погашают транши.

Не следят за лимитом, который банк может пересмотреть, если снизятся обороты по счёту.