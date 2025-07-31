Правила упаковки товара на Wildberries

Предприниматель на маркетплейсах с 2021 года, приглашённый спикер Wildberries

Если товар упакован неправильно, покупатель может вернуть его обратно, а Wildberries — не принять на склад. Чтобы избежать финансовых потерь и претензий, важно соблюдать правила упаковки маркетплейса. Разберёмся, какие требования выставляет площадка для разных категорий товаров.

Общие требования к упаковке товаров

Первое, что видит покупатель, когда получает товар в пункте выдачи — это упаковка. От её состояния, целостности зависит впечатление о продавце и маркетплейсе. Например, приходит коробка с ботинками — мятая, местами рваная, переклеенная скотчем. В результате покупатель отказывается от покупки и пишет негативный отзыв на товар и продавца.

Чтобы такое случалось реже, у Wildberries есть правила упаковки заказов. Например, тара должна плотно закрываться, защищать изделие и быть точно по размеру. Если коробка слишком большая, товар в ней будет болтаться и может повредиться. В маленькой упаковке изделие помнётся или сломается.

ПРИМЕР Маленькую кружку нельзя класть в огромную коробку — она разобьётся. Одежду нельзя с силой засовывать в маленький пакет — она потеряет вид и от неё откажутся.

Лучше, чтобы упаковка облегала товар или была немного побольше. Упаковывая товар в вакуум, продавец рискует получить штраф, если от товара откажутся, а маркетплейс переупакует его по правилам площадки.

Маркетплейс также обращает внимание на другие моменты в упаковке товара при поставке на склад Wildberries:

Состояние упаковки Не допускаются разрывы, вмятины, следы вскрытия. Упаковка должна быть целой и невредимой Защиту от влаги и грязи Упаковка должна быть сухой, герметичной и чистой, без посторонних запахов, следов плесени Заводскую упаковку Если упаковка не подходит под требования маркетплейса, нужно дополнительно её упаковать, например в термоусадочную плёнку

Маркировочные требования

Каждая единица товара имеет читаемые маркировку, штрихкод, артикул и другую обязательную информацию Плотность упаковки Толщина должна соответствовать типу товара Прозрачность упаковки (для отдельных категорий) Некоторые товары, например косметика, парфюмерия, упаковывают в прозрачный материал. Не нужно вскрывать, чтобы увидеть изделие Требования безопасности

Не использовать опасные или токсичные материалы

Маркетплейс постоянно вносит изменения в требования по упаковке, поэтому нужно их отслеживать.

Специальные требования к упаковке по категориям товаров

Площадка предъявляет требования к упаковке в зависимости от категории. Например, если селлер продаёт детские книги и игрушки, для этих категорий он использует разную упаковку:

Для детских книг — плёнка и защитные уголки, чтобы не повредить углы.

Для амортизации игрушек — пузырчатая плёнка.

Чтобы не было проблем с приёмкой, требования для конкретной категории нужно уточнить заранее. Вся ответственность лежит на продавце, маркетплейс упаковкой не занимается.

Одежда

Требования к упаковочным материалам. Упаковывать в прозрачный полиэтиленовый пакет плотностью не менее 50 микрон. При растягивании материал не должен легко рваться.

Особенности упаковки верхней одежды. Куртки, пиджаки и другие вещи нужно полностью запаивать в пакет со всех сторон, чтобы ни одна часть не торчала наружу. Это защитит ткань от загрязнений и повреждений при перевозке.

Защита от сминания. Чтобы одежда не помялась в пути, можно использовать картонные вставки. Их прокладывают вдоль всего изделия — это важно для вещей с жёсткой структурой, например костюмов или рубашек.

Маркировка «Честный ЗНАК». Если товар подлежит обязательной маркировке, нужно оформить КИЗ (контрольный идентификационный знак) и наклеить его на товар и упаковку.

Обувь

Размер и материал упаковки. Чаще всего обувь упаковывается в картонные коробки. Резиновые сапоги и лёгкие тапочки можно сложить в прочные полиэтиленовые пакеты. Для кожаной, замшевой или текстильной обуви есть другое правило: сначала каждую пару аккуратно завернуть в мягкую бумагу или тканевый мешочек и только потом положить в коробку.

