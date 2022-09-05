Что такое кредитная линия

Коротко — Проценты начисляются только на ту сумму, которой компания пользуется. — Есть два популярных вида кредитной линии: возобновляемая и невозобновляемая.

— Кредитная линия — это когда банк одобряет сумму кредита, но бизнес тратит её частями.

Кредитная линия — что это такое

Кредитная линия — это форма кредитования, при которой бизнес получает деньги не одной суммой, а частями.

ПРИМЕР У магазина открыта линия на 500 000 ₽. Владелец берёт 300 000 ₽ на закупку товаров, через неделю ещё 100 000 ₽ на зарплату продавцам, а через месяц забирает последние 100 000 ₽ на оплату аренды.

Кредитная линия — это не отдельная программа кредитования, а способ выдачи денег. То есть в формате линии можно получить оборотный, инвестиционный и любой другой кредит.

В чём главная особенность кредитной линии

Бизнес платит проценты только за деньги, которые он взял у банка. Если линия открыта на 1 млн ₽, а долг перед банком всего 100 000 ₽, то и проценты начислятся на 100 000 ₽.

Что такое транш по кредитной линии

Транш — это каждая отдельная выдача денег. Если компания за месяц трижды брала деньги и пока ничего не возвращала, на конец месяца у неё будет три действующих транша.

Для каждого транша проценты считаются отдельно. Например, если выдача была 15-го числа, то бизнес заплатит за неё проценты за полмесяца, а если 31-го — только за один день.

Какими бывают кредитные линии

Для малого бизнеса банки предлагают два вида кредитных линий:

Невозобновляемая (НКЛ). Бизнес использует всю сумму только один раз, после чего выплачивает долг по графику или по желанию досрочно.

НКЛ удобна, когда у компании есть крупная цель, растянутая во времени.

ПРИМЕР Консалтинговая компания ремонтирует офис. Ремонт займёт три месяца и обойдётся в 1 млн ₽. Компания открывает НКЛ и в первый месяц тратит 500 000 ₽, во второй — 300 000 ₽, в третий — 200 000 ₽. Через полгода бизнес полностью возвращает долг, и договор закрывается.

Возобновляемая (ВКЛ). Бизнес может брать деньги, возвращать их, а потом снова использовать весь лимит.

ВКЛ удобна, если компании часто нужны деньги для оборота.

ПРИМЕР Фабрика одежды получает выручку раз в три месяца после продажи сезонной партии. Чтобы вовремя платить зарплату работникам, фабрика открывает ВКЛ на 600 000 ₽. Каждый месяц компания берёт транши по 200 000 ₽, потом полностью восполняет лимит из выручки и снова пользуется лимитом через месяц.

Есть и другие виды линий, которые малый бизнес использует редко:

Рамочная. Представляет собой договор на финансирование одной долгосрочной цели. В договоре закрепляют базовые условия, а каждый отдельный транш выдают по отдельному дополнительному соглашению.

Подходит для крупных проектов, которые длятся годами.

ПРИМЕР Туристическая компания строит санаторий и заключает рамочный договор с банком. В первом допсоглашении компания получает транш на строительство жилых корпусов, во втором — лечебного корпуса, в третьем — водно‑развлекательного комплекса.



Онкольная (от англ. on call — по требованию). По принципу работы похожа на возобновляемую: лимит восстанавливается, как только бизнес возвращает транш. Но банк может в любой момент потребовать вернуть долг. Деньги нужно будет вернуть сразу же, будь то через неделю или через день после выдачи.

Подойдёт как запасной кошелёк, если деньги нужны ненадолго.

ПРИМЕР Кафе закупает продукты из выручки за прошлый день. Если накануне посетителей было мало, денег на закупку не хватает. Бизнес пользуется лимитом и возвращает долг через день или два.

Контокоррентная. По принципу работы похожа на овердрафт: банк открывает клиенту счёт сразу с кредитным лимитом. На счёте можно хранить свои деньги, а можно использовать деньги банка.

Подойдёт для краткосрочных целей.

ПРИМЕР У магазина на счёте 500 000 ₽. Владелец закупает товар на 650 000 ₽ и уходит в минус на 150 000 ₽. Через неделю магазин пополняет счёт из выручки.

Преимущества и недостатки кредитной линии

Разберём, чем такая форма кредитования удобна для предпринимателей, а чем — нет.

Плюсы

Проценты только за пользование : если бизнес не использует деньги, то и проценты не платит.

Быстрый доступ к деньгам : транши не нужно отдельно согласовывать, банк выдаёт их по распоряжению день в день.

Гибкий график возврата: обычно есть минимальная сумма, которую нужно перечислять банку каждый месяц, но бизнес может возвращать долг быстрее.

Минусы

Снижение лимита : банк может снизить доступную сумму и даже приостановить выдачи, если у бизнеса начнутся серьёзные проблемы.

Комиссия за неиспользованный лимит: иногда банки берут плату за то, что резервируют деньги для бизнеса. Комиссию начисляют на ту сумму, которой компания не пользуется. Обычно её размер в разы меньше, чем процентная ставка.

