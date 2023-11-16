Как начать работать с Мегамаркетом

В России растёт число предпринимателей, которые зарабатывают на маркетплейсах. Маркеплейсы — это интернет-площадки, на которых можно в онлайн-формате торговать в разных городах и странах. Среди самых популярных маркетплейсов — Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет, Мегамаркет.

В этой статье остановимся на маркетплейсе Мегамаркет: расскажем о площадке и дадим инструкцию, как начать продавать на Мегамаркет. Рассмотрим, как стать партнёром, какие товары можно продавать, а какие - нельзя. Изучим основные схемы работы маркетплейса, разберёмся в способах продвижения.

А ещё поделимся как сделать работу максимально комфортной и какие процессы можно делегировать, чтобы сэкономить время.

Что такое Мегамаркет

Мегамаркет — маркетплейс, на котором селлеры размещают и продают свои товары. Покупатели могут в онлайн-формате посмотреть товары разных продавцов, сравнить цены, почитать отзывы и выбрать товар, который понравится им больше всего.

Работает это так: покупатель заходит на сайт или приложение, выбирает нужную категорию или ищет товар просто по названию. Потом добавляет его в корзину, оплачивает и получает его с доставкой на дом или в другое удобное место.

Со стороны селлера процесс отличается в зависимости от того, какую схему работы он выбирает.

На маркетплейсе предоставлено больше 10 000 000 товаров из разных категорий — и у каждого есть товарная карточка. Сгенерировать продающие SEO-тексты для них помогает искусственный интеллект.

Другие цифры Мегамаркета: каждый день покупатели оформляют больше 100 000 заказов. Товары доставляют в города по всей стране — по России расположено больше 60 000 пунктов выдачи заказов и постаматов.

Как зарегистрироваться в качестве продавца

Регистрация на Мегамаркет бесплатная, но чтобы стать продавцом надо быть официально зарегистрированным в статусе самозанятого, ИП или юрлица. В зависимости от статуса нужно подготовить документы.

Для самозанятых:

реквизиты счёта;

сканы первой страницы паспорта и страницы с регистрацией.

Для ИП:

реквизиты контрагента с указанием юридического адреса и реквизитов;

скан первой страницы паспорта ИП;

первый лист декларации, уведомление из налоговой или скриншот из личного кабинета ФНС, на котором видно систему налогообложения.

Для ООО:

Реквизиты контрагента с указанием юридического адреса и реквизитов;

документ, который подтверждает полномочия гендиректора (выписка из протокола общего собрания или устава о полномочиях генерального директора);

первый лист декларации, уведомление из налоговой или скриншот из личного кабинета ФНС, на котором видно систему налогообложения.

Чаще всего продавцы маркетплейсов регистрируются в статусе ИП — в этом статусе больше возможностей, чем у самозанятого, но меньше отчётности, чем у ООО.

После того, как вы определитесь со статусом и официально зарегистрируетесь, можно переходить к следующему шагу и начинать работать с маркетплейсом как партнёр.

Регистрация на Мегамаркет

Для начала работы надо зарегистрироваться на маркетплейсе. Регистрация простая, надо указать:

основную категорию товара;

название компании;

идентификационный номер налогоплательщика;

имя;

электронную почту;

номер телефона.

После регистрации на почту приходит письмо для входа в личный кабинет.

Схемы работы на Мегамаркет

Когда продавец попадает в личный кабинет, ему надо выбрать схему фулфилмента на маркетплейсе.

Фулфилмент — весь цикл действий от заказа товара. На Мегамаркет есть 4 схемы.

FBS. Селлер сам обрабатывает заказы и собирает их на своём складе. Потом сам или через курьера отправляет товары в пункт приёма Мегамаркет. После этого Мегамаркет отправляет товары покупателям, то есть, по факту маркетплейс занимается только доставкой. Подходит для самозанятых, ИП и юрлиц. FBO. Продавец только привозит товары на склад, а всем остальным занимается маркетплейс. А именно — обработкой, сборкой и доставкой заказов. На складе Мегамаркет могут быть ограничения на хранение некоторых товаров, например, неподходящих по размеру или весу. Кроме того, в таком формате нельзя хранить товары слишком долго, а в редких случаях на складе могут отказать в приёме товаров, например, если он переполнен. Подходит для ИП и юрлиц. Чтобы подключиться к FBO нужно пройти согласование. DBS. Селлер хранит заказы на своём складе, обрабатывает и собирает их. А потом сам доставляет их клиентам. В этом случае маркетплейс выступает только в качестве витрины, на которой покупатели выбирают и заказывают товары. Подходит для самозанятых, ИП и юрлиц. Чтобы подключиться к DBS нужно пройти согласование. Выдача из магазина. Продавец обрабатывает заказы, собирает их и выдаёт покупателям в магазинах. Подходит для юрлиц и ИП, у которых есть свои магазины.

Схему работы селлер выбирает сам. Как выбрать наиболее подходящую? Ответьте себе на несколько вопросов:

Продажи на маркетплейсах — основной бизнес или подработка? Сколько времени вы готовы уделять работе с маркеплейсами? Вы хотите сами заниматься всеми этапами фулфиллмента или готовы делегировать? Как удобнее: доставлять каждый заказ индивидуально или регулярно отвозить большие партии? Что для вас комфортнее: заплатить более высокую комиссию и передать всю рутину маркетплейсу или сэкономить на комиссии и заняться всем самостоятельно?

