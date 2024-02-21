Склады Ozon: адреса, условия, зоны покрытия

Логистическая сеть Ozon насчитывает более 200 объектов, включая крупные фулфилмент- и сортировочные центры. Но уже как минимум 10 объектов были атакованы БПЛА. Под удар попали сортцентры в Белгороде, Махачкале, Краснодаре, Адыгейске, Оренбурге и других городах.

В качестве ответных мер маркетплейс начнёт продавать товары через пункты выдачи, которых более 80 000 по всей стране. ПВЗ переоборудуют в небольшие логистические центры, где можно будет безопасно хранить продукцию:

1. С 10 сентября 2026 года отменённые и невыкупленные товары будут хранить в пунктах выдачи. Вывезти такие товары разрешат только с конца октября.

2. В середине октября откроются прямые поставки. Это значит, что продавцы смогут привозить товары на хранение сразу в нужный пункт выдачи либо в ближайший ПВЗ, откуда партия кросс-докингом отправится в другие точки.

Как бы не менялась логистическая ситуация, базовый выбор модели работы для селлера остаётся прежним: либо вы храните товары на складах Ozon (FBO), либо у себя (FBS или realFBS). У каждого варианта — свои правила поставок, сроки приёмки и зоны покрытия. В этой статье мы разберём адреса, условия и логику выбора склада.

Коротко Чтобы забрать товары, которые ранее были поставлены на склад, оформите заявку на возврат через раздел «Вывоз и утилизация».

Чтобы поставить товар на склад, отправьте заявку через личный кабинет: выберите любое количество кластеров, добавьте товары, укажите способ отгрузки, выберите дату и время отгрузки, распечатайте штрихкоды для каждой упаковки.

Список складов Ozon

Названия всех складов собраны в Базе знаний от Ozon. Однако узнать, какие из объектов принимают поставки, а какие нет, можно только при создании заявки.

В таблице Точка Банк собрал самые крупные фулфилмент-центры.

Название Адрес Домодедово Городской округ Домодедово, деревня Кучино, стр. 52 Ногинск Московская область, Богородский городской округ, рабочий поселок Обухово, территория «Обухово-Парк», дом 2, строение 1 Петровское Московская область, г. Истра, с. Петровское, территория МПСК «Ориентир-Запад», зд. 1А Пушкино-1 Московская область, Пушкинский городской округ, г. Пушкино, «Ярославское шоссе», д. 216 Пушкино-2 Московская область, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, «Ярославское шоссе», д. 218 Порошкино Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Порошкино, Покровский проспект, строение 4, корпус 2 Радумля Московская область, г.о. Солнечногорск, деревня Радумля, территория «Оптово-распределительный центр Радумля», строение 2 Ростов-на-Дону Ростовская область, Аксайский район, хутор Ленина, улица Логопарк, дом 5 Софьино Московская область, Раменский городской округ, территория «Логистический технопарк Софьино», 2/1 Тверь Тверская область, Калининский р-н, промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1А Хоругвино Московская область, Солнечногорский р-н, с. п. Пешковское, деревня Хоругвино, стр. 32/2 Адыгейск Республика Адыгея, Теучежский район, х. Кочкин, ул. Логистическая, д. 3, стр. 1

Как организовать поставку на склад

Чтобы продавать по схеме FBO, партию товара нужно привезти на склад.

Как выбрать склад

Можно отгрузить продукцию на ближайший склад, чтобы сэкономить деньги на транспортировке. Но будет ли это эффективно? Ведь ваша выручка зависит от сезона и местоположения склада, на котором хранится товар.

ПРИМЕР Если вы продаёте купальники, надувные мячи и круги, то, вероятнее всего, заказы чаще будут делать жители Краснодарского края. А туристическое снаряжение будет пользоваться большим спросом в Сибири и на Урале.

Определить, в каких регионах представлена ваша целевая аудитория, можно в самом маркетплейсе с помощью сервиса аналитики. Отчёт доступен в разделе «Аналитика» → «Конкуренты» по премиум-подписке. Эта информация поможет вам выбрать склад ближе к нужной аудитории, а значит, и клиенты будут получать товары гораздо быстрее.

Перед просмотром отчёта нужно оформить премиум-подписку

Для максимального охвата пользователей стоит отгружаться на несколько складов. Например, 50% партии может находиться на центральных складах в Твери и Подмосковье, а другие равномерно распределены по остальным сортцентрам.

Чтобы сэкономить на логистике и не переживать за безопасность товара в пути, существует платная услуга кросс‑докинг. Это когда вы отгружаетесь на один склад, а потом маркетплейс сам развозит поставку по нужным вам центрам. Стоимость зависит от объёма продукции.

Анна Рыбникова Эксперт по маркетплейсам

Есть два способа получить кросс-докинг бесплатно.

1. Выложить новинки и отгрузить хотя бы одну единицу такого товара на FBO. Тогда товар станет супертоваром, и у вас будет 28 дней, чтобы бесплатно отгрузиться по всей России, — это специальные условия для супертоваров. За этот период можно успеть отгрузиться в 20 кластеров.

Совет: заявки на поставку можно создать заранее, пока еще действует срок для супертоваров. А отгрузиться можно после окончания этого срока.

2. Ozon периодически проводит акции на бесплатный кросс-докинг по определённым кластерам. Следите за новостями. Например, сейчас действует скидка 100% за перевозку кросс-докингом в Сибирь и Казахстан.

Как сделать поставку на склад

Воспользуйтесь Единым кабинетом селлера от Точка Банка, чтобы рассчитать, когда и в каком количестве поставлять товары. Для этого зайдите в раздел «Прогноз поставок». Система даст актуальную информацию:

Рассчитает стоимость закупки с учётом себестоимости, чтобы вы могли спланировать бюджет.

