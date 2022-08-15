Что такое целевой кредит

Коротко — По целевому кредиту банки запрашивают больше документов, зато предлагают более выгодные условия. — Банки выдают бизнесу целевые кредиты на конкретную покупку или действие. Например, на эти деньги можно купить офис или авто, пополнить товары, сделать ремонт или погасить другой займ.

В чём суть целевого кредита

Компании и индивидуальные предприниматели берут целевой кредит под конкретную бизнес-задачу — например на закупку сезонного товара или обновление служебного авто. Но для получения денег им нужно не только обосновать цель, но и подтвердить её документально перед банком.

ПРИМЕР Владелец кафе хочет взять целевой кредит на ремонт. Для этого он предоставляет банку подробную смету затрат и договор с подрядчиком, который будет выполнять работы. А после ремонта приносит акт приёмки работ и чеки на материалы.

Банк вправе контролировать, на что именно были потрачены кредитные средства (ст. 814 Гражданского кодекса РФ). Например, он может запрашивать дополнительные документы или выезжать к клиенту с проверкой.

Плюсы и минусы целевых денег для бизнеса

Плюсы целевого займа — это:

Низкая ставка. Банк готов снизить процент, потому что больше знает о бизнесе и его приоритетах.

Крупные суммы. Если у компании всё в порядке с финансами, она получит в долг любую сумму, которая нужна для сделки. Например, по коммерческой ипотеке можно купить целый имущественный комплекс за 500 млн ₽ и больше.

Длительные сроки. На крупные покупки банк даст деньги на 10–15 лет, а коммерческую ипотеку можно оформить на 30 лет.

Участие в льготных программах. Государство субсидирует ставки по целевым займам. В 2026 году туристические, производственные, ИТ-компании могут получить деньги в разы дешевле, чем по стандартным программам.

Минусы целевого займа — это:

Необходимость подтверждать цель. Бизнес документально доказывает, что деньги были потрачены по назначению. Если этого не сделать, банк потребует вернуть кредит досрочно. Поэтому целевой займ подходит не всегда. Например, за счёт него не получится купить товар у поставщика, который работает неофициально, ведь он не выдаст чеки и акты.

Залог имущества. Банк часто требует обеспечение по целевым займам от 5–10 млн ₽. Если бизнес будет выходить на длительные просрочки, то может потерять заложенное имущество.

Сроки рассмотрения. Перед сделкой банк проверяет объект покупки, а это занимает время. Например, на оформление коммерческой ипотеки может уйти несколько месяцев.

Ограничения в использовании. Даже если у предпринимателя резко изменились планы, направить деньги на другую цель не получится.

Чем целевой кредит отличается от нецелевого

В таблице собрали главные различия между двумя видами банковских займов.

Параметр Целевой займ Нецелевой займ Процентная ставка Ниже Выше Максимальная сумма Зависит от финансового положения и суммы сделки До 5–10 млн ₽ Срок договора До 30 лет До 3–4 лет Залог Обычно требуется на суммы от 5–10 млн ₽ Обычно не требуется Срок оформления Дольше Быстрее Контроль и отчётность Цель нужно подтвердить документами Подтверждать цель не нужно

Виды целевых кредитов для бизнеса

По назначению целевые займы делятся на несколько видов:

Коммерческая ипотека — программа на покупку бизнес-недвижимости. Например, на целевые деньги можно приобрести офис, склад или торговую точку.

Автокредит для бизнеса — деньги на покупку транспорта или спецтехники.

Кредит на оборудование — программа на покупку станков, производственных линий, сельскохозяйственного оборудования, компьютеров и серверов.

Инвестиционный кредит — деньги на одну или несколько масштабных целей одновременно.

ПРИМЕР Производственная компания хочет купить цех и оснастить его станками. Чтобы не оформлять ипотеку и займ на оборудование по отдельности, компания берёт инвестиционный кредит.



Оборотный кредит — займ на текущие нужды бизнеса. Эти деньги можно потратить на закупку товара, оплату транспортных расходов, аренду, налоги.

Кредит на рефинансирование — деньги для погашения действующих займов. Программой пользуются компании и ИП, которые хотят перевести свою задолженность в другой банк.

Рекомендую выбирать программу кредитования со специалистом, который хорошо ориентируется в их условиях. Расскажите ему о своём бизнесе и целях. И он поможет выбрать выгодный займ, по которому не придётся сильно переплачивать.

Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Какие документы нужны для целевого кредита ИП и ООО

Точный набор документов зависит от суммы и типа кредита. Чем крупнее займ, тем выше вероятность, что банк составит индивидуальный план для клиента. Но обычно нужны следующие документы:

Документы Для ИП Для ООО Общие — Анкета



— Согласия на обработку персональных данных

— Анкета



— Согласия на обработку персональных данных от учредителей и генерального директора

Юридические — Паспорт



— ИНН



— Лицензии, разрешения на работу

— Паспорта учредителей и генерального директора



— ИНН



— Устав и изменения к нему



— Приказ или решение о создании компании



— Приказ о назначении генерального директора



— Лицензии, разрешения на работу

Финансовые — Налоговые декларации



— Книга учёта доходов и расходов



— Договоры с покупателями и поставщиками



— Кредитные договоры

— Налоговые декларации



— Бухгалтерская отчётность (баланс и отчёт о финансовых результатах)



— Договоры с покупателями и поставщиками



— Кредитные договоры

Залоговые — Свидетельства о собственности



— Технические планы и спецификации



— Договоры купли-продажи



— Договоры страхования

— Свидетельства о собственности



— Технические планы и спецификации



— Договоры купли-продажи



— Договоры страхования

Подтверждение цели — Договоры купли-продажи



— Договоры о намерениях



— Коммерческие предложения



— Сметы работ



— Акты приёма-передачи



— Счета, накладные, чеки

— Договоры купли-продажи



— Договоры о намерениях



— Коммерческие предложения



— Сметы работ



— Акты приёма-передачи



— Счета, накладные, чеки



Как получить целевой кредит

Оформление целевого займа мало отличается от других кредитных программ. Бизнесу нужно пройти несколько шагов:

Подготовиться к кредитованию: проверить кредитную историю , погасить долги, найти подходящий объект покупки. Сравнить предложения банков и выбрать самое выгодное. Собрать пакет документов и подать заявку. Дождаться решения и заключить договор. Направить деньги по назначению и отчитаться перед банком.

Как указывать цель: советы

Когда будете подавать заявку, уделите больше внимания назначению кредита. Иногда решение банка зависит от того, как сформулирована цель. Ниже подготовили несколько рекомендаций от эксперта Точка Банка, которые помогут получить деньги:

Будьте конкретны. Указывайте цель предельно точно. Например, распишите, какой станок и с какими характеристиками вы хотите купить. Или сколько товара и у какого поставщика будете закупать. Всё это повысит доверие банка.

Указывайте цель, которую сможете подтвердить. Убедитесь заранее, что сможете отчитаться перед банком. Например, уточните у партнёра, готов ли он заключить с вами письменный договор. Если нет — кредит могут одобрить, но воспользоваться деньгами вы не сможете.

Подготовьте обоснование. Покажите банку, чем деньги помогут бизнесу. Если вы хотите обновить служебный транспорт, соберите статистику поломок и простоев старой машины. И тогда банк увидит, что вам действительно выгодно её заменить.

Избегайте «проблемных» целей. За счёт целевого займа не выйдет погасить просроченные долги, инвестировать в сомнительные активы или отправить деньги на благотворительность. Не стоит указывать такие цели в анкете.