Маркировка «Честный ЗНАК». Если модель подпадает под обязательную маркировку, нужно обеспечить КИЗ на каждую пару.

Особенности упаковки. Внутри каждой коробки положите влагопоглощающий материал, например силикагелевый пакетик. Чтобы коробка не открылась при переездах от склада до пункта выдачи, надёжно зафиксируйте крышку. Можно использовать термоусадочную или стрейч-плёнку.

Ювелирные изделия

Wildberries предъявляет разные правила для упаковки и транспортировки на склад ювелирных изделий.

FBW FBS Как упаковывать Разместить в прозрачный зип-пакет или пластиковый мини-контейнер. Например, кольца и серьги положить в мини-контейнеры, а цепи и браслеты — в зип-пакет с жёсткой подложкой. Изделие должно быть хорошо видно, бирку с бар-кодом и УИН легко сканировать Каждое украшение должно быть в сейф-пакете, но перед этим — в защитной упаковке.

Например, кольца и серьги упаковать в мини-контейнер, пузырчатую плёнку и сейф-пакет



Подарочная упаковка Конверты/мешочки можно положить в тот же зип-пакет, но так, чтобы не закрывали изделие.

Коробки/футляры нужно упаковать отдельно и отправить вместе с заказом



Можно использовать коробки, футляры, если они защищают изделие. Дополнительно обернуть пузырчатой плёнкой или airbag-пакетом, а затем упаковать в сейф-пакет.

Изделия в мешочках, пакетах сначала положить в мини-контейнер, затем в подарочную упаковку, и только потом — в сейф-пакет



Хрупкие товары

Хрупкие товары легко повредить при перевозке, поэтому предметы вроде фарфоровых чашек или стеклянных статуэток нужно плотно оборачивать пузырчатой плёнкой. Для крупных вещей — напольных ваз, торшеров или зеркал — используются пенопластовые вставки.

Каждый хрупкий товар обязательно упаковывается в прочную коробку из картона. Все пустоты внутри заполняются мягким наполнителем, например пенопластовой крошкой или скомканной бумагой. Для надёжности дно и стенки коробки можно укрепить металлическими скобами.

Упаковку нужно пометить специальной наклейкой «Хрупкое». Это предупредит грузчиков о том, что нужно аккуратно обращаться с коробкой.

Книги

Каждое издание или комплект книг должны быть завёрнуты в плотную термоусадочную плёнку толщиной от 20 микрон и выше. Можно использовать пузырчатую плёнку, прозрачные самоклеящиеся пакеты, плотные картонные конверты, коробки по размеру.

Запрещено привозить на склад книги в типографских упаковках, обёрнутых обычной бумагой, картоном или термоплёнкой. Нельзя применять обычную стретч-плёнку. Например, при отправке партии новых романов каждую книгу нужно упаковать поштучно. Нельзя привозить их в заводских пачках.

Продукты питания

Упаковка для продуктов питания должна сохранять их свежесть и безопасность для покупателей. Если нарушить правила, товар испортится или его забракуют на складе.

Основные требования:

Обеспечить герметичную упаковку, которая защищает от влаги, воздуха и загрязнений.

Указать чёткие даты изготовления и срока годности.

Разместить полную информацию на этикетке: состав, калории, производитель, условия хранения.

Для некоторых товаров соблюдать особый температурный режим.

Косметика и бытовая химия

Эти товары требуют осторожности — жидкости могут протечь, порошки рассыпаться, а резкие запахи пропитать другие посылки. Обычной заводской упаковки может быть недостаточно.

Каждый флакон с шампунем, гелем или чистящим средством нужно дополнительно защитить. Например, жидкие средства сначала обернуть пузырчатой плёнкой, а затем упаковать в плотный пакет или коробку. Особенно внимательно нужно быть с бутылками с дозаторами — их лучше отправлять в коробках, заклеенных скотчем, иначе при доставке пластмассовый элемент может сломаться.

Для сыпучих товаров нужна прочная упаковка. Порошок в пакете можно дополнительно запаять в плотную пленку.