Покажет, на сколько дней хватит текущих остатков на каждом складе с учётом скорости продаж, сроков производства, доставки и приёмки.

Посчитает, где товар скоро закончится.

Сделает прогнозы для FBO и FBS: сколько единиц товара нужно поставить и на какие склады.

После этого перейдите к планированию поставки в личном кабинете Ozon Seller.

1. Оформите заявку на поставку

Зайдите в личный кабинет Ozon Seller, в разделе «FBO» найдите «Заявки на поставку». Нажмите «Создать заявку».

Создать заявку можно в любой момент через личный кабинет

Выберите любое количество кластеров, добавьте товары и укажите способ отгрузки. Проверьте финальные данные, выберите дату и время для отгрузки в каждый кластер.

Мы выбрали кластер «Москва, МО и Дальние регионы» и самостоятельную отгрузку. Осталось выбрать товары, которые хотим привезти

Система покажет доступные таймслоты для отгрузки. Мы выбрали промежуток 16:00-17:00 16 сентября

Рекомендации маркетплейса:

Добавляйте в заявку точное количество товаров, которое отгрузите.

Не уменьшайте количество товаров в уже созданных заявках.

Не отменяйте заявку после выбора таймслота и привозите поставку вовремя. Это влияет на расчёт индекса отгрузок, который действует с 15.09.

2. Заполните данные

Заполните данные об автомобиле и водителе. В заявке укажите состав грузомест и срок годности товаров. Помните об ограничениях на складах. Например, если ваши товары помещаются в 40 коробов, а по правилам можно привезти не больше 30, то часть товаров нужно будет уместить на палете.

Дополнительную информацию можно добавить уже после создания заявки на поставку

3. Подготовьте поставку

Скачайте этикетки для всех товаров и грузомест. Упакуйте товары, разместите их в коробки или на палеты, наклейте штрихкод на каждую единицу.

Все этикетки доступны по кнопке «Скачать»

4. Отправьте товары на точку отгрузки

Склады Ozon предъявляют общие требования к автомобилям, перевозящим поддоны: у них должна быть задняя выгрузка, ширина ворот более двух метров, покрытие пола должно позволять использование электропогрузчика при разгрузке. Если товар упакован в коробку, водителю нужно самому выгрузить коробки на складские палеты.

5. Дождитесь окончания приёмки

На проверку товаров и документов уходит от двух до пяти дней. После этого товары появятся в продаже.

Как вывезти товар со склада

Вернуть товары из логистических центров можно через личный кабинет Ozon Seller, в разделе «FBO» → «Вывоз и утилизация»:

1. Нажмите «Создать заявку на вывоз».

В разделе «Вывоз и утилизация» можно посмотреть, есть ли у вас бракованные товары и коробки, которые не приняли на складе

2. Выберите, что хотите вывезти: неопознанные излишки/бракованные товары или товары со стока (с браком, истекающим сроком годности, низким спросом или без маркировки).

3. Выберите склад Ozon, откуда хотите вывезти товары.

Система покажет, на каких складах лежат ваши товары. Например, нам доступен к вывозу один товар со склада в Санкт-Петербурге и СЗО

Выберите тип остатков, например доступные к продаже. Скачайте файл и укажите, сколько позиций забираете. Загрузите заполненный файл. Проверьте список товаров к вывозу. Выберите способ, каким будете забирать: курьером, в пункт вывоза или самостоятельно. Проверьте всю информацию, ознакомьтесь с приблизительной стоимостью услуги и подтвердите заявку. Заберите товары.

Чтобы сэкономить, можно подключить автовывоз. Вы один раз задаёте параметры, какие товары нужно вывозить, и система будет создавать такие заявки автоматически со скидкой 20%.

СОВЕТ Если вы отгрузили слишком много товаров, и часть попала на платное хранение, оформите заявку на вывоз. Так вы остановите начисление платы, но у вас будет ещё несколько недель на продажу, так как Ozon долго собирает заявки на вывоз.

Что делать после возврата товара

Если вы забрали товар и решили продавать его со своего склада по модели FBS, то вам понадобятся вспомогательные сервисы. Без них сложно контролировать остатки.

Представьте, что вы продаёте на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. На каждой платформе у вас есть виртуальный FBS-склад. Но фактически реальный склад всего один, откуда вы и отгружаете заказы на все площадки.

Чтобы не запутаться, когда, куда и сколько товара нужно поставить, настройте обмен остатками между виртуальными складами маркетплейсов через сервис Единый кабинет селлера от Точка Банка:

Перейдите в «Настройки складов» и нажмите «Создать склад». Это ваш физический склад, где хранятся все товары. Настройте основные параметры: заполните поле «Название склада», включите тумблеры «Обновлять и отправлять данные по остаткам при изменениях на складе» и «Экспортировать автоматически». Источник остатков не указывайте — в этом случае им станет Единый кабинет селлера. Добавьте получателей — склады магазинов. Везде оставьте включённым тумблер «Обновлять и отправлять данные по остаткам при изменениях на складе». Нажмите «Сохранить». Склад появится в разделе «Управление остатками».

Когда вы поменяете остаток в Едином кабинете селлера, данные автоматически обновятся на всех маркетплейсах. Так вы не запутаетесь и не продадите больше товаров, чем есть в наличии.

Если у вас уже установлены остатки на складах маркетплейсов, воспользуйтесь импортом с гибкими настройками. И тогда эти остатки подгрузятся в Единый кабинет селлера — вам не нужно будет вводить их вручную или добавлять через Excel-шаблон.