ПРИМЕР У предпринимателя открыт лимит на 1 млн ₽ под 15% годовых, комиссия за неиспользованную сумму — 1% годовых. ИП взял 700 000 ₽. За месяц предприниматель заплатит: 1. Проценты: 700 000 ₽ × 15% ÷ 12 = 8 750 ₽; 2. Комиссию: (1 000 000 – 700 000) × 1% ÷ 12 = 250 ₽.



Бывают случаи, когда банк берёт дополнительную комиссию за выдачу каждого транша. Поэтому перед подписанием кредитного договора внимательно изучите ценовые условия.

Ангелина Крашенинникова Руководитель кредитного направления в Точка Банке

Отличия от других форм кредитования

Чаще всего предприниматели сравнивают линию с разовым кредитом, овердрафтом или кредитной картой.

Отличия от разового кредита

Разовый кредит выдаётся одной суммой, а проценты начисляются на весь долг сразу с первого дня. Кредит подходит для крупных покупок, например недвижимости, транспорта или оборудования.

Линия выдаётся траншами, а проценты начисляются только на ту часть, которой пользуется бизнес. Линия подходит для целей, которые растянуты во времени, например для ремонта или закупки товара.

Критерий Обычный кредит Кредитная линия Как выдаются деньги Одной суммой Частями Как начисляются проценты На всю сумму по договору Только на сумму, которую использует компания Можно ли снимать деньги повторно Нет По ВКЛ возможно

Отличия от овердрафта

Овердрафт — это кредитный лимит, привязанный к расчётному счёту бизнеса. С ним компания может тратить больше денег, чем у неё есть на счёте. А задолженность погашается, как только на баланс поступает выручка.

Максимальная сумма овердрафта составляет 50–70% от оборотов по счёту, а срок каждого транша ограничен 30–90 днями. Это значит, что деньги обязательно нужно вернуть, иначе бизнес выйдет на просрочку. Поэтому овердрафт больше подходит для коротких целей, например покрытия кассовых разрывов.

Максимальная сумма по кредитной линии зависит не от оборотов по счёту, а от финансового состояния бизнеса и залога. Сроки траншей обычно не ограничены, поэтому кредитную линию удобнее использовать для крупных целей, например для сезонной закупки товара.

Критерий Овердрафт Кредитная линия Как выдаются деньги Компания уходит в минус по расчётному счёту, когда не хватает денег на платёж Банк по распоряжению переводит транши на расчётный счёт компании Какой срок у транша 30–90 дней У каждого транша свой срок, который устанавливают в днях или привязывают к сроку окончания КЛ Какой максимальный лимит 50–70% от оборотов по счёту Зависит от финансов и залога Как погашается долг Автоматически, когда выручка поступает на счёт Самостоятельно по графику или досрочно

Отличия от кредитной карты

Ещё одна альтернатива — корпоративная кредитная карта. Но её выдают только руководителям компаний или индивидуальным предпринимателям. Поэтому корпоративные кредитки удобны, когда у них есть много мелких и регулярных покупок.

Критерий Корпоративная карта Кредитная линия Как выдаются деньги Банк выпускает карту на имя предпринимателя или собственника Банк по распоряжению переводит транши на расчётный счёт компании Какой срок у транша Не ограничен. Часто у карты есть льготный период: если вернуть долг в это время, процентов не будет У каждого транша свой срок, который устанавливают в днях или привязывают к сроку окончания КЛ Как погашается долг Обычно есть обязательный минимальный платёж, который вносят после окончания льготного периода По заранее установленному графику или досрочно

Условия получения кредитной линии

Для кредитования бизнес должен подходить под стандартные требования банка:

Срок ведения бизнеса — больше шести месяцев, а иногда больше года.

Регистрация в России.

Стабильный и официальный доход, которого хватает на ежемесячные платежи.

Хорошая кредитная история без просрочек в настоящем и прошлом. О том, как проверить её заранее, мы рассказывали в статье « Как проверить кредитную историю юридического лица ».

Отсутствие долгов по налогам или неоплаченных штрафов.

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Если компании нужен лимит больше 5–10 млн ₽, банки могут требовать обеспечение. Для залога подойдёт недвижимость, оборудование, транспорт. Если подходящего имущества нет, можно обратиться в Корпорацию МСП за зонтичным поручительством. Как работает механизм, рассказывали в статье «Как получить деньги от государства на бизнес в 2026 году: финансирование и меры поддержки».

Как открыть кредитную линию

Порядок оформления зависит от банка, но чаще всего подключить лимит можно за несколько шагов:

Шаг 1. Найдите подходящие программы и сравните их. Обращайте внимание на ставки и комиссии, ограничения по сроку траншей и другие условия.

Шаг 2. Выберите выгодное предложение и подайте заявку. Заполните онлайн-форму или анкету в отделении банка.

Шаг 3. Предоставьте в банк документы. У вас могут запросить юридические документы, отчётность, договоры с поставщиками и покупателями, а если цель инвестиционная, то даже бизнес-план.

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Шаг 4. Ознакомьтесь с решением. Проверьте, устраивают ли вас итоговые условия, например сумма лимита и график платежей.

Ша 5. Заключите договор и используйте деньги. Не забывайте вносить проценты и восстанавливать лимит по графику.