Как сделать инфографику для маркетплейсов

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Зачем нужна инфографика в карточках товаров? Инфографика для маркетплейсов играет несколько ключевых ролей:

Привлечение внимания . Цифры и визуальные элементы рядом с фотографией помогают выделить ваш товар среди товаров конкурентов. Красочные и информативные иконки и подписи сразу привлекают взгляд покупателя.

Упрощение восприятия информации . Инфографика позволяет покупателям быстрее и легче понять основные преимущества и характеристики товара. Сжатая и наглядная информация экономит время и облегчает процесс выбора.

Повышение доверия . Подробная и хорошо сделанная инфографика демонстрирует профессионализм и заботу о клиенте. Покупатели склонны больше доверять продавцам, которые предоставляют четкую и структурированную информацию о своих товарах.

Стимулирование покупок. Хорошо оформленная инфографика помогает принять решение о покупке, предоставляя всю необходимую информацию в удобной и привлекательной форме.

Требования маркетплейсов к инфографике

Каждый маркетплейс выдвигает свои требования к инфографике в карточках товаров. Мы собрали пожелания самых популярных площадок, а также общие требования, которые можно применить ко всем из них.

Общие требования:

Изображение должно точно соответствовать характеристикам товара.

Одно изображение может использоваться для разных товаров.

Инфографика показывает товар лицом, наиболее наглядный ракурс.

Товар должен быть целиком, не только этикетка или часть крупным планом.

Товар занимает не менее двух третей картинки.

Изображение должно включать весь комплект товара.

Недопустимы:

Размытые или некачественные изображения.

Посторонние элементы — логотип магазина, реклама, водяные знаки, и так далее)

Посторонние люди или животные. Исключение — те, кто изображен на товаре или демонстрирует его.

Слова, не связанные с товаром и оценочные суждения — например, «скидка», «идеальный» и подобные.

Сцены насилия и запрещённые вещества, нарушение законов России.

Чужие фото, наименования, товарные знаки.

Ошибки, опечатки, недостоверная информация.

Также есть особые требования к инфографикам для карточек лекарств, БАД и ветеринарных препаратов, согласно 24 статье закона «О рекламе»:

Все лекарственные препараты должны содержать предупреждение: «Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом». Запрещено нацеливать информацию на несовершеннолетних, ссылаться на случаи излечения и обязательные исследования, содержать благодарности за использование, рекомендовать препарат здоровым людям, мотивировать к отказу от врача, гарантировать безопасность и эффективность, или представлять препарат как БАД.

Все БАД должны содержать предупреждение: «Не является лекарством». Информация о БАД должна соответствовать инструкции по применению. Запрещено создавать впечатление, что БАД является лекарственным средством, ссылаться на случаи излечения и обязательные исследования, содержать благодарности за использование, или одобрять отказ от здорового образа жизни.

Все ветеринарные препараты должны содержать предупреждение: «Есть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом». Информация о ветеринарном препарате должна строго соответствовать инструкции по применению.

Как сделать продающую инфографику для маркетплейсов

Для создания эффективной инфографики необходимо учитывать несколько ключевых аспектов:

Определите целевую аудиторию . Понимание потребностей и предпочтений вашей аудитории поможет создать инфографику, которая будет привлекательной и полезной для неё. Узнайте, какие проблемы решает ваш продукт и что важно для ваших покупателей. Например, для родителей могут быть важны безопасность и экологичность материалов.

Выделите ключевые преимущества . Сосредоточьтесь на главных преимуществах и уникальных характеристиках вашего товара. Например, укажите на прочность, инновационные технологии, материалы или эксклюзивные функции. Делайте акцент на тех аспектах, которые отличают ваш товар от конкурентов.

Используйте качественные изображения . Высококачественные и четкие фото продукта привлекают внимание и повышают доверие к продавцу. Инфографика должна быть визуально привлекательной, с яркими и чистыми изображениями, которые показывают товар в лучшем свете.

Простота и ясность. Инфографика должна быть легко читаемой и понятной. Избегайте перегрузки информацией, используйте краткие и четкие тексты, понятные иконки и схемы. Структурируйте информацию так, чтобы покупатель мог быстро найти ключевые моменты.

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Лайфхаки и идеи для инфографики

Используйте иконки и графические элементы. Они помогают лучше структурировать информацию и делают инфографику визуально привлекательной. Облегчают восприятие сложных данных и позволяют быстро донести основную информацию до покупателя.

Цветовые акценты. Используйте контрастные цвета, чтобы выделить важные элементы. Цветовые акценты помогают привлечь внимание к ключевым характеристикам и преимуществам товара, делая инфографику более динамичной и заметной.

Инфографика «до и после». Покажите изменения или улучшения, которые можно получить с вашим продуктом. Например, демонстрация до и после использования косметического средства или ремонта с применением ваших материалов наглядно покажет эффективность и результативность вашего товара.

Рассказывайте истории. Используйте инфографику для создания историй, которые показывают, как ваш продукт может улучшить жизнь или решить конкретные проблемы. Истории делают информацию более эмоционально значимой и запоминающейся.

Визуализируйте инструкции. Если ваш продукт требует сборки или особого использования, включите пошаговые инструкции с иллюстрациями. Это не только облегчает использование товара, но и повышает доверие покупателей.

Проведите A/B-тестирование. Оно поможет определить эффективность созданной инфографики. Сравните количество кликов, пополнение корзины, продажи, до и после внедрения инфографики. Анализируйте одинаковые по продолжительности периоды (например, неделю) и старайтесь сохранять другие параметры (стоимость и методы продвижения) неизменными. Это поможет объективно оценить влияние инфографики на продажи

Для максимальной точности нужно анализировать одинаковые по продолжительности отрезки деятельности: до и после загрузки инфографики, допустим, за неделю. При этом другие показатели — например, стоимость и методы продвижения товара — должны быть неизменными. Это даст возможность понять, как инфографика повлияла на продажи.

Возможные ошибки при создании инфографики

Избыточность информации. Слишком много текста и деталей могут отпугнуть покупателей. Старайтесь делать инфографику лаконичной и лёгкой для восприятия.

Низкое качество изображений. Размытые или пиксельные изображения создают негативное впечатление и снижают доверие к товару. Используйте только высококачественные фото и графику.

Несоответствие стилю бренда. Инфографика должна быть в едином стиле с остальными элементами вашего бренда. Это создаст целостный образ компании и повысит доверие клиентов.

Игнорирование требований маркетплейса. Несоблюдение правил и требований маркетплейса может привести к отклонению инфографики или даже к блокировке товара. Всегда проверяйте и следуйте актуальным требованиям.