Главное правило — упаковка для косметики и бытовой химии герметичная и прочная, чтобы ничего не протекло, не рассыпалось и не повредило другие товары.

Товары с жидким содержимым

Упаковка зависит от типа товаров, для каждой есть свои требования. Например, стеклянные бутылки с напитками до 250 мл сначала оборачивают в два слоя пузырчатой плёнки, затем запаивают по форме предмета в плотный пакет 70–100 мкм.

Для бытовой химии используют двойную защиту: пузырчатую плёнку и короб, который дополнительно фиксируют скотчем.

Спортивное питание

Жидкие и сыпучие продукты упаковывают по разному.

Жидкие формы

В стеклянных бутылках до 250 мл в два слоя пузырчатой плёнки и в герметичный пакет (70–100 мкм), запаянный по форме.

В стекле больше 250 мл — в пузырчатую плёнку, герметичный пакет и картонную коробку, проклеенную скотчем.

Блоки и наборы упаковываются в прочные коробки. Но каждый флакон всё равно должен быть в пузырчатой плёнке и пакете.

Сухие смеси

Продукты в пластиковых банках или картонных коробках, например 1 кг протеина, хранят и доставляют в пузырчатой плёнке и в запаянном пакете или коробке, усиленной скотчем. Сухая смесь в коробке без дополнительного пакета может отсыреть.

Хрупкие товары (батончики, протеиновые чипсы)

Если упаковка с прозрачным окошком, например протеиновые батончики в лотке, её нужно закрыть картоном с термоусадкой или упаковать в пакет и коробку.

Товары для животных

Зоотовары на Wildberries нужно упаковать так, чтобы исключить вскрытие, защитить от влаги и грязи. Стоит использовать герметичные материалы: пластиковые пакеты, водонепроницаемую плёнку. Например, влажный корм в мягкой упаковке лучше дополнительно положить в коробку.

Товар не должен болтаться в коробке. Например, флакон шампуня для собак лучше завернуть в плёнку и зафиксировать в коробке, чтобы он не бился и случайно не открылся.

Если заводская упаковка сухого корма или наполнителя картонная, её стоит дополнительно положить в плотный пакет или коробку. Например, мешок с кормом можно запаять в плёнку 70–100 мкм.

Мелкие товары, например таблетки от блох или флаконы с шампунем, нужно упаковать так, чтобы они не потерялись. Подойдёт пузырчатая плёнка или небольшая коробка.

Популярные виды упаковки на Wildberries

Поставщики используют разные виды упаковок.

ПВД-пакеты (полиэтиленовые) — прочные, прозрачные — подходят для одежды, обуви и аксессуаров. Пакеты должны быть запаяны.

ЗИП-пакеты удобны, но их застёжку лучше проклеивать скотчем, чтобы случайно не раскрылись при перевозке.

Картонные коробки — их часто используют, но стенки нужно проклеивать скотчем или обтягивать термоплёнкой, чтобы коробка не развалилась.

Термоусадочная плёнка подходит для косметики, банок, бутылок, но не для хрупкого стекла и фарфора.

Пакеты с клеевым клапаном часто используются продавцами для разных категорий товаров.

Как дополнительные материалы для сохранности товара используются:

Пузырчатая плёнка — для защиты от ударов и заполнения пустот.

Вспененный полиэтилен — смягчает толчки.

Пенопласт — для хрупких товаров (посуда, электроника).

Скотч — чтобы зафиксировать упаковку.

Стрейч-плёнка не считается полноценной упаковкой, поэтому не подходит для товаров на Wildberries.

Особенности транспортировочной тары

Разные виды транспортировочной тары имеют свои особенности.

Короб для отгрузки товаров на склад WB по схеме FBW

Материал

Гофрокартон 3-слойный или более плотный Максимальный вес 25 кг

Габариты Длина одной стороны: до 80 см.

Сумма трёх измерений (длина+ширина+высота): до 160 см

Особые требования Коробки должны быть целыми, без повреждений, вмятин и следов переклейки Маркировка На верхнюю часть короба наклеивается штрихкод Wildberries, если это предусмотрено законом

Монопалета

Материал

Для фиксации коробов на палете используется термоусадочная плёнка толщиной от 150 микрон Максимальный вес 500 кг Габариты Размер одной стороны: от 1 до 80 см.