На практике системы FBS и DBS чаще используют для крупногабаритных, хрупких или тяжелых товаров, если продавец не хочет или не может хранить их на складе маркетплейса. А FBO подходит для недорогих товаров стандартных размеров.

Подключитесь в личном кабинете

Подключение в личном кабинете зависит от выбранной схемы продаж. Для примера рассмотрим подключение на FBS. Оно проходит в 7 шагов.

Что делает селлер для подключения:

Заполняет информацию о компании. Загружает документы. Список различается для самозанятых, ИП и юридических лиц. Изучает оферту и принимает её, если условия устраивают. Загружает ассортимент магазина. Подключает товары к уже существующим карточкам или создаёт новые, если такой товар ещё никто не продавал. Добавляет склад отгрузки. Можно отвозить товары на склад самому или вызывать курьера, если склад находится в Москве или в пределах 50 километров от МКАД. Активирует магазин. На этом этапе можно попробовать выполнить тестовый заказ, чтобы отработать процесс и получить обратную связь от специалиста Мегамаркет. А можно сразу начать работать и выполнять реальные заказы.

Для других схем работы процесс отличается. Например, на схеме FBO надо выбрать склад для поставок, а при подключении к схеме «Выдача из магазина» необходимо настроить торговые точки.

Что можно продавать на Мегамаркет?

На маркетплейсе можно продавать любые товары, которыми можно торговать дистанционно. Есть основные категории:

электроника;

бытовая техника;

дача и сезонные товары;

спорт и активный отдых;

одежда, обувь и аксессуары;

книги, хобби, канцелярия;

красота и уход;

продукты питания;

детские товары;

зоотовары;

товары для дома;

автотовары;

строительство и ремонт;

мебель.

Есть и другие категории, например, товары для взрослых или ювелирные изделия.

Однако, для работы на FBO есть ограничения. На склад маркетплейса не принимают товары с определёнными характеристиками. Среди них:

габаритные товары;

товары с небольшим сроком хранения;

товары, которые надо хранить в специальных условиях;

опасные грузы;

рассада;

лекарства.

Для самозанятых есть отдельные ограничения: они могут продавать только товары собственного производства. Например, украшения или одежду.

Полный список есть на сайте маркетплейса.

Как добавлять товары на Мегамаркет?

Товары на Мегамаркет добавляют в разделе «Ассортимент». Это делают с помощью фида — файла в формате XML или Excel, в котором содержится информация о товарах.

В фиде указывают доступность товара, производителя, категорию, артикул, модель, название, цену, остаток, НДС, штрихкод и другие характеристики. Эти данные важно регулярно обновлять, чтобы у маркетплейса была актуальная информация по остаткам и ценам.

Чтобы товары из файла появились в магазине, их надо привязать к карточкам товара. Если товар уже продаётся у других селлеров, его привязывают к существующей карточке. Если такого товара ещё нет, карточку надо создать самостоятельно. Это можно сделать двумя способами:

Вручную в интерфейсе. Подходит продавцам, у которых пока мало позиций. Также это удобный вариант для тех, кто продаёт большое количество товаров из разных категорий. Автоматически через Excel. Подходит тем, кто торгует большим количеством похожих товаров. С помощью Excel в одной категории можно загружать в магазин до 3000 товаров.

Чтобы создать карточку вручную, надо выполнить несколько действий.

выбрать категорию товара;

ввести штрихкод и код товара продавца;

ввести основную информацию о товаре (название, бренд, артикул, модель и т.д.);

добавить фотографии;

заполнить основные характеристики (цвет, размер, материал, функции и т.д.);

указать размеры и вес.

После этого карточку отправляют на модерацию. Вскоре появляется статус, например, «Отклонено модератором» или «Опубликовано».

Как продвигать товары на Мегамаркет?

На Мегамаркет есть несколько способов продвигать товары. Продавец может пользоваться одним из них или использовать сразу несколько для продвижения своего бизнеса.

Один из распространённых способов — добавление товаров в акции Мегамаркета. Акции проходят в течение всего года, часто они приурочены к праздникам или времени года. Например, к дачному сезону, 8 марта или «Чёрной пятнице». На срок акции селлеры устанавливают «суперцены» — делают скидки на товары.

При этом, селлер может создать и собственную акцию для продвижения товаров. Например, установить суперцену или подключить повышенный кешбэк.

Сервис «Динамическая цена» на Мегамаркете автоматически сравнивает цены на маркетплейсе и предлагает продавцу цену, которая должна привлечь покупателей. Предложение селлера может стать лучшим среди аналогичных, а товар подсветят плашкой «Выгодно».

Как доставить товар клиенту маркетплейса?

Когда карточки готовы, надо позаботиться о том, чтобы товары вовремя доезжали до заказчиков. Действия продавца зависят от того, какую схему работы он выбрал.

Для FBS: надо добавить склад отгрузки. Указать название, ID склада, адрес, номер телефона, добавочный номер, электронную почту и комментарий, который поможет быстрее найти ваш склад.

Селлер сам выбирает, как товары попадут к специалистам Мегамаркет. Он может отвезти их сам в пункт приёма, а может отправить с курьером — он заберёт товары и отвезёт их в сортировочный центр.

Для DBS: надо выбрать регион, в котором продавец будет работать, а затем указать минимальный и максимальный срок доставки. Также необходимо указать стоимость доставки и подключить доставку. Можно указать дополнительные условия, например, бесплатную доставку от 10 000 рублей или доставку по увеличенному тарифу для крупногабаритных товаров.