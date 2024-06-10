Как сделать инфографику для маркетплейсов

Зачем нужна инфографика в карточках товаров? Инфографика для маркетплейсов играет несколько ключевых ролей:
- Привлечение внимания. Цифры и визуальные элементы рядом с фотографией помогают выделить ваш товар среди товаров конкурентов. Красочные и информативные иконки и подписи сразу привлекают взгляд покупателя.
- Упрощение восприятия информации. Инфографика позволяет покупателям быстрее и легче понять основные преимущества и характеристики товара. Сжатая и наглядная информация экономит время и облегчает процесс выбора.
- Повышение доверия. Подробная и хорошо сделанная инфографика демонстрирует профессионализм и заботу о клиенте. Покупатели склонны больше доверять продавцам, которые предоставляют четкую и структурированную информацию о своих товарах.
- Стимулирование покупок. Хорошо оформленная инфографика помогает принять решение о покупке, предоставляя всю необходимую информацию в удобной и привлекательной форме.
Требования маркетплейсов к инфографике
Каждый маркетплейс выдвигает свои требования к инфографике в карточках товаров. Мы собрали пожелания самых популярных площадок, а также общие требования, которые можно применить ко всем из них.
Общие требования:
- Изображение должно точно соответствовать характеристикам товара.
- Одно изображение может использоваться для разных товаров.
- Инфографика показывает товар лицом, наиболее наглядный ракурс.
- Товар должен быть целиком, не только этикетка или часть крупным планом.
- Товар занимает не менее двух третей картинки.
- Изображение должно включать весь комплект товара.
Недопустимы:
- Размытые или некачественные изображения.
- Посторонние элементы — логотип магазина, реклама, водяные знаки, и так далее)
- Посторонние люди или животные. Исключение — те, кто изображен на товаре или демонстрирует его.
- Слова, не связанные с товаром и оценочные суждения — например, «скидка», «идеальный» и подобные.
- Сцены насилия и запрещённые вещества, нарушение законов России.
- Чужие фото, наименования, товарные знаки.
- Ошибки, опечатки, недостоверная информация.
Также есть особые требования к инфографикам для карточек лекарств, БАД и ветеринарных препаратов, согласно 24 статье закона «О рекламе»:
- Все лекарственные препараты должны содержать предупреждение: «Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом». Запрещено нацеливать информацию на несовершеннолетних, ссылаться на случаи излечения и обязательные исследования, содержать благодарности за использование, рекомендовать препарат здоровым людям, мотивировать к отказу от врача, гарантировать безопасность и эффективность, или представлять препарат как БАД.
- Все БАД должны содержать предупреждение: «Не является лекарством». Информация о БАД должна соответствовать инструкции по применению. Запрещено создавать впечатление, что БАД является лекарственным средством, ссылаться на случаи излечения и обязательные исследования, содержать благодарности за использование, или одобрять отказ от здорового образа жизни.
- Все ветеринарные препараты должны содержать предупреждение: «Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом». Информация о ветеринарном препарате должна строго соответствовать инструкции по применению.
Как сделать продающую инфографику для маркетплейсов
Для создания эффективной инфографики необходимо учитывать несколько ключевых аспектов:
- Определите целевую аудиторию. Понимание потребностей и предпочтений вашей аудитории поможет создать инфографику, которая будет привлекательной и полезной для неё. Узнайте, какие проблемы решает ваш продукт и что важно для ваших покупателей. Например, для родителей могут быть важны безопасность и экологичность материалов.
- Выделите ключевые преимущества. Сосредоточьтесь на главных преимуществах и уникальных характеристиках вашего товара. Например, укажите на прочность, инновационные технологии, материалы или эксклюзивные функции. Делайте акцент на тех аспектах, которые отличают ваш товар от конкурентов.
- Используйте качественные изображения. Высококачественные и четкие фото продукта привлекают внимание и повышают доверие к продавцу. Инфографика должна быть визуально привлекательной, с яркими и чистыми изображениями, которые показывают товар в лучшем свете.
- Простота и ясность. Инфографика должна быть легко читаемой и понятной. Избегайте перегрузки информацией, используйте краткие и четкие тексты, понятные иконки и схемы. Структурируйте информацию так, чтобы покупатель мог быстро найти ключевые моменты.
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Лайфхаки и идеи для инфографики
Используйте иконки и графические элементы. Они помогают лучше структурировать информацию и делают инфографику визуально привлекательной. Облегчают восприятие сложных данных и позволяют быстро донести основную информацию до покупателя.
Цветовые акценты. Используйте контрастные цвета, чтобы выделить важные элементы. Цветовые акценты помогают привлечь внимание к ключевым характеристикам и преимуществам товара, делая инфографику более динамичной и заметной.
Инфографика «до и после». Покажите изменения или улучшения, которые можно получить с вашим продуктом. Например, демонстрация до и после использования косметического средства или ремонта с применением ваших материалов наглядно покажет эффективность и результативность вашего товара.
Рассказывайте истории. Используйте инфографику для создания историй, которые показывают, как ваш продукт может улучшить жизнь или решить конкретные проблемы. Истории делают информацию более эмоционально значимой и запоминающейся.
Визуализируйте инструкции. Если ваш продукт требует сборки или особого использования, включите пошаговые инструкции с иллюстрациями. Это не только облегчает использование товара, но и повышает доверие покупателей.
Проведите A/B-тестирование. Оно поможет определить эффективность созданной инфографики. Сравните количество кликов, пополнение корзины, продажи, до и после внедрения инфографики. Анализируйте одинаковые по продолжительности периоды (например, неделю) и старайтесь сохранять другие параметры (стоимость и методы продвижения) неизменными. Это поможет объективно оценить влияние инфографики на продажи
Для максимальной точности нужно анализировать одинаковые по продолжительности отрезки деятельности: до и после загрузки инфографики, допустим, за неделю. При этом другие показатели — например, стоимость и методы продвижения товара — должны быть неизменными. Это даст возможность понять, как инфографика повлияла на продажи.
Возможные ошибки при создании инфографики
Избыточность информации. Слишком много текста и деталей могут отпугнуть покупателей. Старайтесь делать инфографику лаконичной и лёгкой для восприятия.
Низкое качество изображений. Размытые или пиксельные изображения создают негативное впечатление и снижают доверие к товару. Используйте только высококачественные фото и графику.
Несоответствие стилю бренда. Инфографика должна быть в едином стиле с остальными элементами вашего бренда. Это создаст целостный образ компании и повысит доверие клиентов.
Игнорирование требований маркетплейса. Несоблюдение правил и требований маркетплейса может привести к отклонению инфографики или даже к блокировке товара. Всегда проверяйте и следуйте актуальным требованиям.
Сложные шрифты. Использование трудно читаемых шрифтов может затруднить восприятие информации. Выбирайте простые и четкие, которые легко читаются на любом устройстве. Делайте текст контрастным фону.