Сумма трех измерений (длина+ширина+высота): от 3 до 160 см.

Максимальная высота штабелированных палет: 1 метр

Особые требования Объём поставки должен превышать 1 кубический метр.

Запрещено применение непрозрачной стрейч-плёнки.

Груз должен быть равномерно распределён по площади палеты

Маркировка На каждую палету крепится упаковочный лист с полными данными о поставке.

Обязательно нанесение штрихкода Wildberries для идентификации. Все товары должны иметь маркировку.



Крупногабарит

Крупногабаритные товары (КГТ+) — это товары весом до 25 кг, которые не помещаются в стандартные коробки из-за размеров. У них есть принятые параметры:

одна сторона упаковки составляет от 120 до 200 см (при этом сумма всех трёх сторон не превышает 280 см);

сумма трёх сторон — 200–280 см, но ни одна из сторон не больше 200 см.

Такие товары нужно прочно упаковывать. Например, зеркало размером 150×80 см или карниз длиной 180 см нужно упаковывать в усиленный картон с защитными угловыми вставками и двумя слоями пузырчатой плёнки. Для особо хрупких вещей может потребоваться деревянная обрешётка.

Если товар состоит из нескольких частей, например разборный шкаф в трёх коробках, каждую упаковку нужно промаркировать (1 из 3, 2 из 3, 3 из 3), плотно скрепить между собой стяжками и указать: «Не разделять».

Упаковка должна быть чуть больше самого товара, но без лишнего пустого места.

Суперсейф

Это упаковка для товаров, которым нужно обеспечить бережную доставку, определённый температурный режим хранения и другие строгие условия. Суперсейфы используют, например, для перевозки ювелирных изделий, электронной техники или очков.

Это может быть усиленная коробка с мягкими вставками и жёсткой обрешёткой. Максимальные размеры контейнера: 120×80 см, сумма сторон — до 140 см, вес — до 25 кг.

Упаковка должна выдерживать удары и деформации, иметь надпись «Хрупкий груз» или что-то похожее, закрываться на пломбу.

Требования к маркировке товара

На Wildberries логистика работает по штрихкодам и маркировкам — без них товар не примут и не продадут. Нет кода — заказ отправят в «обезличку» или вернут, код нечитаемый — возникнут задержки и ошибки в учёте. Маркировка включает все данные, которые требуют российские законы и правила маркетплейса.

Wildberries требует размещать бар-код или штрихкод. Товары одного SKU (кода для идентификации) должны иметь единый штрихкод.

Кроме штрихов и символов, на этикетке баркода рекомендуют указывать дополнительную информацию: производителя, название, артикул, цвет и размер. Это ускорит процесс приёмки на складе, а покупателям будет удобнее проверять заказ.

Если закон требует оформления КИЗ, продавец должен оформить и получить знаки, нанести их на каждую упаковку и изделие. Иногда может понадобиться передача маркетплейсу документов о маркировке. Делается это через электронный документооборот.

Понятие «обезличка»

Селлер может столкнуться с ситуацией, когда он отправил товар, а того нет в системе. Скорее всего, он попал в обезличку — это когда маркетплейс не может идентифицировать продукцию и снимает её с продажи. Продавец остаётся в минусе: платит за возврат или теряет товар.

ПРИМЕР ИП Колобков продаёт наборы кастрюль. На одной из коробок было сразу несколько штрихкодов Wildberries, которые противоречили друг другу. Этот товар менеджеры маркетплейса отправили в обезличку. ИП Смирнова поставила партию детского питания. На двух упаковках был нанесён один и тот же КИЗ. При сканировании выявили ошибку и перевели товар в обезличку.



Перед отправкой необходимо проверить целостность упаковки, читаемость штрихкодов, соответствие товара фото в карточке, комплектацию, сроки годности и маркировку.

Заключение

Ошибки в упаковке — это риск возвратов, попадания товаров в обезличку и дополнительные расходы на логистику. Чтобы избежать этих проблем: