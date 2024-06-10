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Как сделать инфографику для маркетплейсов

Разбираемся, зачем нужна инфографика в карточках товаров, какие требования предъявляют маркетплейсы и как создать продающую инфографику. А также поделимся лайфхаками и расскажем о возможных ошибках при её создании.

10.06.2024
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Зачем нужна инфографика в карточках товаров? Инфографика для маркетплейсов играет несколько ключевых ролей:

  • Привлечение внимания. Цифры и визуальные элементы рядом с фотографией помогают выделить ваш товар среди товаров конкурентов. Красочные и информативные иконки и подписи сразу привлекают взгляд покупателя.
  • Упрощение восприятия информации. Инфографика позволяет покупателям быстрее и легче понять основные преимущества и характеристики товара. Сжатая и наглядная информация экономит время и облегчает процесс выбора.
  • Повышение доверия. Подробная и хорошо сделанная инфографика демонстрирует профессионализм и заботу о клиенте. Покупатели склонны больше доверять продавцам, которые предоставляют четкую и структурированную информацию о своих товарах.
  • Стимулирование покупок. Хорошо оформленная инфографика помогает принять решение о покупке, предоставляя всю необходимую информацию в удобной и привлекательной форме.
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Требования маркетплейсов к инфографике

Каждый маркетплейс выдвигает свои требования к инфографике в карточках товаров. Мы собрали пожелания самых популярных площадок, а также общие требования, которые можно применить ко всем из них.

Общие требования:

  • Изображение должно точно соответствовать характеристикам товара.
  • Одно изображение может использоваться для разных товаров.
  • Инфографика показывает товар лицом, наиболее наглядный ракурс.
  • Товар должен быть целиком, не только этикетка или часть крупным планом.
  • Товар занимает не менее двух третей картинки.
  • Изображение должно включать весь комплект товара.

Недопустимы:

  • Размытые или некачественные изображения.
  • Посторонние элементы — логотип магазина, реклама, водяные знаки, и так далее)
  • Посторонние люди или животные. Исключение — те, кто изображен на товаре или демонстрирует его.
  • Слова, не связанные с товаром и оценочные суждения — например, «скидка», «идеальный» и подобные.
  • Сцены насилия и запрещённые вещества, нарушение законов России.
  • Чужие фото, наименования, товарные знаки.
  • Ошибки, опечатки, недостоверная информация.

Также есть особые требования к инфографикам для карточек лекарств, БАД и ветеринарных препаратов, согласно 24 статье закона «О рекламе»:

  • Все лекарственные препараты должны содержать предупреждение: «Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом». Запрещено нацеливать информацию на несовершеннолетних, ссылаться на случаи излечения и обязательные исследования, содержать благодарности за использование, рекомендовать препарат здоровым людям, мотивировать к отказу от врача, гарантировать безопасность и эффективность, или представлять препарат как БАД.
  • Все БАД должны содержать предупреждение: «Не является лекарством». Информация о БАД должна соответствовать инструкции по применению. Запрещено создавать впечатление, что БАД является лекарственным средством, ссылаться на случаи излечения и обязательные исследования, содержать благодарности за использование, или одобрять отказ от здорового образа жизни.
  • Все ветеринарные препараты должны содержать предупреждение: «Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом». Информация о ветеринарном препарате должна строго соответствовать инструкции по применению.

Как сделать продающую инфографику для маркетплейсов

Для создания эффективной инфографики необходимо учитывать несколько ключевых аспектов:

  • Определите целевую аудиторию. Понимание потребностей и предпочтений вашей аудитории поможет создать инфографику, которая будет привлекательной и полезной для неё. Узнайте, какие проблемы решает ваш продукт и что важно для ваших покупателей. Например, для родителей могут быть важны безопасность и экологичность материалов.
  • Выделите ключевые преимущества. Сосредоточьтесь на главных преимуществах и уникальных характеристиках вашего товара. Например, укажите на прочность, инновационные технологии, материалы или эксклюзивные функции. Делайте акцент на тех аспектах, которые отличают ваш товар от конкурентов.
  • Используйте качественные изображения. Высококачественные и четкие фото продукта привлекают внимание и повышают доверие к продавцу. Инфографика должна быть визуально привлекательной, с яркими и чистыми изображениями, которые показывают товар в лучшем свете.
  • Простота и ясность. Инфографика должна быть легко читаемой и понятной. Избегайте перегрузки информацией, используйте краткие и четкие тексты, понятные иконки и схемы. Структурируйте информацию так, чтобы покупатель мог быстро найти ключевые моменты.

Сделать инфографику за пару кликов можно в Точке. Подойдёт для всех площадок: Ozon, Wildberries, Яндекс Маркет и AliExpress. А научиться продажам — на бесплатных курсах по маркетплейсам.

Лайфхаки и идеи для инфографики

Используйте иконки и графические элементы. Они помогают лучше структурировать информацию и делают инфографику визуально привлекательной. Облегчают восприятие сложных данных и позволяют быстро донести основную информацию до покупателя.

Цветовые акценты. Используйте контрастные цвета, чтобы выделить важные элементы. Цветовые акценты помогают привлечь внимание к ключевым характеристикам и преимуществам товара, делая инфографику более динамичной и заметной.

Инфографика «до и после». Покажите изменения или улучшения, которые можно получить с вашим продуктом. Например, демонстрация до и после использования косметического средства или ремонта с применением ваших материалов наглядно покажет эффективность и результативность вашего товара.

Рассказывайте истории. Используйте инфографику для создания историй, которые показывают, как ваш продукт может улучшить жизнь или решить конкретные проблемы. Истории делают информацию более эмоционально значимой и запоминающейся.

Визуализируйте инструкции. Если ваш продукт требует сборки или особого использования, включите пошаговые инструкции с иллюстрациями. Это не только облегчает использование товара, но и повышает доверие покупателей.

Проведите A/B-тестирование. Оно поможет определить эффективность созданной инфографики. Сравните количество кликов, пополнение корзины, продажи, до и после внедрения инфографики. Анализируйте одинаковые по продолжительности периоды (например, неделю) и старайтесь сохранять другие параметры (стоимость и методы продвижения) неизменными. Это поможет объективно оценить влияние инфографики на продажи

Для максимальной точности нужно анализировать одинаковые по продолжительности отрезки деятельности: до и после загрузки инфографики, допустим, за неделю. При этом другие показатели — например, стоимость и методы продвижения товара — должны быть неизменными. Это даст возможность понять, как инфографика повлияла на продажи.

Возможные ошибки при создании инфографики

Избыточность информации. Слишком много текста и деталей могут отпугнуть покупателей. Старайтесь делать инфографику лаконичной и лёгкой для восприятия.

Низкое качество изображений. Размытые или пиксельные изображения создают негативное впечатление и снижают доверие к товару. Используйте только высококачественные фото и графику.

Несоответствие стилю бренда. Инфографика должна быть в едином стиле с остальными элементами вашего бренда. Это создаст целостный образ компании и повысит доверие клиентов.

Игнорирование требований маркетплейса. Несоблюдение правил и требований маркетплейса может привести к отклонению инфографики или даже к блокировке товара. Всегда проверяйте и следуйте актуальным требованиям.

Сложные шрифты. Использование трудно читаемых шрифтов может затруднить восприятие информации. Выбирайте простые и четкие, которые легко читаются на любом устройстве. Делайте текст контрастным фону.

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Инфографика для маркетплейсов: что это, зачем нужна, виды – Как сделать инфографику для Ozon и Wildberries — Банк Точка